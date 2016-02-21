Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?





Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Yıllardır, Google'ın bu menüde çeşitli optimizasyonlar yaptığına şahit olduk.





Bununla birlikte, iOS tarzındaki bir arayüz sistemine ihtiyaç olabileceğini düşünen Huawei ve Xiaomi gibi üreticiler, uzun süredir kendi arayüzlerinde böyle bir konsepte yer veriyor. Uygulamalar kurulduktan sonra ana ekrana kısayol olarak yerleşiyor ve herhangi bir uygulama menüsüne geçiş yer almıyor.









Google'ın Android N ya da Android 7.0 alfa sürümlerine erişim imkanı bulan bazı kaynaklar, uygulama menüsünün kaldırıldığını fark etmiş. Yani aynı MIUI arayüzünde olduğu gibi, uygulama kısayolları ana ekrana yerleşiyor. Bu, Android tarihindeki en önemli değişikliklerden birisi olacak. Kaynaklar, menü içerisinde kaybolmak yerine ana ekrandan uygulamalara erişimin daha kolay hale geldiğini belirtiyor.





Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Bununla birlikte, nihai sürümde uygulama menüsü geri gelebilir zira I/O 2016 geliştirici konferansında ortaya çıkacak eleştiriler firmaya geri adım attırabilir.

http://www.phonearena.com/news/No-app-drawer-for-Android-N_id78575