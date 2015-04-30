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Android ve iOS uygulamaları Windows 10'a geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS uygulamaları Windows 10'a geliyor

Uzun zamandır gündemde olan iddia nihayet doğrulandı ve iOS ile Android uygulamalarının Windows 10 işletim sisteminde de çalıştırılabileceği bu haftaki BUILD 2015 konferansında resmen duyuruldu.

Microsoft'un uygulama mağazasındaki sayı ve kalite açığını kapatmayı hedeflediği bu yeni stratejide BlackBerry platformundaki gibi emülatör yardımıyla uygulamaların çalıştırılması söz konusu değil. Microsoft geliştiricilerden emek istiyor. 

Project A adındaki programda iOS ve Android geliştiricileri uygulamalarındaki kodların pek çoğunu yeniden kullanacak ve bazı optimizasyonlarla Windows 10 için de çalışır hale getirecek. Yani emülatörden ziyade yerleşik uygulamalar söz konusu.

Android kullanıcıları uygulamalarını optimize ederken Java ve C++ dillerinden, iOS kullanıcıları ise Objective C dilinden faydalanacak. Microsoft optimizasyon işlemlerinin son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağını belirtiyor. 

Otoriteler Microsoft'un yeni stratejisini oldukça yenilikçi buluyor. Zira Android ve iOS platformunda iki milyondan fazla uygulama mevcut ve emülatör yöntemiyle gerekli gereksiz yüzbinlerce uygulamanın bir anda ekosistemi işgal etmesi ihtimali bulunuyor. Microsoft bunun yerine geliştiricilerin emek harcayarak kodlarını derlemelerini istiyor. 

Aslında bu sıfırdan uygulama geliştirmeye benziyor ancak kodların büyük kısmı yeniden kullanıldığı için fazla zaman harcamak gerekmiyor. Şimdilik hangi geliştiriciler bu programdan yararlanacak açıklanmadı ancak Windows 10 mobil piyasaya çıktığında ilk örnekler de görünmeye başlayacaktır.  

http://bgr.com/2015/04/29/windows-10-android-apps-port/ Yorum Yaz
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jumuu 4 yıl en beğenilen
Saçma diyenler dünkü build etkinliğini izlesin bi. Kodları oldukça karışık olan İos yada android uygulamasını 2-3 kod değişikliğiyle Windows 10 uyarlandı. Yeniden kod yazma, fazladan emek harcama yok. Şuan Windows mağazasında bulunan candy crash saga oyunu iostan portlanmış. Dün soylenene kadar herkes Windows için yazıldığını sanıyordu çünkü oyunda ne kasma ne donma nede uyumsuzluk var. Windows 10 çıksın, üstünden 2-3 ay geçsin ondan sonra " hiç bi halt olmaz Windows'tan " diyenleri görücem.
Saçma diyenler dünkü build etkinliğini izlesin bi. Kodları oldukça karışık olan İos yada android uygulamasını 2-3 kod değişikliğiyle Windows 10 uyarlandı. Yeni...
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Microsoft Specialist 4 yıl
şu saçma eleştiri yapanlar az ötede yapsın. yok yıllardır aynı şeyi söylüyorlarmış da yok yalanmış da bilmem ne. yazmak için yazmayın.
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j&j 4 yıl
Adamlar resmen devrim yaptı, dünkü konferansı inceleyin, burada anlatıldığı gibi değil olay
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NvdiaAmd 4 yıl
Microsoft gibi pinti bir şirket olduğu surece uygulama falan gelmez. Gameloft desteği ile mağaza ayakta kalır o kadar. Ne enpara , ne Facebook, ne twitter, ne instagram. Bunlar sağlam değilse ve ucuncu parti uygulama yüklemek zorunda kalıyorsak bu bizim sucumuz değil Microsoft un sucu. Uygulama sıkıntısı olduğunu bile bile maddi gucunu kullanarak uygulama yazdırtmıyorsan gameloftla çift kale maç yaparsın.
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mmg02 4 yıl
wp10 ne zaman gelecek arkadaslar?
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Paroksetin 4 yıl
vs 2015 kararlı sürüm piyasaya ne zaman sürülür acaba?
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DH Misafiri 4 yıl
Yıllardır hep aynı diyen arkadası anlamıyorum.Böyle bir haber vardıda bizmi görmedik.
Wpnin tek eksiği mağazaydı oda kalktı bundan sonra wp çok satacak görunde bakın
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DH Misafiri 4 yıl
Bir firma ürünün her platformda olmasını ister.
Fakat programın yeni bir platforma tekrardan kodlanması baya bir çaba gerektirir.
Microsoft ta bu çabanın en aza indirilmesi için yeni bir çözüm ile ortaya çıkmış.
Eğer gerçekte pratik bir şekilde programın kodlarına çok aza müdahele ile bu iş başarılabiliyorsa yakın zamanda bir çok android ve ios programını windows platformunda göreceğiz demektir.
Benim asıl merak ettiğim nokta
kaynak kodu nedir, kütüphane nedir, derleyici nedir vb. hiçbir bilgiye hakim olmadan
nasıl olayı kesip atan yorumlar yazıyorsunuz.
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Phant0mTR 4 yıl
Visual Studio Community ile ücretsiz mobil uygulama geliştiriliyor.
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AMERICAN 4 yıl
MS,PC'lerdeki başarısını mobilde de yakalayacak W10 ile.Çok doğru adımlar atıyorlar.
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KüfürbazHaydoo 4 yıl
wp nin telefon görünümleri stilini ve arayüzünü çok beğeniyorum eger bu uygulama işi de çözülürse androidi kenara atabilirim
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cinsellarus 4 yıl
İnşallah yanılmıyorumdur ve devmamı gelen güzel haberlerden birtanesi de budur;Sanırım Nawzill,Facebook hesabından yaptığı duyuruya göre,Facebook uygulamasını WP'ye portlayacak....
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DH Misafiri 4 yıl
İcraat yapsa diyenler windows mağazasındaki candy crush saga ios dan portlama oyunların ilk örneğidir ;)
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lionhearts 4 yıl
kaplumbağa adımlarıyla ilerleyen wp için iyi haber ama daha çok yolu var.yıllardır bir gelişemedi gitti be.
androidden çok öte neredeyse ios hızı ve stabilitesinde ama şu ekosisteminin zayıflığından alan yok.
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Infinitum 4 yıl
İyi güzel de yeni uygulamalar istiyorlarsa Visual Studio'yu o fiyata satmamaları lazım. Ücretsiz verseler, daha sonra değeri ne kadarsa geliştirilen uygulamanın gelirinden komisyon alsalar eminim market daha da gelişir.
Küçük çaplı tek başına çalışan birçok geliştirici var.
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