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Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda

Mobil dünyanın başarılı geliştiricilerinden Soner Kara imzalı sonsuz koşu tarzındaki Traffic Rider, iOS platformunda başladığı macerasına sonra Android ve şimdi de Windows Phone ile devam ediyor.
3 yıl
8,1b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda


Soner Kara'nın 150 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan Traffic Racer çizgilerini temel alan Traffic Rider, Unity motoru ile yaklaşık olarak 14 ayda geliştirildi. İlk etapta iOS platformu için indirmeye sunulan oyun, daha sonra Android ve nihayet Windows Phone ekosistemine geldi. 

Oyunda bu kez, bir motorsikletin üzerinde trafik macerasına atılıyoruz. Başarılı grafikleri ile dikkat çeken yapımda, yoğun trafiğin olduğu yollar üzerinde yolculuk ederek, 40'dan fazla görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda sonsuz koşu yanında bir de kariyer modu eklenmiş. 

Birinci şahıs kamerasından oynanan oyunda 20 farklı motorsiklet seçeneği mevcut. Gerçekçi motorsiklet seslerinin sunulduğu oyunda çevrimiçi liderlik tablosu ve 30 civarında da başarı listesi yer alıyor. Hızlı sürmenin ve diğer araçlara teğet geçmenin ekstra puan kazandırdığı oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun için tam 17 dilde destek mevcut.

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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
Bu arkadaş çok kaliteli işler yapıyor
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TEKİN 1881 3 yıl
Çok beğendim.
Güzel çalışma yapmış.
Emeğinin karşılığını reklamla bile alır.
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yoksulseytan22 3 yıl
Windows Phonecuların tepkisi ; yine mi pilav! Yine mi pilav!
:)
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PadmeSkywalker 3 yıl
çok beğendiim
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-The Difference- 3 yıl
Gayet güzel ve başarılı bir oyun. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.
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s_mail 3 yıl
There goes your life
bu çöp ile bir çok kaliteli indieden daha fazla kazanacak :)

ve bu senin çook zoruna gidecek :)
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AtiMX4 3 yıl
Oyun gerçekten güzel.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
oyunda hıkaye modu vs varda para kasmak vs bıraz sıkıntılı kolay olmamıs yanı oyun.
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Keljx 3 yıl
Arkadaslar begenmeseniz indirmesenizde hic te degilse 5 yildiz verin ve yorum yapin zor bir sey degil destek olun
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otakaraha 3 yıl
Her ne kadar spor ve yarış türündeki oyunları sevmesem de, kendi türünde gayet başarılı bir indie oyun olmuş.
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There goes your life 3 yıl
bu çöp ile bir çok kaliteli indie'den daha fazla kazanacak :)
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Luffy1907 3 yıl
Helal olsun sahip çıkalım
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froster2006 3 yıl
Guzel oyun.
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