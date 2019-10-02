Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor

Samsung’un Galaxy A30s modelini ülkemizde satışa sunmasının ardından giriş seviyesindeki Galaxy A10s ve Galaxy A20s modelleri için de müjde geldi. Galaxy A10s hemen Galaxy A20s ise sonraki dönemde satışta olacak.

Galaxy A10s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A10s modeli 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) Infinity-V TFT ekrana sahip. Gücünü ise Helio P22 yonga setinden alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile donatılan cihazın hafızasını microSD kart kullanarak 512 GB'a kadar artırmak mümkün.

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Arka kısımda 13 MP+2 MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeren telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıktığını belirtelim.

Cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcısı mevcut. Samsung Galaxy A10s Mavi, Kırmızı, Yeşil ve Siyah renk çeşitleriyle satışa sunulacak. Fiyatı 1599TL olarak belirlenmiş ancak paralel ithalat tarafında biraz daha uyguna bulmak mümkün. Galaxy A20s modeli de önümüzdeki günlerde piyasada olacak ancak fiyatı henüz belli değil.