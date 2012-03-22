Angry Birds Space indirmeye sunuldu

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Rovio firmasının fenomen haline gelen Angry Birds oyununa yeni bir oynanış tecrübesi ekleyecek Angry Birds Space sürümü bugün itibariyle resmi olarak indirmeye sunuldu.
Firma tarafından yapılan resmi açıklamada iPhone, iPod Touch, iPad, Android cihazları, Mac ve PC için Angry Birds Space sürümünün yayınlandığı belirtildi. Firmanın tarihinde ilk kez Space oyunu beraberinde hediyelik eşya, elektronik, animasyon ve kitaplar da bugün perakende mağazalarında satışa sunuldu.
Kutlama programı çerçevesinde Pekin, Hong Kong, Helsinki, Seattle ve Tokyo'da oyunun hayranları için farklı etkinlikler düzenlendi.
Oyun yeni iPad için Retina çözünürlüğe de uygun hale getirildi. 60 farklı seviye bulunan oyun ücretsiz güncellemelerle de desteklenecek. Şimdilik iOS için oyun içi seviye ve güç paketleri satın almak mümkün.
Bu sürümle birlikte uzaya çıkan kızgın kuşlar yer çekimsiz ortama karşı da mücadele etmek zorunda.
Angry Birds Space; iPhone ve iPod touch için 0.99$, iPad için 2.99$, Mac için 4.99$, Android için ücretsiz reklamlı sürüm veya 0.99$ reklamsız sürüm, Android tabletler için 2.99$, Amazon için 0.99$, PC için 5.95$ şeklinde indirmeye sunuldu.
Oyun uygulama mağazalarından ve http://shop.angrybirds.com/us/games/pc-games/angry-birds-space-pc-version.html adresinden temin edilebiliyor.
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FİYATLAR ÇOK UYGUN ARKADAŞLAR
Oyunda amaç sahip olduğunuz kuşları sapanla fırlatarak domuzları öldürmektir. Rio sürümde ise hapis kuşları serbest bırakmak veya maymunları öldürmektir. Bazı bölümlerde gizli altın yumurtalar vardır. Yumurtaları toplayarak yeni bölümler açılabilir. Bazı bölümlerde domuzların kaskı vardır, bu domuzları öldürmek daha zordur.
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