Android için Amazon AppStore artık ABD dışındaki ülkelere de açılıyor

Mobil uygulamaların sayısının araştırmalara göre 1 milyonu geçtiği mobil pazarda iOS ve Android gibi platformların kendilerine ait uygulama mağazaları bulunuyor ve elde edilen kar direkt olarak işletim sistemi geliştiricilerine gidiyor.





Uygulama mağazacılığı pazarında kendine yer edinmek isteyen firmaların özellikle Android işletim sisteminin açık kaynak olmasından dolayı kendi uygulama mağazasını yayına soktuğu zaman zaman haberlere konu oluyor. Bu firmalardan birisi de çevrimiçi kitap perakendecisi Amazon.





Android uygulamalarını ihtiva eden Amazon AppStore geçtiğimiz aylarda yayına başlamış ve sürpriz indirimlerle kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Ayrıca Apple tarafından isim hakkını çiğnediği iddiasıyla açılan dava da daha sonra düşmüştü.





Amazon'un uygulama mağazası sadece ABD sınırları içerisinde hizmet vermekteydi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen haberlere göre Amazon AppStore sınırlarını aşmış görünüyor.





İngiltere, Hollanda, Avustralya, Hindistan gibi ülkelerde ABD harici hesaplarla Amazon uygulama mağazasının kurularak uygulamalar indirilebildiği bildiriliyor. Ancak zaman zaman bazı problemlere de rastlanıyor. Amazon tarafından konuyla ilgili yapılmış resmi bir duyuru yok. Sitesinde de halen uygulama mağazasının ABD için olduğu ibaresi bulunuyor. Bu bakımdan hizmetin henüz başladığı ve pilot olarak denemelerin yapıldığı tahmin ediliyor.





Amazon uygulama mağazası ile ilgili merak edilen en önemli konu “Günün Ücretsiz Uygulaması” şeklinde her gün en beğenilen bir uygulamanın ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu sistemin ABD dışında çalışıp çalışmayacağı. Bu sayede Amazon AppStore oldukça büyük ilgi görmüştü.





Amazon'un 7 inçlik Kindle tableti ve yeni Kindle e-okuyucularının yılın sonuna doğru piyasaya sürme planlarının olduğu düşünüldüğünde uygulama mağazasının da bunu destekler mahiyette ABD dışındaki ülkelere açılması son derece normal.