Amazon Gülümseten Kasım İndirimlerinde Haftanın Seçimleri

Gülümseten Kasım indirimleri ay boyunca devam edecek. Telefondan bilgisayara, televizyondan robot süpürgeye, giyimden kitaba, gıdadan kişisel bakıma tüm kategorilerde indirimli fiyatlar mevcut.
Amazon.com.tr'nin Haftanın Seçimleri
- Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 6 Adet: 613 TL
- JBL Tune 510BT Bluetooth Kafa Üstü Kulaklık: 1.044 TL
- Jacobs Kapsül Kahve Lungo 8 Intense x 10 Paket: 1.099 TL
- Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası: 1.119 TL
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör Mavi: 1.214 TL
- Hasbro Gaming Star Wars 25 Mandalorian oyuncak figür: 1.936 TL
- Artema Marin S Banyo Bataryası: 2.400 TL
- MSI MAG CORELIQUID I240 240 mm Sıvı İşlemci Soğutucusu Beyaz: 2.699 TL
- Artema Marin S Eviye Bataryası: 2.728 TL
- Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu: 2.889 TL
- Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Kablosuz Gaming Mouse: 3.150 TL
- Philips Serisi 3000 2000W Enerji Tasarruflu Bağlantılı Isıtıcı: 3.199 TL
- Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti 2'li - Gece Siyahı ve Yeşil: 3.274 TL
- Bosch Home and Garden Elektrikli Yaprak Üfleme ve Toplama Makinesi: 3.700 TL
- Marshall Major V Bluetooth Kafa Üstü Kulaklık: 4.031 TL
- MSI MAG PANO 100R PZ, 4 Fanlı ATX Panoramik Bilgisayar Kasası: 5.009 TL
- Razer BlackShark V2 Pro (2023) Kablosuz Gaming Kulaklık: 6.550 TL
- Razer Deathstalker V2 Pro TKL Kablosuz Gaming Klavye: 7.512 TL
- SmarTrike STR3 Plus Katlanabilir Bebek Arabası ve Bebek Bisikleti: 9.743 TL
- Oral-B iO Sense ile iO - 10 Siyah Elektrikli/Şarjlı Diş Fırçası: 13.474 TL
- MSI PRO Z790-A MAX DDR5 7800MHZ(OC) PCI-E Gen5 Wi-Fi 7 ATX Anakart: 13.629 TL
- Oral-B iO - 9 Siyah ve Pembe 2'li Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Seti: 15.474 TL
- Alesis Nitro Max Kit - Elektronik Davul Seti: 24.999 TL
- Lenovo LOQ Oyuncu Bilgisayarı, i5-12600HX, 24 GB RAM, 512 GB SSD, RTX3050 6GB: 30.415 TL
- MSI CYBORG 15 Oyuncu Bilgisayarı, i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX5060 8GB: 55.999 TL
- MSI GeForce RTX 5080 Ekran Kartı 16G Inspire 3X OC 16GB GDDR7: 67.219 TL
- Apple iPhone 16 (512 GB) - Pembe: 73.599 TL
- M5 Çipli MacBook Pro 16 GB RAM, 1 TB SSD: 99.999 TL
