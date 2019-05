Android için Freddy Krueger, Night of the Living Dead ve Halloween Pinball oyunları çok yakında geliyor

Yayınlanmaya başladığı 4 yıl gibi kısa bir süre zarfında küresel akıllı telefon mobil işletim sistemi pazarını ele geçiren Android oyun geliştiricilerinin de bu alana yönlenmesine sebep oluyor.

Özellikle çift çekirdekli işlemciler, güçlü grafik birimleri ve fullHD-3D gibi gelişmiş özellikler sayesinde oyunlardaki görsellik de giderek artıyor.





Mobil oyun şirketi In-Fusio Android için yüksek kalitede görseller sunacak olan üç yeni oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor : Night of the Living Dead, Freddy Krueger's Wallbreaker ve Halloween Pinball HD. Firmanın Android için ilk yapımları bunlar olacak.





Oyunlar adından da anlaşılacağı gibi halen daha efsanesi devam eden her yıl farlı bir versiyonunu sinemalarda gördüğümüz üç filmi referans alıyor : Night of the Living Dead, Elm Sokağı'nda Kabus ve Halloween.





Halloween 3D aksyion sunan bir pinball oyunu. EVO 3D, LG Optimus 3D ve LG G-Slate gibi desteklenen cihazlarda üst seviye deneyim vaad ediyor. Freddy Krueger's Wallbreaker oyunu klasik Arkanoid oyununu andırıyor. Night of the Living Dead ise bir kule savunma oyunu şeklinde.





Firmanın zaten protföyünde bulunan oyunları korku filmlerinin temasıyla harmanlayınca ortaya bu yeni versiyonlar çıkmış.





Efsane korku filmlerine ilgi duyan müşteri potansiyelini kullanmak isteyen In-Fusio firması oyunları Ekim ayının sonu veya 2011 yılı sonu olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyat konusunda bir bilgi yok.