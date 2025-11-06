Amazon’da teknolojik ürünlerde yılın en düşük fiyatları!

Yılın en düşük fiyatına inen teknolojik ürünlerden öne çıkanları sizin için listeledik. Siz de Amazon’un kampanya sayfasını ziyaret ederek dilediğiniz kategorideki 1 yılın düşün fiyatına inen ürünleri listeleyebilirsiniz.
Yılın en düşük fiyatlı ürünleri: https://www.amazon.com.tr/b/node=207939020031
Yılın En Düşük Fiyatlı Teknolojik Ürünleri
- Juo 60W USB Type-C to Type-C Kablo 1m: 75 TL
- KingMa MagSafe Uyumlu Manyetik Araç içi Telefon Tutucu: 114 TL
- Juo 240W 5A E-Mark Çipli USB PD Type-C to Type-C Örgülü Kablo: 135 TL
- Rocoren 60W USB-C to USB-C RGB Aydınlatmalı Örgülü Kablo: 141 TL
- Juo 3.5mm Mikrofonlu Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 143 TL
- Aula AK205 105 Tuşlu Kablolu Türkçe Q Klavye: 172 TL
- Juo Type-C Mikrofonlu Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 189 TL
- HIKSEMI 64 GB Micro SD Hafıza Kartı: 224 TL
- Aula S11 Pro 3600DPI RGB Optik Gaming Mouse: 232 TL
- Spigen 30W USB-C Araç içi Hızlı Şarj Aleti: 279 TL
- Juo 10000mAh 10.5W Çift USB-A Çıkışlı Powerbank: 302 TL
- AULA F805 6400DPI RGB 7 Tuşlu Makro Optik Gaming Mouse: 323 TL
- Anker Zolo USB C to C 240 W Hızlı Şarj Örgülü Kablo: 355 TL
- Juo SoundPeak Flex 10W RGB Bluetooth Hoparlör: 575 TL
- TP-Link Tapo L530E Akıllı Wi-Fi Renkli LED Ampul 2'li Paket: 643 TL
- Baseus Enerfill FC51 10.000 mAh 22.5W Powerbank: 799 TL
- Anker Nano Power Bank USB-C 5000mah: 1.319 TL
- Razer Seiren V3 Mini - Ultra Kompakt USB Mikrofon: 1.820 TL
- MSI MAG CORELIQUID I240 WHITE 240 mm Beyaz Sıvı İşlemci Soğutucusu: 2.699 TL
- Aula F99 RGB GrayWood V4 Switch Mekanik Türkçe Q Klavye: 2.729 TL
- Razer Kishi V2 - iPhone ve Android için USB-C Mobil Oyun Kumandası: 3.599 TL
- HUAWEI FreeBuds 7i Kulaklık: 4.099 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 Android Tablet, 4GB RAM, 64GB: 4.299 TL
- Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Gece Yarısı: 12.674 TL
- MSI RTX 5050 8G Ventus 2X OC 128 Bit GDDR6 8 GB Ekran Kartı: 13.299 TL
- GIGABYTE GeForce RTX™ 5070 AERO OC 12G 3 Fanlı Ekran Kartı: 32.899 TL
- GIGABYTE AERO 14 OLED Notebook, i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM,512GB SSD: 41.299 TL
- GIGABYTE GAMING A16 CWH Gaming Notebook, i7-13620H, RTX 5050 16 GB RAM, 1 TB SSD: 49.999 TL
- iPad Pro (M5) 11 inç 256 GB: 56.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16 CWH Gaming Notebook, i7-13620H, RTX 5060, 32 GB RAM, 1TB SSD: 58.999 TL
