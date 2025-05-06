Google I/O 2025 etkinliğinde neler bekleniyor?

Android 16
Ancak Google, Google I/O'dan bir hafta önce önceden kaydedilmiş bir yayına ev sahipliği yapacak. 13 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan etkinliğin adı “The Android Show: I/O Edition” ve büyük olasılıkla Android 16 ve genel olarak Android hakkında çok fazla şey duyurulacak.
Android 16 ile uygulamalarda daha akıcı gezinme için tahmini geri hareketleri, bulut tabanlı işlevselliğe sahip yeniden tasarlanmış fotoğraf seçici, Wi-Fi konum hizmetlerine bağlı güncellenmiş gizlilik ayarları, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirecek tekrarlayan uygulama bildirimlerini azaltacak bir sistem ve grup dinleme deneyimlerini iyileştirmek için tasarlanmış Auracast aracılığıyla Bluetooth LE ses paylaşımı gibi birkaç yeni özelliğin gelmesi bekleniyor. Ayrıca Material 3 Expressive olarak adlandırılan yeni arayüz tasarımını görebiliriz.
Android XR
Google'ın I/O 2025 etkinliğinde kulaklıklar ve akıllı gözlükler için yeni Android XR platformu hakkında daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor. Şirket, kullanıcı arayüzünün önizlemesini sundu ve Gemini'nin Project Astra teknolojisi aracılığıyla gerçek dünyada kullanıcıya yardımcı olma yeteneğini gösterdi. Ardından, Nisan ayı başlarında Android XR akıllı gözlüğün prototipi ortaya çıktı. Şu anda gerçekte nasıl bir deneyim sunacak, üçüncü parti uygulama desteği olacak mı, ne zaman erişilebilir olacak gibi çok fazla soru işareti var. Samsung’un Project Moohan olarak adlandırdığı bir başlığı var ancak yılın ikinci Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
Wear OS 6
Yapay zeka
Google, Nisan ayı sonlarında Gemini’nin bu yılın ilerleyen zamanlarında arabalara, akıllı saatlere, kulaklıklara ve daha fazlasına geleceğini duyurdu. Şirketin I/O 2025 etkinliğinde detayları paylaşması bekleniyor.
Google geçen yıl yapay zeka konusunda birçok duyuru yaptı. Bu duyurular arasında; Circle to Search aracılığıyla ödev yardımı, Circle to Search kullanılabilirliğinin genişletilmesi, Ask Photos işlevi, Gemini'ye PDF veya video hakkında soru sorma, Gemini Live ve çok daha fazlası yer aldı.
Google TV ve Android TV
Google, geçen yıl I/O etkinliğinde Google TV ve Android TV için Android 14'ü duyurmuştu. Bu yıl Android 15 için de benzer bir duyuru bekleyebilirsiniz ancak Kasım ayında Google’ın Android TV/Google TV için iki yılda bir sürüm çıkarma programına geçmeyi planladığı ortaya çıktığından bu ihtimal zayıf. Yine de etkinlikte mevcut Android TV cihazları için daha fazla özelliğin duyurulması bekleniyor. Akıllı ev ve yapay zekadan temel medya deneyimine kadar, Google'ın iyileştirebileceği birçok alan var.
Google I/O, Google’ın yıllık geliştirici konferansı. Geliştiricilerin uygulamalarını ve Google ekosistemi için diğer hizmetlerini iyileştirmek üzere en son teknoloji hakkında gelişmeleri öğrendikleri etkinlik. Ayrıca yeni Google duyuruları için ana etkinliklerden biri. Google I/O 2025 etkinliği 20-21 Mayıs'ta gerçekleşecek. Google ayrıca 13 Mayıs'ta Android'e özel bir yayına ev sahipliği yapacak.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/google-io-2025-what-to-expect-from-android-16-android-xr-and-gemini-203044170.html https://io.google/2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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