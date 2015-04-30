Android ve iOS uygulamaları Windows 10'a geliyor

Uzun zamandır gündemde olan iddia nihayet doğrulandı ve iOS ile Android uygulamalarının Windows 10 işletim sisteminde de çalıştırılabileceği bu haftaki BUILD 2015 konferansında resmen duyuruldu.





Microsoft'un uygulama mağazasındaki sayı ve kalite açığını kapatmayı hedeflediği bu yeni stratejide BlackBerry platformundaki gibi emülatör yardımıyla uygulamaların çalıştırılması söz konusu değil. Microsoft geliştiricilerden emek istiyor.





Project A adındaki programda iOS ve Android geliştiricileri uygulamalarındaki kodların pek çoğunu yeniden kullanacak ve bazı optimizasyonlarla Windows 10 için de çalışır hale getirecek. Yani emülatörden ziyade yerleşik uygulamalar söz konusu.





Android kullanıcıları uygulamalarını optimize ederken Java ve C++ dillerinden, iOS kullanıcıları ise Objective C dilinden faydalanacak. Microsoft optimizasyon işlemlerinin son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağını belirtiyor.





Otoriteler Microsoft'un yeni stratejisini oldukça yenilikçi buluyor. Zira Android ve iOS platformunda iki milyondan fazla uygulama mevcut ve emülatör yöntemiyle gerekli gereksiz yüzbinlerce uygulamanın bir anda ekosistemi işgal etmesi ihtimali bulunuyor. Microsoft bunun yerine geliştiricilerin emek harcayarak kodlarını derlemelerini istiyor.





Aslında bu sıfırdan uygulama geliştirmeye benziyor ancak kodların büyük kısmı yeniden kullanıldığı için fazla zaman harcamak gerekmiyor. Şimdilik hangi geliştiriciler bu programdan yararlanacak açıklanmadı ancak Windows 10 mobil piyasaya çıktığında ilk örnekler de görünmeye başlayacaktır.

http://bgr.com/2015/04/29/windows-10-android-apps-port/