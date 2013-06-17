Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video]

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için CPU-Z uygulaması kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulama ile cihanızın tüm donanım özelliklerini tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Detaylar video incelememizde.
Adroid için CPU-Z uygulamasını indirmek için adresler;
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Merhaba,
Bu hafta içerisinde oldukça kapsamlı bir incelemeyi sizlerle paylaşıyor olacağız.
Cihazı bir süredir kullanıyoruz ve artıları-eksileri ile değerlendiriyoruz.
Galaxy S4'le ilgili merak edilen her soruya yanıt vereceğiz. Ayrıca karşılaştırma videolarımız da olacak.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,