    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Havendock ve Hyper Echelon erişime açıldı. YYZ Studio tarafından geliştirilen ve şehir kurma oyunu olan Havendock, oyuncuyu yeni kurulmuş bir okyanus yerleşiminin kurucusu olarak konumlandıran, renkli bir koloni simülasyon oyunu. Hyper Echelon ise, retro tarzı arcade oynanışını yükseltme odaklı ilerlemeyle birleştiren bir shoot-'em-up oyunu.

    Havendock

    Hyper Echelon

    Havendock ve Hyper Echelon, 26 Mart'tan 2 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/havendock-64983e https://store.epicgames.com/tr/p/hyper-echelon-2d23ff
