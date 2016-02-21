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Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?

Android kullanıcılarının aşina olduğu özelliklerden birisi olan uygulama menüsü, Android N versiyonu ile birlikte tarihe karışabilir. İlk izlenimler bunu gösteriyor.
3 yıl
9b
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45
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android'in geleneksel uygulama menüsü kalkıyor mu?


Android işletim sistemi ilk piyasaya çıktığından bu yana, ana ekrandan geçiş yapılan uygulama menüsü yerini korudu ve ikonik bir hale geldi. Öyle ki, Android ve iOS arayüzlerinin temel farklarından birisi iç uygulama menüsü oldu. Yıllardır, Google'ın bu menüde çeşitli optimizasyonlar yaptığına şahit olduk.

Bununla birlikte, iOS tarzındaki bir arayüz sistemine ihtiyaç olabileceğini düşünen Huawei ve Xiaomi gibi üreticiler, uzun süredir kendi arayüzlerinde böyle bir konsepte yer veriyor. Uygulamalar kurulduktan sonra ana ekrana kısayol olarak yerleşiyor ve herhangi bir uygulama menüsüne geçiş yer almıyor. 


Google'ın Android N ya da Android 7.0 alfa sürümlerine erişim imkanı bulan bazı kaynaklar, uygulama menüsünün kaldırıldığını fark etmiş. Yani aynı MIUI arayüzünde olduğu gibi, uygulama kısayolları ana ekrana yerleşiyor. Bu, Android tarihindeki en önemli değişikliklerden birisi olacak. Kaynaklar, menü içerisinde kaybolmak yerine ana ekrandan uygulamalara erişimin daha kolay hale geldiğini belirtiyor. 

Google'ın uygulama menüsü konseptinden pek memnun olmadığı aslında zaman zaman dile getiriliyordu. Menüyü tamamen kaldırmak yerine, daha işlevsel bir optimizasyon yapılabileceği tahmin ediliyordu ancak görüldüğü kadarıyla, kökten bir çözüm tercih edilmiş. Bununla birlikte, nihai sürümde uygulama menüsü geri gelebilir zira I/O 2016 geliştirici konferansında ortaya çıkacak eleştiriler firmaya geri adım attırabilir. 

http://www.phonearena.com/news/No-app-drawer-for-Android-N_id78575 Yorum Yaz
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oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
İcine etmis diyebiliriz. Bir dunya uygulamayi nasil organize edecez. Bravo ne diyelim.
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QuexSeeL 3 yıl
Bu konuda windows telefonlar iyi. Karoları istediğin şekilde, boyutta daya döşe diğerleri için sağ taraftan çek hepsi karşında alfabetik olarak.
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GenkaNuank 3 yıl
Yav secenek sunun arkadasim niye kullaniciyi zorluyorsunuz secenek sunma diye bir sey var gidin ayaralara koyun secenek su firmalarin dedigim dedik tavirlarindan nefret ediyorum
Yav secenek sunun arkadasim niye kullaniciyi zorluyorsunuz secenek sunma diye bir sey var gidin ayaralara koyun secenek su firmalarin dedigim dedik tavirlarinda...
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Guest-F2673E0F4 3 yıl
Yaşasın androidde geçince en nefret ettiğim özellik olmuştu ama maalesefiphone 7 alacagım ben goremem büyük ihtimalle :/
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alp0007 3 yıl
iyi olur
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positiveboy 3 yıl
ben ıphone u menüsü yüzünden sevmiyorum arkadaş bi masaüstü olacak sevdiğin uygulamaları kısayol olarak koyabileceksin o ne öyle karman çorman menü
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Guest-5E274E432 3 yıl
İPhone çakması derler.
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metalmeizu 3 yıl
Uygulama menüsü kalksa nolur ki. Benim telefonun orijinalin de yok. Launcer le menü yine kullanıyorum. Bana göre menü olmalı. Yoksa karışıklık var gibi hissediyorum...
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talsuv61 3 yıl
Çinli markalarının tercih etmemim en önemli nedeni. Uygulama menüsü olmayınca telefon daha sade ve daha az ikon oluyor.
Yaygınlaşırsa diğer markalara da geçebilirim
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benhuraxu 3 yıl
Yazık olur
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murdocklawless 3 yıl
ben şahsen ios'taki gibi karman çorman bir ekran asla istemem. android'in en büyük özelliği ana ekranlarına uygulama kısayolu ve klasör koyabilmen. ha çok istersen tüm uygulamaların kısayollarını koyarsın, uygulama menüsüne uğramazsın.
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barisg 3 yıl
Ortada Android M yokki N gelsin. Telefonum 64 bit'lik LG G3. Ne resmi olarak Android M yayınlandı ne de Android L'den performans alabildim. Telefon sadece ısınıyor, 5 saatte 3000 mAh'lik pilini tüketiyor ve düzeltici güncelleme yayınlanmıyor. Android N gelse kime ne faydası var?
Sadece firmalar yeni bir Android sürümünü desteklediği savı ile müşteri avlayacaklar o kadar.
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Umutcan 3 yıl barisg
barisg

