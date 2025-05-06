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    Google I/O 2025 etkinliğinde neler bekleniyor?

    Google I/O 2025 etkinliğine sayılı günler kaldı. Google'ın geliştirici konferansında bu yıl da Android dünyasından en son gelişmeler aktarılacak. Peki, Android 16 dışında neler bekleniyor?

    Google I/O 2025 tanıtılması beklenen ürünler Tam Boyutta Gör
    Google I/O 2025 etkinliği 20-21 Mayıs’ta gerçekleşecek. Google ayrıca 13 Mayıs’ta Android’e özel bir yayın yapacak. Google’ın paylaştığı bilgilere ve söylentilere bakılırsa I/O 2025, yakın tarihte düzenlenmiş en heyecan verici teknoloji etkinliklerinden biri olacak. Peki, Google geliştirici etkinliğinde hangi ürünlerin tanıtılması bekleniyor?

    Android 16

    Android 16 beklenen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16 ile Android dağıtım programını hızlandırdı ve yeni yazılımın tipik üçüncü ya da dördüncü çeyrek zaman dilimi yerine ikinci çeyrekte yayınlanacağını açıkladı. Bu zamanlama, Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü I/O etkinliğinde veya birkaç hafta sonra yayınlayabileceğini gösteriyor.

    Ancak Google, Google I/O'dan bir hafta önce önceden kaydedilmiş bir yayına ev sahipliği yapacak. 13 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan etkinliğin adı “The Android Show: I/O Edition” ve büyük olasılıkla Android 16 ve genel olarak Android hakkında çok fazla şey duyurulacak.

    Android 16 ile uygulamalarda daha akıcı gezinme için tahmini geri hareketleri, bulut tabanlı işlevselliğe sahip yeniden tasarlanmış fotoğraf seçici, Wi-Fi konum hizmetlerine bağlı güncellenmiş gizlilik ayarları, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirecek tekrarlayan uygulama bildirimlerini azaltacak bir sistem ve grup dinleme deneyimlerini iyileştirmek için tasarlanmış Auracast aracılığıyla Bluetooth LE ses paylaşımı gibi birkaç yeni özelliğin gelmesi bekleniyor. Ayrıca Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni arayüz tasarımını görebiliriz.

    Android XR

    Android XR Google I/O 2025 Tam Boyutta Gör
    Android XR, Google’ın etkinlikte odaklanacağı bir diğer önemli alan olacak. Kulaklıklar ve akıllı gözlükler için tasarlanan bu platformun yeni bir yazılım geliştirme kiti (SDK) ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Google'ın yapay zeka sistemi Gemini, XR alanında sesle kontrol edilen, sürükleyici deneyimlere güç vermede büyük olasılıkla merkezi bir rol oynayacak.

    Google'ın I/O 2025 etkinliğinde kulaklıklar ve akıllı gözlükler için yeni Android XR platformu hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor. Şirket, kullanıcı arayüzünün önizlemesini sundu ve Gemini'nin Project Astra teknolojisi aracılığıyla gerçek dünyada kullanıcıya yardımcı olma yeteneğini gösterdi. Ardından, Nisan ayı başlarında Android XR akıllı gözlüğün prototipi ortaya çıktı. Şu anda gerçekte nasıl bir deneyim sunacak, üçüncü parti uygulama desteği olacak mı, ne zaman erişilebilir olacak gibi çok fazla soru işareti var. Samsung’un Project Moohan olarak adlandırdığı bir başlığı var ancak yılın ikinci Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

    Wear OS 6

    Wear OS 6 Tam Boyutta Gör
    Wear OS geçen yılki açılış konuşmasında çok ilgi görmese de Google, geliştirici oturumları sırasında Wear OS 5’i kısa da olsa gösterdi. Mart ayı itibarıyla da Wear OS 5.1, Pixel cihazlara vermeye başladı. Şimdiye kadar, yeni Wear OS güncellemeleri Temmuz ayı civarında yayınlandı ve yeni Samsung Galaxy Watch modellerinin tanıtıldığı zamana denk geldi. Samsung ve Google'ın Wear OS'i geliştirmek için birlikte çalıştığı düşünüldüğünde Wear OS 6’nın Samsung akıllı saatlerin tanıtımından önce gelmesi sürpriz olacaktır.

    Yapay zeka

    Google I/O 2025 yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2024 etkinliğinde AI (yapay zeka) kelimesinden 120 kez bahsetti. Bu yılki etkinlikte de şirket, ürün ve hizmetleri genelinde yapay zeka ile ilgili çeşitli özellikleri duyuracaktır. Gemini için yeni özellikler, Circle to Search geliştirmeleri ve iyileştirilmiş yapay zeka değerlendirmeleri bekleniyor. Şirketin yepyeni yapay zeka destekli hizmetler duyurması da şaşırtıcı olmayacak.

    Google, Nisan ayı sonlarında Gemini’nin bu yılın ilerleyen zamanlarında arabalara, akıllı saatlere, kulaklıklara ve daha fazlasına geleceğini duyurdu. Şirketin I/O 2025 etkinliğinde detayları paylaşması bekleniyor.

    Google geçen yıl yapay zeka konusunda birçok duyuru yaptı. Bu duyurular arasında; Circle to Search aracılığıyla ödev yardımı, Circle to Search kullanılabilirliğinin genişletilmesi, Ask Photos işlevi, Gemini'ye PDF veya video hakkında soru sorma, Gemini Live ve çok daha fazlası yer aldı.

    Google TV ve Android TV

    Google, geçen yıl I/O etkinliğinde Google TV ve Android TV için Android 14'ü duyurmuştu. Bu yıl Android 15 için de benzer bir duyuru bekleyebilirsiniz ancak Kasım ayında Google’ın Android TV/Google TV için iki yılda bir sürüm çıkarma programına geçmeyi planladığı ortaya çıktığından bu ihtimal zayıf. Yine de etkinlikte mevcut Android TV cihazları için daha fazla özelliğin duyurulması bekleniyor. Akıllı ev ve yapay zekadan temel medya deneyimine kadar, Google'ın iyileştirebileceği birçok alan var.

    Google I/O, Google’ın yıllık geliştirici konferansı. Geliştiricilerin uygulamalarını ve Google ekosistemi için diğer hizmetlerini iyileştirmek üzere en son teknoloji hakkında gelişmeleri öğrendikleri etkinlik. Ayrıca yeni Google duyuruları için ana etkinliklerden biri. Google I/O 2025 etkinliği 20-21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Google ayrıca 13 Mayıs'ta Android'e özel bir yayına ev sahipliği yapacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/google-io-2025-what-to-expect-from-android-16-android-xr-and-gemini-203044170.html https://io.google/2025/
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