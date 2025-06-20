Google, Mesajlar için en çok beklenen iki özelliği kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar uygulamasını kademeli olarak iyileştiriyor ve rakip mesajlaşma platformlarındaki en iyi özellikleri ekliyor. Şirket yakın zamanda “Bildirimleri ertele” ve “Herkesten sil” gibi bir dizi yeni özelliği kullanıma sunmaya başladı.

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Bildirimleri ertele ve Herkesten sil özelliği geldi

Google, birkaç hafta önce Google Mesajlar kullanıcılarına modern mesajlaşma deneyimi sunmak için erteleme ve silme özelliklerini test etmeye başladı. Şimdi, test aşaması sona erdi ve bu özellikler tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı.

En dikkat çekici ekleme, mesajları sorunsuz bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan erteleme bildirimleri. Artık herhangi bir sohbet için bildirimleri belirli bir süre boyunca sessize alabiliyorsunuz. Bu, bildirimi daha uygun bir zamanda kontrol etmek istiyorsanız faydalı bir özellik. Ana ekrandaki bir sohbete uzun basarak bildirimleri ertele panelini görüntüleyebiliyorsunuz. 1 saat, 8 saat, 24 saat ve Her zaman seçeneği sunuluyor. Ertelediğinizde sohbet dizisi griye dönüyor ve tarih/saatin altında bir erteleme simgesi gösteriliyor. Mesaja basılı tutup saat simgesine basarak bu işlemi geri alabiliyorsunuz. Bildirimleri ertelediğinizde karşı tarafın haberi olmuyor.

Bir diğer yararlı ekleme ise; Telegram ve WhatsApp'ta olduğu gibi mesajları karşı taraftan da silebilme. Gönderilen bir mesaja uzun basarak Herkesten sil ve Benden sil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Yalnız, mesajı gönderdiğiniz kişi uygulamanın eski bir sürümünü kullanıyorsa, karşı taraftan da silindiğini sandığınız mesajınız görülebilir.

Google Mesajlar’ın yeni özellikleri 2025 Haziran güncellemesiyle kullanıma sunulmaya başlandı.

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