Ortada Android M yokki N gelsin. Telefonum 64 bit'lik LG G3. Ne resmi olarak Android M yayınlandı ne de Android L'den performans alabildim. Telefon sadece ısınıyor, 5 saatte 3000 mAh'lik pilini tüketiyor ve düzeltici güncelleme yayınlanmıyor. Android N gelse kime ne faydası var?

Sadece firmalar yeni bir Android sürümünü desteklediği savı ile müşteri avlayacaklar o kadar.

Markaların mantığı genel olarak böyle, yeni sürümü stabil kullanmak istiyorsan at onu G5 al para kazanalım diyorlar işin özü. Ben çok önemsemiyorum, ne değişecek ki?
Gördüğün gibi ufak tefek değişiklikler oluyor. Uygulamalar en düşük Android M veya N gerektirir demediği sürece güncellesen de güncellemesen de pek birşey değişmez, güncelleme
gelse de telefonu daha çok batırıyorlar zaten. Uygulamalar desteklemediği zaman atarsın custom rom devam edersin mecburen, ama androidde bu süre nispeten epey uzun oluyor, uygulamalar halen 4.0 ve üzeri diyor.
İkinci hat olarak kullandığımız zamanında çıktığında aldığımız S2 güncelleme olmasa da kullanılabilir durumda.
Bu duruma aslında Apple da dahildir, ios 6'lı 4s'in yanında ios9'lu 4s kağnı gibi kalıyor, bir önceki telefonum 4s olduğundan biliyorum. Ios6 ile kullansan uygulamalar ios 7-8 ve üstü istiyor.
Çünkü artık atılıp yenisinin alınması gerekiyor, yoksa nasıl para kazanacaklar? Android'de ise destek ortalama 1-1.5 sene falan zaten, ondan sonra savıyorlar baştan.
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hacı.basat 3 yıl
Android Silver çıksın, başka bir şey istemiyoruz.
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fthkn 3 yıl
64 bit artık standart hale gelmeli. 64 bit olarak satın aldığınız cihaz her anlamda ona uygun çalışmalı. Şuydu buydu diye çocuk oyuncağına çevirdiler. Zaten market kesin olarak 64 bit desteği sunmak zorunda. Blackberry daha iyi android cihazlar üretirse alınır. yoksa klasik üreticiler sıktı artık. Hepsinin kıl bir eksiği var.
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Grkwnxs 3 yıl fthkn
fthkn
64 bit artık standart hale gelmeli. 64 bit olarak satın aldığınız cihaz her anlamda ona uygun çalışmalı. Şuydu buydu diye çocuk oyuncağına çevirdiler. Zaten market kesin olarak 64 bit desteği sunmak zorunda. Blackberry daha iyi android cihazlar üretirse alınır. yoksa klasik üreticiler sıktı artık. Hepsinin kıl bir eksiği var.

64 bit desteği bana göre şu an için tamamen pazarlama stratejisi s410 64 bit s400 32 bit ne kadar performans farkı var?
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