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Angry Birds Space indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,5b
1
83
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rovio firmasının fenomen haline gelen Angry Birds oyununa yeni bir oynanış tecrübesi ekleyecek Angry Birds Space sürümü bugün itibariyle resmi olarak indirmeye sunuldu.

Firma tarafından yapılan resmi açıklamada iPhone, iPod Touch, iPad, Android cihazları, Mac ve PC için Angry Birds Space sürümünün yayınlandığı belirtildi. Firmanın tarihinde ilk kez Space oyunu beraberinde hediyelik eşya, elektronik, animasyon ve kitaplar da bugün perakende mağazalarında satışa sunuldu.

Kutlama programı çerçevesinde Pekin, Hong Kong, Helsinki, Seattle ve Tokyo'da oyunun hayranları için farklı etkinlikler düzenlendi. 

Oyun yeni iPad için Retina çözünürlüğe de uygun hale getirildi. 60 farklı seviye bulunan oyun ücretsiz güncellemelerle de desteklenecek. Şimdilik iOS için oyun içi seviye ve güç paketleri satın almak mümkün. 

Bu sürümle birlikte uzaya çıkan kızgın kuşlar yer çekimsiz ortama karşı da mücadele etmek zorunda.  

Angry Birds Space; iPhone ve iPod touch için 0.99$, iPad için 2.99$, Mac için 4.99$, Android için ücretsiz reklamlı sürüm veya 0.99$ reklamsız sürüm, Android tabletler için 2.99$, Amazon için 0.99$, PC için 5.95$ şeklinde indirmeye sunuldu. 

Oyun uygulama mağazalarından ve http://shop.angrybirds.com/us/games/pc-games/angry-birds-space-pc-version.html adresinden temin edilebiliyor.



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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
Oynadım, gerçekten güzel olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
happy.com.tr/... happy.com.tr/...
FİYATLAR ÇOK UYGUN ARKADAŞLAR
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DH Misafiri 5 yıl
Angry birds gerçekten güzel olmuş!!!
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ömer akdemir 5 yıl
Finlandiya merkezli Rovio Mobile tarafından mobil cihazlar için geliştirilen oyun. Aralık 2009'da Apple iOS için geliştirilen oyun daha sonra diğer platformlara da port edilmiştir.[2] Örneğin Facebook'ta oynanabilir, İnternet sitelerinden demoları yüklenebilir ve Google Chrome kullanıcılarına özel, Web Mağazasından Chrome'a eklenebilir. Oyun, yeşil domuzların kuşların yumurtalarını çalmasıyla başlar. Buna sinirlenen kuşlar domuzları yok etmeye çalışırlar.
Oyunda amaç sahip olduğunuz kuşları sapanla fırlatarak domuzları öldürmektir. Rio sürümde ise hapis kuşları serbest bırakmak veya maymunları öldürmektir. Bazı bölümlerde gizli altın yumurtalar vardır. Yumurtaları toplayarak yeni bölümler açılabilir. Bazı bölümlerde domuzların kaskı vardır, bu domuzları öldürmek daha zordur.
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gölge2 5 yıl
evet güzel bir oyunda oyunun yapımcısına kaç tl kazandırıyor
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TipsizSap 7 yıl
gravity felan çok iyi kaliteli
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TipsizSap 7 yıl
ne çeşit oyun çıkar daha fazla caba
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TipsizSap 7 yıl
süper bi oyun
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DH Misafiri 7 yıl
sizce güzel mi merak ettim
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Nam[A]sTe 7 yıl
Retina ekran uyumu yeni ipad te o kadar güzel olmuş ki yeniden Angry Birds fanı oldum :)
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IgorStravinsky 7 yıl
Bitirdim ama bölümler cok az su anda. Yeni bölümlerin gelmesini hemen istiyorum
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