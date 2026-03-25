Epic Games 1000 kişiyi işten çıkarıyor, Fortnite modları iptal ediliyor

Epic Games zorda
Yapay zekâ otomasyonlarının da devreye girmesiyle personel ihtiyacı azalan bölümlerde haliyle işten çıkarmalar yaşanıyor. Epic Games patronu Tim Sweeney yayınladığı açıklamada toplamda 1000 kişinin işine son vereceklerini duyurdu.
Geçen yıldan bu yana Fortnite etkileşimlerinde yaşanan düşüşler yapılan harcamaları karşılayamaz hale geldi. Sweeney işten çıkarmalar sayesinde 500 milyon dolarlık bir tasarruf yapacaklarını belirtiyor. İşten çıkarılanlara ise 4 aylık maaş ve sağlık sigortasının olduğu paket veriliyor.
Diğer taraftan Fortnite oyununda da bazı gelişmeler var. İşten çıkarmalara paralel olarak personel desteği azalan modların da ipi çekiliyor. Festival Battle Stage ve Ballistic modları 16 Nisan itibariyle kapatılacak. Rocket Racing modunun ise Ekim ayında kapatılacağı belirtildi.
