Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için Amazon AppStore artık ABD dışındaki ülkelere de açılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,5b
1
1
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil uygulamaların sayısının araştırmalara göre 1 milyonu geçtiği mobil pazarda iOS ve Android gibi platformların kendilerine ait uygulama mağazaları bulunuyor ve elde edilen kar direkt olarak işletim sistemi geliştiricilerine gidiyor. 

Uygulama mağazacılığı pazarında kendine yer edinmek isteyen firmaların özellikle Android işletim sisteminin açık kaynak olmasından dolayı kendi uygulama mağazasını yayına soktuğu zaman zaman haberlere konu oluyor. Bu firmalardan birisi de çevrimiçi kitap perakendecisi Amazon.

Android uygulamalarını ihtiva eden Amazon AppStore geçtiğimiz aylarda yayına başlamış ve sürpriz indirimlerle kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Ayrıca Apple tarafından isim hakkını çiğnediği iddiasıyla açılan dava da daha sonra düşmüştü.

Amazon'un uygulama mağazası sadece ABD sınırları içerisinde hizmet vermekteydi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen haberlere göre Amazon AppStore sınırlarını aşmış görünüyor.

İngiltere, Hollanda, Avustralya, Hindistan gibi ülkelerde ABD harici hesaplarla Amazon uygulama mağazasının kurularak uygulamalar indirilebildiği bildiriliyor. Ancak zaman zaman bazı problemlere de rastlanıyor. Amazon tarafından konuyla ilgili yapılmış resmi bir duyuru yok. Sitesinde de halen uygulama mağazasının ABD için olduğu ibaresi bulunuyor. Bu bakımdan hizmetin henüz başladığı ve pilot olarak denemelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Amazon uygulama mağazası ile ilgili merak edilen en önemli konu “Günün Ücretsiz Uygulaması” şeklinde her gün en beğenilen bir uygulamanın ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu sistemin ABD dışında çalışıp çalışmayacağı. Bu sayede Amazon AppStore oldukça büyük ilgi görmüştü.

Amazon'un 7 inçlik Kindle tableti ve yeni Kindle e-okuyucularının yılın sonuna doğru piyasaya sürme planlarının olduğu düşünüldüğünde uygulama mağazasının da bunu destekler mahiyette ABD dışındaki ülkelere açılması son derece normal.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
resler 8 yıl
Mağazaya eklenecek uygulamaları Android marketten daha iyi denetlerse daha çok ve hızlı kabul görürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Dünyanın en ince tablet bilgisayarı Toshiba AT200'ü inceledik 8 yıl Sony Vaio C Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim