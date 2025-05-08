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    Spotify yepyeni oynatma özellikleri duyurdu: İşte yenilikler

    Spotify, platformu daha kişisel ve kolay hale getirecek yepyeni özellikleri duyurdu. Peki bu özellik neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.    

    Spotify yepyeni oynatma özellikleri duyurdu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek yepyeni özellikleri duyurdu. Her yıl birçok özellik çıkaran firma, son olarak oynatma kontrolleri ve arayüz tasarımını yeniliyor. Peki bu özellikler ne işe yarayacak ve nasıl kullanılacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler…

    Spotify'a yepyeni özellikler ekleniyor

    Premium kullanıcılar için en önemli yenilik, yeniden tasarlanan ve daha kullanışlı hale getirilen Oynatma Kuyruğu bölümü. Bu alanda artık Karıştır, Akıllı Karıştır, Tekrarla ve Uyku Zamanlayıcısı gibi kontroller doğrudan erişilebilir olacak. Ayrıca, kuyruktaki parçalar sona erdiğinde, önerilen şarkılar listesi de kullanıcıya görünüyor. Otomatik Çalma ve Akıllı Karıştır gibi özellikler ise Ayarlar'a taşınıyor.

    Spotify yepyeni oynatma özellikleri duyurdu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bir şarkıyı tüm cihazlardan gizlemenizi sağlayan "Daha sezgisel" bir Gizle butonu da güncellemenin yenilikleri arasında. Önerilerde görmek istemediğiniz şarkılar içinse 30 gün boyunca devre dışı bırakabileceğiniz "Ertele" özelliği bulunuyor. Tüm çalma listelerinin en üst kısmına eklenen Ekle, Sırala ve Düzenle seçenekleri ise artık çok daha erişilebilir.

    Son olarak mobil uygulamanın sağ alt köşesine konumlandırılan yeni "+" butonu ile çalma listesi oluşturmak, arkadaşlarla birlikte düzenleme yapmak veya Blend listelerine katılmak mümkün. Desteklenen pazarlarda, Premium aboneler aynı zamanda arkadaşlarla gerçek zamanlı müzik dinlemeye olanak tanıyan Jam özelliğini ve yapay zekâ destekli AI Playlist aracını da kullanabiliyor.

    Spotify, tanıtılan yeni özelliklerin bugün itibarıyla "yavaş yavaş kullanıma" sunulduğunu söylüyor. Dolayısıyla App Store ve Google Play üzerinden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

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