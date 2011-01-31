Angry Birds Rio geliyor; Kızgın kahramanlarımızın Rio maceraları başlıyor

Mobil pazarın en sevilen ancak bir o kadar da kızgın karakterlerimizin maceraları devam ediyor. Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, Angry Birds'ün özel versiyonu olan ve 15 Nisan'da gösterime girecek olan "Rio" animasyon filminin karakterleri Blu ve Jewel'ın da yer aldığı "Angry Birds Rio"'nun Mart ayında uygulama mağazaları aracılığıyla satışa sunulacağını duyurdu.

Angry Birds Rio'da kaçırılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine götürülen kızgın kuşlarımıza kendilerini kurtarmalarında ve "Rio" filminin karakterleri Blu ve Jewel'i bulmalarına yardımcı olacağız. Başta 45 bölümden oluşacak olan oyun, güncellemeler ile fanatiklerine yeni bölümler de sunacak.