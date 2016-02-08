Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda





Soner Kara'nın 150 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan Traffic Racer çizgilerini temel alan Traffic Rider, Unity motoru ile yaklaşık olarak 14 ayda geliştirildi. İlk etapta iOS platformu için indirmeye sunulan oyun, daha sonra Android ve nihayet Windows Phone ekosistemine geldi.





Oyunda bu kez, bir motorsikletin üzerinde trafik macerasına atılıyoruz. Başarılı grafikleri ile dikkat çeken yapımda, yoğun trafiğin olduğu yollar üzerinde yolculuk ederek, 40'dan fazla görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda sonsuz koşu yanında bir de kariyer modu eklenmiş.





Birinci şahıs kamerasından oynanan oyunda 20 farklı motorsiklet seçeneği mevcut. Gerçekçi motorsiklet seslerinin sunulduğu oyunda çevrimiçi liderlik tablosu ve 30 civarında da başarı listesi yer alıyor. Hızlı sürmenin ve diğer araçlara teğet geçmenin ekstra puan kazandırdığı oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun için tam 17 dilde destek mevcut.