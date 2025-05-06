Yandex Maps, güzergahtaki yol ücretlerini göstermeye başladı

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar bir rota oluşturduğunda, sistem ücretli yolları vurguluyor ve Sınıf 1 (binek otomobil) araçlar için geçerli olan ücretleri listeliyor. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na giderken Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) gibi ücretli yolların bedelleri açıkça belirtiliyor. Bu sayede sürücüler, bütçelerine uygun rotaları kolayca seçebiliyor. Bu yeni özellik, Yandex Maps ve Yandex Navigasyon’un hem iOS hem de Android’deki en son sürümlerinde kullanılabiliyor.
Yandex Maps ve Navigasyon, ücret gösterme özelliğinin yanı sıra, hız sınırı uyarıları, kötü ve asfaltsız yollardan kaçınma seçeneği, çevrimdışı harita ve yol kapanışlarında başlangıç-bitiş tarih ve saatlerini gösterme gibi çeşitli faydalı özellikleri kullanıcılara sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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