    Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Yarış oyunu, NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3/4 ve Intel XeSS 2.1 desteği ve daha akıcı performans için sınırsız kare hızıyla geliyor.

    Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Playground Games, yakında çıkacak açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 6 için resmi PC gereksinimlerini yayınladı. Özellikle Horizon Festivali'ni Japonya'ya taşıdığı için, bu oyun serinin en çok beklenen oyunlarından biri.

    PC'de Forza Horizon 6, NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3/4 ve Intel XeSS 2.1 desteği dahil olmak üzere bir dizi modern özellik sunuyor ve daha akıcı performans için sınırsız kare hızı sağlıyor. Oyuncular, ultra geniş monitör desteğinden, ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma yoluyla gelişmiş grafiklerden ve hem kontrolcüler hem de yarış direksiyonlarıyla tam uyumluluktan yararlanabilecek. Ayrıca oyun, Steam Deck, ROG Ally ve ROG Xbox Ally gibi el konsollarında da oynanabilir olacak.

    Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri

    Forza Horizon 6 minimum & önerilen & extreme rt sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör

    Minimum (Düşük grafik ayarları, 1080p, 60 FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Önerilen (Yüksek grafik ayarları, 1440p, 60 FPS üzeri)

    • İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Extreme (Ultra grafik ayarları, 4K, 60 FPS üzeri)

    • İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT
    • Bellek: 24GB RAM
    • Depolama: NVMe SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10/11

    Extreme RT (Ray Tracing açık, 4K upscaled, 60 FPS üzeri)

    • İşlemci: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT
    • Bellek: 32GB RAM
    • Depolama: NVMe SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 10/11

    Forza Horizon 6 PC'ye ne zaman çıkacak?

    Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun ayrıca PlayStation 5'e de gelecek, ancak çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

