Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Havendock ve Hyper Echelon erişime açıldı. YYZ Studio tarafından geliştirilen ve şehir kurma oyunu olan Havendock, oyuncuyu yeni kurulmuş bir okyanus yerleşiminin kurucusu olarak konumlandıran, renkli bir koloni simülasyon oyunu. Hyper Echelon ise, retro tarzı arcade oynanışını yükseltme odaklı ilerlemeyle birleştiren bir shoot-'em-up oyunu.

Havendock ve Hyper Echelon, 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

