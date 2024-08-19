Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, uygulama açıklarını bulanlara artık ödeme yapmayacak

    Google Play Güvenlik Ödül Programı sona eriyor. Bu, Google'ın Android uygulamalarında güvenlik açığı bulan araştırmacılara artık ödeme yapmayacağı anlamına geliyor.
    google android güvenlik ödül programını sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, kameralar, kapı zilleri, akış cihazları ve diğer ürünlerinde güvenlik açıkları bulmaları için güvenlik araştırmacılarına ödeme yaptığı Android ve Google Cihazları Güvenlik Ödül Programı yürütüyor. Ayrıca, Android uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulmaları için araştırmacılara ödeme yapmak üzere en iyi geliştiricilerle birlikte çalıştığı Google Play Güvenlik Ödül Programı'na sahip. Şirket, bu programı sonlandırdığını duyurdu.

    Google Play Güvenlik Ödül Programı Ekim 2017’de başlatıldı, Ağustos 2019'da 100 milyondan fazla indirmesi olan tüm Android uygulamalarını kapsayacak şekilde genişletildi. Google, kullanıcının müdahelesi olmadan uzaktan kod yürütülmesine izin veren güvenlik açığını bulmaları için güvenlik araştırmacılarına 20.000 dolara kadar ödeme yapıyor. Hassas verilerin çalınması durumunda ise ödeme 5.000 dolar. Daha düşük seviye güvenlik açıklarında ödül miktarı, 500 - 10.000 dolar arası değişiyor.

    Google, kayıtlı geliştiricilere bu ödül programını kalıcı olarak kapattığını bildirdi. Hata ödülü raporlarının gönderilmesi için son tarih 31 Ağustos 2024. Bu tarihten sonra şirket, ödül programı kapsamında hiçbir raporu işleme koymayacak. Gönderilen raporlar için nihai ödül kararını 30 Eylül 2024'e kadar verecek. Google ayrıca araştırmacılara program sona ermeden önce gönderilen tüm raporları inceleyeceğini garanti ediyor.

    Google, son yıllık raporunda 2.28 milyon gizliliği ihlal eden uygulamayı durdurduğunu, 333.000 kötü amaçlı geliştirici hesabını yasakladığını paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl, Android kötü amaçlı yazılımlarına karşı gerçek zamanlı tarama da dahil olmak üzere Google Play Protect'te önemli iyileştirmeler duyuruldu. Bu iyileştirmelerle birlikte bildirilen uygulanabilir güvenlik açıklarının sayısında azalma olmuş olacak ki Google, programı sonlandırma kararı aldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonum bozuldu başka telefondan whatsapp kokoreç tadı nasıl döndermek mi döndürmek mi oto klima gaz kaçağı tamiri fiyatı antalya dershane başarı sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    NOTHING Phone (2a)
    NOTHING Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız