Android için Chrome'un sabitlenmiş sekmeler özelliği yayında

İşte Chrome'un sekme ızgarasındaki yeni sabitleme mekanizması:
Yeni sistemde kullanıcılar, sekme ızgarası ekranında herhangi bir sekme kartına uzun basarak işlem menüsüne erişiyor. Bu menüde, Kapat seçeneğinin hemen üzerinde yer alan Sekmeyi Sabitle komutu bulunuyor. Sabitleme işlemi tamamlandığında ilgili sekme otomatik olarak ızgara görünümünün en üstüne taşınıyor. Böylece yoğun sekme kullanımında dahi önemli sayfalar görünür konumda kalıyor.
Google, yanlışlıkla kapatmayı zorlaştırmak için arayüzde de belirgin değişiklikler yapmış durumda. Sabitlenen sekmelerde klasik kapatma simgesi olan x işareti yerine bir raptiye simgesi gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar, sabitlenmiş sekmeleri ızgara görünümünde kaydırarak kapatamıyor. Bu da özellikle tek elle kullanım sırasında yapılan istemsiz hareketlerin sekme kaybına yol açmasının önüne geçiyor.
Kullanıcılar istedikleri zaman sabitleme işlemini geri alabiliyor. Sabitlenmiş bir sekmeye yeniden uzun basıldığında sabitlemeyi kaldırma seçeneği sunuluyor ve sekme tekrar normal sekmeler arasına dahil ediliyor. Ardından standart yöntemlerle kapatma işlemi gerçekleştirilebiliyor.