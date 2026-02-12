Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android için Chrome'un sabitlenmiş sekmeler özelliği yayında

    Google, Chrome 144 ile Android’e sabitlenmiş sekmeler özelliğini getirdi. İşte sekme yönetimini kolaylaştıran yeni sistem ve arayüz değişikliklerinin detayları:

    Android için Chrome'un sabitlenmiş sekmeler özelliği yayında
    Google, Chrome Android sabitlenmiş sekmeler özelliğini Chrome 144 sürümüyle daha geniş çapta kullanıma sundu. Aralık ayında duyurulan bu özellik, mobil tarayıcı deneyimini masaüstü Chrome ile daha uyumlu hale getiriyor. Android kullanıcıları artık sık ziyaret edilen sayfaları sekme ızgarasının üst kısmına sabitleyebiliyor ve bu sekmeleri yanlışlıkla kapatma riskini azaltabiliyor.

    İşte Chrome'un sekme ızgarasındaki yeni sabitleme mekanizması:

    Yeni sistemde kullanıcılar, sekme ızgarası ekranında herhangi bir sekme kartına uzun basarak işlem menüsüne erişiyor. Bu menüde, Kapat seçeneğinin hemen üzerinde yer alan Sekmeyi Sabitle komutu bulunuyor. Sabitleme işlemi tamamlandığında ilgili sekme otomatik olarak ızgara görünümünün en üstüne taşınıyor. Böylece yoğun sekme kullanımında dahi önemli sayfalar görünür konumda kalıyor.

    Google, yanlışlıkla kapatmayı zorlaştırmak için arayüzde de belirgin değişiklikler yapmış durumda. Sabitlenen sekmelerde klasik kapatma simgesi olan x işareti yerine bir raptiye simgesi gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar, sabitlenmiş sekmeleri ızgara görünümünde kaydırarak kapatamıyor. Bu da özellikle tek elle kullanım sırasında yapılan istemsiz hareketlerin sekme kaybına yol açmasının önüne geçiyor.

    Android için Chrome'un sabitlenmiş sekmeler özelliği yayında Tam Boyutta Gör
    Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise sabitlenmiş sekmeler için eklenen kenar çubuğu yapısı. Kullanıcı sayfanın en üst kısmında değilken ekranın üst bölümünde sabitlenmiş sekmeleri içeren bir çubuk beliriyor. Bu çubuk üzerinden sekmeler arasında kaydırma yapılarak hızlı geçiş sağlanabiliyor ve istenen sekmeye dokunarak anında erişim mümkün oluyor.

    Kullanıcılar istedikleri zaman sabitleme işlemini geri alabiliyor. Sabitlenmiş bir sekmeye yeniden uzun basıldığında sabitlemeyi kaldırma seçeneği sunuluyor ve sekme tekrar normal sekmeler arasına dahil ediliyor. Ardından standart yöntemlerle kapatma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombiyi 70 derecede yakmak zararlımı okula gitmemek için bahaneler araç ruhsat sahibinin vefatı halinde varislerine devri çamaşır makinesi kapaktan su kaçırıyor uludağ otomotiv yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Samsung Galaxy Book2 Business
    Samsung Galaxy Book2 Business
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum