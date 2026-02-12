Android için Chrome'un sabitlenmiş sekmeler özelliği yayında

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Google, Chrome Android sabitlenmiş sekmeler özelliğini Chrome 144 sürümüyle daha geniş çapta kullanıma sundu. Aralık ayında duyurulan bu özellik, mobil tarayıcı deneyimini masaüstü Chrome ile daha uyumlu hale getiriyor. Android kullanıcıları artık sık ziyaret edilen sayfaları sekme ızgarasının üst kısmına sabitleyebiliyor ve bu sekmeleri yanlışlıkla kapatma riskini azaltabiliyor.

İşte Chrome'un sekme ızgarasındaki yeni sabitleme mekanizması:

Yeni sistemde kullanıcılar, sekme ızgarası ekranında herhangi bir sekme kartına uzun basarak işlem menüsüne erişiyor. Bu menüde, Kapat seçeneğinin hemen üzerinde yer alan Sekmeyi Sabitle komutu bulunuyor. Sabitleme işlemi tamamlandığında ilgili sekme otomatik olarak ızgara görünümünün en üstüne taşınıyor. Böylece yoğun sekme kullanımında dahi önemli sayfalar görünür konumda kalıyor.

Google, yanlışlıkla kapatmayı zorlaştırmak için arayüzde de belirgin değişiklikler yapmış durumda. Sabitlenen sekmelerde klasik kapatma simgesi olan x işareti yerine bir raptiye simgesi gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar, sabitlenmiş sekmeleri ızgara görünümünde kaydırarak kapatamıyor. Bu da özellikle tek elle kullanım sırasında yapılan istemsiz hareketlerin sekme kaybına yol açmasının önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise sabitlenmiş sekmeler için eklenen kenar çubuğu yapısı. Kullanıcı sayfanın en üst kısmında değilken ekranın üst bölümünde sabitlenmiş sekmeleri içeren bir çubuk beliriyor. Bu çubuk üzerinden sekmeler arasında kaydırma yapılarak hızlı geçiş sağlanabiliyor ve istenen sekmeye dokunarak anında erişim mümkün oluyor.

Kullanıcılar istedikleri zaman sabitleme işlemini geri alabiliyor. Sabitlenmiş bir sekmeye yeniden uzun basıldığında sabitlemeyi kaldırma seçeneği sunuluyor ve sekme tekrar normal sekmeler arasına dahil ediliyor. Ardından standart yöntemlerle kapatma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

