Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için Freddy Krueger, Night of the Living Dead ve Halloween Pinball oyunları çok yakında geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,5b
1
2
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yayınlanmaya başladığı 4 yıl gibi kısa bir süre zarfında küresel akıllı telefon mobil işletim sistemi pazarını ele geçiren Android oyun geliştiricilerinin de bu alana yönlenmesine sebep oluyor.
Özellikle çift çekirdekli işlemciler, güçlü grafik birimleri ve fullHD-3D gibi gelişmiş özellikler sayesinde oyunlardaki görsellik de giderek artıyor.

Mobil oyun şirketi In-Fusio Android için yüksek kalitede görseller sunacak olan üç yeni oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor : Night of the Living Dead, Freddy Krueger's Wallbreaker ve Halloween Pinball HD. Firmanın Android için ilk yapımları bunlar olacak.

Oyunlar adından da anlaşılacağı gibi halen daha efsanesi devam eden her yıl farlı bir versiyonunu sinemalarda gördüğümüz üç filmi referans alıyor : Night of the Living Dead, Elm Sokağı'nda Kabus ve Halloween.

Halloween 3D aksyion sunan bir pinball oyunu. EVO 3D, LG Optimus 3D ve LG G-Slate gibi desteklenen cihazlarda üst seviye deneyim vaad ediyor. Freddy Krueger's Wallbreaker oyunu klasik Arkanoid oyununu andırıyor. Night of the Living Dead ise bir kule savunma oyunu şeklinde. 

Firmanın zaten protföyünde bulunan oyunları korku filmlerinin temasıyla harmanlayınca ortaya bu yeni versiyonlar çıkmış.

Efsane korku filmlerine ilgi duyan müşteri potansiyelini kullanmak isteyen In-Fusio firması oyunları Ekim ayının sonu veya 2011 yılı sonu olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyat konusunda bir bilgi yok.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 8 yıl
90larda mac'i bitirip windowsu one cikaran en onemli faktorlerden biri oyun sektoruyrdu. dikkat ederseniz directx, xbox microsoft oyun sektoruyle surekli ic icedir, onem verir. bence mobil sektordede ilerde kimin en buyuk olacagini uzerinde oynanabilen oyunlar belirleyecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Gelsin gelsin, bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim