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Angry Birds Magic ilk olarak Nook Color'da boy gösterecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
1
5
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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 Yayınlandığı günden bu yana rekor üstüne rekor kıran ve 250 milyon toplam indirme sayısına ulaşan Angry Birds için belirli zaman aralıklarında farklı ek paketler yayınlandı ve oldukça ilgi gördü. Rovio, şimdi farklı bir sürümü çok farklı bir platform için hazırlıyor.
Rovio, oyun için bir süredir lokasyon bazlı özellikler üzerinde çalışıyordu. Yeni oyun formatının ismi Angry Birds Magic olarak belirlendi. Bu format oyuncuların bulundukları fiziksel bölgeye göre ekstra özellikler açılmasını sağlayarak gerçek hayatla daha fazla bağlantılı hale getiriyor. 
Angry Birds Magic bunun için NFC veya GPS altyapısını kullanacak. Örneğin NFC uyumlu bir cihaz başka bir NFC uyumlu cihazla eşleşerek veya lokasyon tabanlı özel bir NFC etiketini okuyarak ekstra özellikleri açabilecek. Veya GPS verisi, bulunduğunuz konumu tespit ederek yine uygun ekstra içeriklerin açılmasını sağlayacak.
Angry Birds Magic ilk olarak Barnes & Noble firmasının Nook Color e-okuyucusuna gelecek. Firma, bunun için Rovio ile bir anlaşma yapmıştı. Nook Color kullanıcıları WiFi üzerinden Barnes & Noble çevrimiçi mağazasına bağlandıklarında "Might Eagle" kuşunu oyun içinde kullanabilecekler. Might Eagle oyundaki herşeyi yıkma özelliğine sahip en güçlü kuş. 
Bunun yanında Barnes & Noble, kullanıcılarına ücretsiz Angry Birds etiketleri ve dövmeleri de sunacak. Böylece Angry Birds Magic tam bir şölen haline gelecek. 
Nook Color her ne kadar e-okuyucu sınıfına olsa da tablete daha yakın bir cihaz. 7 inç 1024 x 600 piksel renkli IPS dokunmatik ekranı, 800MHz ARM Cortex-A8 işlemcisi, WiFi bağlantısı, 8GB dahili belleği ve Android Froyo özelliği ile pek çok tabletle başabaş rekabet ediyor. Cihaza son olarak root işlemi ile Honeycomb sürümü yüklemek bile mümkün olmuştu. Fiyatı 249$ civarında. 

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nofearozi 8 yıl
aynn slla
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kuşburnu 8 yıl

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alpa07 8 yıl
salla gitsin
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Lordinarius 8 yıl
heh sçtk artık telefona özel oyunlarda çıkmaya başlar konsol savaşlarına döner iyice
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séquestre 8 yıl
E-okuyucu için güzel reklam olmuş:)
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