Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video]

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için CPU-Z uygulaması kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulama ile cihanızın tüm donanım özelliklerini tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Detaylar video incelememizde.

Adroid için CPU-Z uygulamasını indirmek için adresler;