Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?

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Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Yıllardır, Google'ın bu menüde çeşitli optimizasyonlar yaptığına şahit olduk.
Bununla birlikte, iOS tarzındaki bir arayüz sistemine ihtiyaç olabileceğini düşünen Huawei ve Xiaomi gibi üreticiler, uzun süredir kendi arayüzlerinde böyle bir konsepte yer veriyor. Uygulamalar kurulduktan sonra ana ekrana kısayol olarak yerleşiyor ve herhangi bir uygulama menüsüne geçiş yer almıyor.
Google'ın Android N ya da Android 7.0 alfa sürümlerine erişim imkanı bulan bazı kaynaklar, uygulama menüsünün kaldırıldığını fark etmiş. Yani aynı MIUI arayüzünde olduğu gibi, uygulama kısayolları ana ekrana yerleşiyor. Bu, Android tarihindeki en önemli değişikliklerden birisi olacak. Kaynaklar, menü içerisinde kaybolmak yerine ana ekrandan uygulamalara erişimin daha kolay hale geldiğini belirtiyor.
Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Bununla birlikte, nihai sürümde uygulama menüsü geri gelebilir zira I/O 2016 geliştirici konferansında ortaya çıkacak eleştiriler firmaya geri adım attırabilir.
http://www.phonearena.com/news/No-app-drawer-for-Android-N_id78575 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaygınlaşırsa diğer markalara da geçebilirim
Sadece firmalar yeni bir Android sürümünü desteklediği savı ile müşteri avlayacaklar o kadar.
Markaların mantığı genel olarak böyle, yeni sürümü stabil kullanmak istiyorsan at onu G5 al para kazanalım diyorlar işin özü. Ben çok önemsemiyorum, ne değişecek ki?
Gördüğün gibi ufak tefek değişiklikler oluyor. Uygulamalar en düşük Android M veya N gerektirir demediği sürece güncellesen de güncellemesen de pek birşey değişmez, güncelleme
gelse de telefonu daha çok batırıyorlar zaten. Uygulamalar desteklemediği zaman atarsın custom rom devam edersin mecburen, ama androidde bu süre nispeten epey uzun oluyor, uygulamalar halen 4.0 ve üzeri diyor.
İkinci hat olarak kullandığımız zamanında çıktığında aldığımız S2 güncelleme olmasa da kullanılabilir durumda.
Bu duruma aslında Apple da dahildir, ios 6'lı 4s'in yanında ios9'lu 4s kağnı gibi kalıyor, bir önceki telefonum 4s olduğundan biliyorum. Ios6 ile kullansan uygulamalar ios 7-8 ve üstü istiyor.
Çünkü artık atılıp yenisinin alınması gerekiyor, yoksa nasıl para kazanacaklar? Android'de ise destek ortalama 1-1.5 sene falan zaten, ondan sonra savıyorlar baştan.
64 bit desteği bana göre şu an için tamamen pazarlama stratejisi s410 64 bit s400 32 bit ne kadar performans farkı var?
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