Spotify yepyeni oynatma özellikleri duyurdu: İşte yenilikler

Spotify'a yepyeni özellikler ekleniyor
Premium kullanıcılar için en önemli yenilik, yeniden tasarlanan ve daha kullanışlı hale getirilen Oynatma Kuyruğu bölümü. Bu alanda artık Karıştır, Akıllı Karıştır, Tekrarla ve Uyku Zamanlayıcısı gibi kontroller doğrudan erişilebilir olacak. Ayrıca, kuyruktaki parçalar sona erdiğinde, önerilen şarkılar listesi de kullanıcıya görünüyor. Otomatik Çalma ve Akıllı Karıştır gibi özellikler ise Ayarlar'a taşınıyor.
Son olarak mobil uygulamanın sağ alt köşesine konumlandırılan yeni "+" butonu ile çalma listesi oluşturmak, arkadaşlarla birlikte düzenleme yapmak veya Blend listelerine katılmak mümkün. Desteklenen pazarlarda, Premium aboneler aynı zamanda arkadaşlarla gerçek zamanlı müzik dinlemeye olanak tanıyan Jam özelliğini ve yapay zekâ destekli AI Playlist aracını da kullanabiliyor.
Spotify, tanıtılan yeni özelliklerin bugün itibarıyla "yavaş yavaş kullanıma" sunulduğunu söylüyor. Dolayısıyla App Store ve Google Play üzerinden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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