Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Playground Games, yakında çıkacak açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 6 için resmi PC gereksinimlerini yayınladı. Özellikle Horizon Festivali'ni Japonya'ya taşıdığı için, bu oyun serinin en çok beklenen oyunlarından biri.

PC'de Forza Horizon 6, NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3/4 ve Intel XeSS 2.1 desteği dahil olmak üzere bir dizi modern özellik sunuyor ve daha akıcı performans için sınırsız kare hızı sağlıyor. Oyuncular, ultra geniş monitör desteğinden, ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma yoluyla gelişmiş grafiklerden ve hem kontrolcüler hem de yarış direksiyonlarıyla tam uyumluluktan yararlanabilecek. Ayrıca oyun, Steam Deck, ROG Ally ve ROG Xbox Ally gibi el konsollarında da oynanabilir olacak.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör

Minimum (Düşük grafik ayarları, 1080p, 60 FPS)

İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380

: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : SSD

: SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Önerilen (Yüksek grafik ayarları, 1440p, 60 FPS üzeri)

İşlemci : Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : SSD

: SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Extreme (Ultra grafik ayarları, 4K, 60 FPS üzeri)

İşlemci : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT Bellek : 24GB RAM

: 24GB RAM Depolama : NVMe SSD

: NVMe SSD İşletim Sistemi: Windows 10/11

Extreme RT (Ray Tracing açık, 4K upscaled, 60 FPS üzeri)

İşlemci : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X

: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT

: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT Bellek : 32GB RAM

: 32GB RAM Depolama : NVMe SSD

: NVMe SSD İşletim Sistemi: Windows 10/11

Forza Horizon 6 PC'ye ne zaman çıkacak?

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun ayrıca PlayStation 5'e de gelecek, ancak çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: