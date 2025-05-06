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    Yandex Maps, güzergahtaki yol ücretlerini göstermeye başladı

    Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, rotalarının üzerindeki ücretli geçişlerde ödeyecekleri ücretleri önceden görme imkanına kavuştu.         

    Yandex Maps, güzergahtaki yol ücretlerini göstermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Yandex Maps, Karayolu Trafik Haftası’nda sunduğu yeni özellikle sürücülere yolculuklarını daha verimli ve öngörülebilir şekilde planlama imkanı tanıdı. Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, rotalarının üzerindeki ücretli geçişlerde ödeyecekleri ücretleri önceden görme imkanına kavuştu. Bu sayede sürücüler, seyahat maliyetlerini önceden tahmin edebebiliyor, istedikleri takdirde ücretsiz alternatifleri tercih edebiliyor.

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir rota oluşturduğunda, sistem ücretli yolları vurguluyor ve Sınıf 1 (binek otomobil) araçlar için geçerli olan ücretleri listeliyor. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na giderken Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) gibi ücretli yolların bedelleri açıkça belirtiliyor. Bu sayede sürücüler, bütçelerine uygun rotaları kolayca seçebiliyor. Bu yeni özellik, Yandex Maps ve Yandex Navigasyon’un hem iOS hem de Android’deki en son sürümlerinde kullanılabiliyor.

    Yandex Maps ve Navigasyon, ücret gösterme özelliğinin yanı sıra, hız sınırı uyarıları, kötü ve asfaltsız yollardan kaçınma seçeneği, çevrimdışı harita ve yol kapanışlarında başlangıç-bitiş tarih ve saatlerini gösterme gibi çeşitli faydalı özellikleri kullanıcılara sunuyor.

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