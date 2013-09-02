"Android uygulama gelirleri, 2013'de ikiye katlanarak 7 milyar dolara yaklaşacak"

iOS platformunu geliştiriciler için cazip kılan unsurlardan biri olan gelir sağlama potansiyeli her geçen gün Android için de yükseliyor. Endüstrinin önde gelen saygın araştırma kuruluşlarından ABI Research’ün son raporuna göre Android platformunun uygulama gelirleri 2013 yılında ikiye katlanacak.

ABI Research’ün öngörüsüne göre yıl sonu itibariyle 6,8 milyar dolara yükselecek olan uygulama gelirlerindeki bu denli artışın en önemli sebebi Android’li akıllı telefon satışlarındaki hızlı artış. Firmanın analistlerinden Josh Food, Google Play’deki bu gelir artışının en önemli sebebinin Android’li akıllı telefon satışlarının iPhone satışlarını neredeyse 3’e katlayacak olmasına bağladı.

Her ne kadar App Store, gelirlerinin çok büyük bir kısmını 500 milyonu aşkın, her biri kredi kartlı Apple ID üzerinden sağlıyor olsa da Google Play’deki uygulama gelirleri daha çok uygulama içi reklamlarla artıyor. Özellikle Google, reklam alanındaki becerisini mobil alana taşıyarak uygulamalardan önemli bir reklam geliri elde ederken;App Store’dan farklı olarak özellikle gelişmekte olan pazarlarda Google Play’den operatör üzerinden faturalandırma yapılabilmesi sayesinde kredi kartı kullanmak isteyen tüketicilerin mağazayı daha etkin şekilde kullanmasını sağlıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130830PR207.html