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Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video]

5 yıl
28,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için CPU-Z uygulaması kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulama ile cihanızın tüm donanım özelliklerini tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Detaylar video incelememizde.
Adroid için CPU-Z uygulamasını indirmek için adresler;
 

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fx57 5 yıl en beğenilen s.b.
s.b.

Samsung Galaxy S4 incelemesi sandım video başlarken. Dedim; "herhalde başlığı farklı attılar, sürpriz yapacaklar." :D

Merhaba,

Bu hafta içerisinde oldukça kapsamlı bir incelemeyi sizlerle paylaşıyor olacağız.

Cihazı bir süredir kullanıyoruz ve artıları-eksileri ile değerlendiriyoruz.

Galaxy S4'le ilgili merak edilen her soruya yanıt vereceğiz. Ayrıca karşılaştırma videolarımız da olacak.

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
s.b.Samsung Galaxy S4 incelemesi sandım video başlarken. Dedim; "herhalde başlığı farklı attılar, sürpriz yapacaklar." :D...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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gegirti 5 yıl
şimdi replika telefonları ayırt etmek iyice kolaylaşır diye düşünüyorum. iyi olmuş
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Ama sürekli çalışır pozisyonda olacak şekilde programlandığı için dezavantajı var. Bu düzeltilmeli bence. Kuran arkadaşlar dikkatli olsun, ben en son baktığımda %42 pil kullanım oranı ile ilk sırada idi (pil denetiminden kontrol edebilirsiniz).
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Nipalensis 5 yıl
onlerden deneyecegim
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SystemApps 5 yıl
sanal ortamlardan o kadar şikayet ederken bu kadar doğal bir ortam görünce gözlerim yaşardı doğrusu :D
video için teşekkürler.cpuz sanırım tüm bilgisayarlarda vardır heralde :) umarım mobilde de yaygınlaşır andoridde olduğu gibi diğer platformlarda da olmalı bence...
windowsphone bb os ios hatta symbian :)
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0ldskool 5 yıl
Cube U30GT MINI
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yusufislam 5 yıl
Lg optimus 3d de yükleyemiyorum... LG 1500 tl lik telefona ice cream ı veremediğinden olsa gerek
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tnt-2 5 yıl
10-15 dk calıstırdım bendeki batarya etkisine bakın

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Avorlair 5 yıl
tüm bilgisayar programları telefonlara uyarlanmaya başladı güzel olmuş
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kojiro 5 yıl
Bu nasıl romantik bir videodur.
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HAAltuntas 5 yıl
S3 ile denedim. Baya bilgisayar gibi hissettirdi bana :))
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Nokia Specialist 5 yıl
Android icin core temp uygulamasi da var gercek zamanli islemci cekirdegi sicakliklarini gosteriyor
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msgstr 5 yıl
ben galaxy s i9000'e yükledim. normalde bu telefon için en son 3.2.6 var. ama ben cyanogen mod sayesinde 4.2.2'nin kırpılmış halini kullanıyorum ve bende bu program çalıştı :)
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