Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds Rio geliyor; Kızgın kahramanlarımızın Rio maceraları başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,6b
1
8
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil pazarın en sevilen ancak bir o kadar da kızgın karakterlerimizin maceraları devam ediyor. Angry Birds'ün yapımcısı Rovio, Angry Birds'ün özel versiyonu olan ve 15 Nisan'da gösterime girecek olan "Rio" animasyon filminin karakterleri Blu ve Jewel'ın da yer aldığı "Angry Birds Rio"'nun Mart ayında uygulama mağazaları aracılığıyla satışa sunulacağını duyurdu.

Angry Birds Rio'da kaçırılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine götürülen kızgın kuşlarımıza kendilerini kurtarmalarında ve "Rio" filminin karakterleri Blu ve Jewel'i bulmalarına yardımcı olacağız. Başta 45 bölümden oluşacak olan oyun, güncellemeler ile fanatiklerine yeni bölümler de sunacak.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
rio çok güzelmiş yaa.. fragmanına bayıldım.. oldukça eğlenceli gözüküyor..
angry birdste yenisi gelsin artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmet© 8 yıl
Evet bencede yenisi gelmesi iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj] 8 yıl Probook T101 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim