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    Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor

    Samsung’un giriş seviyesindeki yeni oyuncuları Galaxy A10s ve Galaxy A20s ülkemize de geldi. Galaxy A10s hemen Galaxy A20s ise sonraki dönemde satışta olacak.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor

    Samsung’un Galaxy A30s modelini ülkemizde satışa sunmasının ardından giriş seviyesindeki Galaxy A10s ve Galaxy A20s modelleri için de müjde geldi. Galaxy A10s hemen Galaxy A20s ise sonraki dönemde satışta olacak.

    Galaxy A10s özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A10s modeli 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) Infinity-V TFT ekrana sahip. Gücünü ise Helio P22 yonga setinden alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile donatılan cihazın hafızasını microSD kart kullanarak 512 GB'a kadar artırmak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Kablosuz şarj olabilen HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi satışa çıkıyor"

    Arka kısımda 13 MP+2 MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeren telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıktığını belirtelim.

    Cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcısı mevcut. Samsung Galaxy A10s Mavi, Kırmızı, Yeşil ve Siyah renk çeşitleriyle satışa sunulacak. Fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş ancak paralel ithalat tarafında biraz daha uyguna bulmak mümkün. Galaxy A20s modeli de önümüzdeki günlerde piyasada olacak ancak fiyatı henüz belli değil.

     


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    Ussuz 1 hf. en beğenilen
    Bu cihazlara bu paraları verebilecek insanlar kaldı mı ya hâlâ? Xiaomi diye bir gerçek var.
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    medverdev 1 hf.
    satar burada artık s serisi çok pahalı gelmeye başladı android kullanıcıları için
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    astegon 1 hf.
    Alınmaz diye bakmayın. Her fiyat bandında ve her ihtiyaca yönelik cihazlar çıkartıyor samsung. Herkes S serisi, Note serisi kullanacak eğil.
    Orta+ yaşlarda olan Anne-baba-hala-teyze-dayı-amca ve büyükbaba-büyükanne için bu cihazlar mis gibi
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    DH Misafiri 1 hf.
    alınmaz. O parayı vermen o cihazlara, 2 gb ram, 32 GB hafıza, TFT ekran (ki 720p çözünürlülüğe bişey demiyorum). Artık eskidi, yeni bir cihaz olarak almam, elimde 6. senesini deolmurmaya yaklaşan s5 var, onda zaten 2 gb ram, üstüne 1080p amoled ekran var. İkinci el daha iyi bir şey bulunur...
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    RaptorFX 1 hf.
    s takısı olmayan serinin fiyatları düşmüşken almak daha mantıklı bence.
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    asenler 1 hf.
    Ülkeyi çöple dolduruyorlar, kimsenin gıkı çıkmıyor.
    Yanıtla +3
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    Ussuz 1 hf. en beğenilen
    Bu cihazlara bu paraları verebilecek insanlar kaldı mı ya hâlâ? Xiaomi diye bir gerçek var.
    Yanıtla +6
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    RAIZEN 1 hf.
    Her Samsung ürününde şu fabrikasyon yorumları yapmasanız artık? Daha dün taptığınız Huawei'den ambargo yedi diye kaçıyorsunuz şimdi.
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    Mbaydar76 1 hf.
    Tüm Samsung bayilerinde a10s satılıyor 1549tl den a10 piyasada yok
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