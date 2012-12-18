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Android için Tumblr, tablet desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
363
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler blog hizmeti Tumblr'ın pek çok fonksiyonunu içerisinde barındıran Android uygulaması, önemli özelliklerle güncellendi.

Daha önce sadece akıllı telefonlar için optimize edilen Tumblr, artık tabletler için de geniş ekran desteğine kavuştu. Ekran desteğinin yanında Takip Etme ekranı ve iyileştirilmiş tasarım da yeni güncellemede yerini alıyor. iPad ile uyumlu bir Tumblr uygulamasının da son aşamada olduğu belirtiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tumblr&hl=en


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