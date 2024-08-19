Google, uygulama açıklarını bulanlara artık ödeme yapmayacak

Google Play Güvenlik Ödül Programı Ekim 2017’de başlatıldı, Ağustos 2019'da 100 milyondan fazla indirmesi olan tüm Android uygulamalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Google, kullanıcının müdahelesi olmadan uzaktan kod yürütülmesine izin veren güvenlik açığını bulmaları için güvenlik araştırmacılarına 20.000 dolara kadar ödeme yapıyor. Hassas verilerin çalınması durumunda ise ödeme 5.000 dolar. Daha düşük seviye güvenlik açıklarında ödül miktarı, 500 - 10.000 dolar arası değişiyor.
Google, kayıtlı geliştiricilere bu ödül programını kalıcı olarak kapattığını bildirdi. Hata ödülü raporlarının gönderilmesi için son tarih 31 Ağustos 2024. Bu tarihten sonra şirket, ödül programı kapsamında hiçbir raporu işleme koymayacak. Gönderilen raporlar için nihai ödül kararını 30 Eylül 2024'e kadar verecek. Google ayrıca araştırmacılara program sona ermeden önce gönderilen tüm raporları inceleyeceğini garanti ediyor.
Google, son yıllık raporunda 2.28 milyon gizliliği ihlal eden uygulamayı durdurduğunu, 333.000 kötü amaçlı geliştirici hesabını yasakladığını paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl, Android kötü amaçlı yazılımlarına karşı gerçek zamanlı tarama da dahil olmak üzere Google Play Protect'te önemli iyileştirmeler duyuruldu. Bu iyileştirmelerle birlikte bildirilen uygulanabilir güvenlik açıklarının sayısında azalma olmuş olacak ki Google, programı sonlandırma kararı aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.