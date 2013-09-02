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"Android uygulama gelirleri, 2013'de ikiye katlanarak 7 milyar dolara yaklaşacak"

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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iOS platformunu geliştiriciler için cazip kılan unsurlardan biri olan gelir sağlama potansiyeli her geçen gün Android için de yükseliyor. Endüstrinin önde gelen saygın araştırma kuruluşlarından ABI Research’ün son raporuna göre Android platformunun uygulama gelirleri 2013 yılında ikiye katlanacak.

ABI Research’ün öngörüsüne göre yıl sonu itibariyle 6,8 milyar dolara yükselecek olan uygulama gelirlerindeki bu denli artışın en önemli sebebi Android’li akıllı telefon satışlarındaki hızlı artış. Firmanın analistlerinden Josh Food, Google Play’deki bu gelir artışının en önemli sebebinin Android’li akıllı telefon satışlarının iPhone satışlarını neredeyse 3’e katlayacak olmasına bağladı.

Her ne kadar App Store, gelirlerinin çok büyük bir kısmını 500 milyonu aşkın, her biri kredi kartlı Apple ID üzerinden sağlıyor olsa da Google Play’deki uygulama gelirleri daha çok uygulama içi reklamlarla artıyor. Özellikle Google, reklam alanındaki becerisini mobil alana taşıyarak uygulamalardan önemli bir reklam geliri elde ederken;App Store’dan farklı olarak özellikle gelişmekte olan pazarlarda Google Play’den operatör üzerinden faturalandırma yapılabilmesi sayesinde kredi kartı kullanmak isteyen tüketicilerin mağazayı daha etkin şekilde kullanmasını sağlıyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130830PR207.html Yorum Yaz
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Krauser ll 5 yıl
tayfunay
Dahada beş kuruş vermem, yeterince kazanmışlar !

bir ekisde benden
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tayfunay 5 yıl Krauser ll
bura_Ahmet

tayfunay

Dahada beş kuruş vermem, yeterince kazanmışlar !


bir ekisde benden

Bir şey değişmiyor
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tamtamam 5 yıl
son cümlenizi kredi kartı kullanmak istemeyen olarak değiştirirseniz cümleniz mantıklı olacak.
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CertificatedStaff 5 yıl
Baya kazanıyorlar şaka maka
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DH Misafiri 5 yıl
Appstore ile google play deki uygulama kalitesi bir değil ki...
İsteyen bi iTunes, bir de Google Play i açsın sonuç ortada. Öngörü biraz tutarsız olmuş.
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Schmerzhaft 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Appstore ile google play deki uygulama kalitesi bir değil ki...
İsteyen bi iTunes, bir de Google Play i açsın sonuç ortada. Öngörü biraz tutarsız olmuş.

İos'da ücretli olan uygulamalar androidde bedava fazladan uygulama olsa ne yazar.
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DeLiCe_DoLuCa 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Appstore ile google play deki uygulama kalitesi bir değil ki...

İsteyen bi iTunes, bir de Google Play i açsın sonuç ortada. Öngörü biraz tutarsız olmuş.

Katılıyorum. Android'de daha az "ölü" uygulama var, daha çok güncelleme var. Her gün daha çok uygulama yeni özellikler, yeni geliştirmelerle güncelleniyor.
Eskiden sadece iOS için çıkan oyunlar da artık birebir aynı kaliteyle ve hızla Android'e de çıkıyor. Üstelik OpenGL 3.0 desteği de gelmeye başladı.

Kısaca; Google Play daha iyi..
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wolf silver 5 yıl
Operatörler üzerinden daha fazla faturalandırma yaparsa apple yi geçer hatta 2 ye bıle katlayabilir..
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tayfunay 5 yıl
Dahada beş kuruş vermem, yeterince kazanmışlar !
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