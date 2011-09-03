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Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android için PowerDVD Mobile, Honeycomb tabletlere medya aktarımını getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü sistemlerde söz sahibi olan yazılımların geliştiricileri her geçen gün pazar payı büyüyen akıllı telefon ve tabletleri de göz ardı etmiyor ve kompakt sürümlerle aynı tecrübeyi yaşatmaya çalışıyor. 

Masaüstü DVD oynatıcı yazılımının en büyüklerinden PowerDVD'nin geliştiricisi Tayvanlı CyberLink Android cihazları için hepsi-bir-arada çözümler sunan PowerDVD Mobile'ın duyurusunu yaptı.

PowerDVD Mobile kullanıcılara kolayca PC ve Android cihazları arasında müzik, video ve fotoğraflarını paylaşabilecek, kablosuz olarak gönderebilecek ve oynatabilecek imkanlar sunuyor.
Yeni mobil sürümün özellikleri şöyle:

- Save To ve Share On özellikleriyle PC'deki PowerDVD yazılımından Android cihazlara medya içeriklerini indirme ve paylaşma. 
- Play To özelliği ile Android cihazlardan DLNA uyumlu TV'lere medya içeriklerinin kablosuz aktarımı. 
- Android tabletlerde video, fotoğraf ve müziklerin oynatılması.
- Tek tıklamayla fotoğraflardan slayt gösterisi hazırlama. 

Cyberlink CEO'su Alice Chang, PowerDVD Mobile ile üstün PowerDVD tecrübesini Android cihaz sahiplerine de yaşatmak istediklerini ve böylece mobil pazarda benimsenme ivmesini yukarı yönde değiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

PowerDVD Mobile hali hazırda Android Market'te İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Japonca, Korece, Rusça ve Portekizce olarak 19.99$ karşılığında indirmeye sunulmuş durumda. 

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Nightmare70 8 yıl
ee 2.3.3 için olmuyor mu bu şimdi cidden lazım ya iyi bi player,akıllı telefonlara
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napolyon94 8 yıl
ne alaka ? :D
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ulaulas 8 yıl
yanlış habere yorum yapmış arkadaş :D
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OvernightSensation 8 yıl
DH Misafiri
samsung durdurlamaz bir hal almaya başladı

ne alaka harbiden?
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Stanislas Xavier 8 yıl
DH Misafiri
samsung durdurlamaz bir hal almaya başladı

ne alaka ?
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DH Misafiri 8 yıl
samsung durdurlamaz bir hal almaya başladı
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