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Anime Dövüş Oyunu Jump Force Nasıl Olmuş?

2 ay
6,1b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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1968'den bu yana haftalık olarak yayınlanan Shonen Jump dergisinde bugüne kadar yer alan anime karakterlerini barından dövüş oyunu Jump Force'a PC platformunda yakından bakıyoruz.
Jump Force'un ilk 30 dakikasını birlikte deneyimliyoruz. 

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Sarohan 2 ay en beğenilen
Büyük potansiyeli harcamışlar.
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Shonen Jump 2 ay
Dövüş oyununu story mod için alıp oynayacaksanız evet kötü diyebilirsiniz, evet story mode içinde bulunan animasyonlar ve mission sistemi oldukça kötü. Ama dövüş oyunu olarak değerlendirecekseniz son derece mükemmel. Grafikleri olsun, kontrolleri olsun(malum diğer oyunlarda ki gibi kendinizi yırtıp bir finisher move için 15 tuş ezberlemenize gerek yok) ha keza dövüşülen arenada diğerleri gibi 2d düzlemsel bir bölgeden oluşmuyor, arenelarda 360 derece dolaşabiliyorsunuz. (3D oyun olduğu belli oluyor diğer 180 derecelik 2d düzlemsel arenalara göre) Bu genel dövüş sisteminde size söyleyebileceğim tek kötü yorum aynı pc üzerinden 2.player oyuna dahil olduğunda dövüşürken oyunu en yakındakinin açısından görmeniz yani misal 2p de ki kişi ta fizandan kendini izlemek zorunda kalabiliyor. Onun haricinde optimizasyonu harika en ufak bir donma kasma problemi olmuyor(970m 3gb) şiddetle tavsiye ediyorum ve tahminimce bu kadar olumsuz yorum yapan insanda oyuna sahip değildir muhtemelen. En kötü steam harici malum yerlerden ücretsiz edinin oyunu öyle bir deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız
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DH Misafiri 2 ay
Çok boş yorumlar var gayet güzel oyun grafik olsun oynanış olsun güzel kontroller zor değil basit oynamasını bilmiyorsanız konuşmayın kontroller mugen oyunlarına benziyor aynı j stars victory gibi uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum sonunda çıktı kötü tarafı oyun fiyatı fazla ve kaneki Rob lucci madara bakugo kaiba natsu erza gray all might sailor moon gibi vb ve kız karakterlerinin az olması
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DH Misafiri 2 ay
Adam luffy ye lafi dedi la
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Bloodin 2 ay
Adamlar "Yazık Etme" sözcüğüne yeni anlam katmışlar resmen...
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al-ozaria 2 ay
05:55
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Mugetsuga 2 ay
Çok hypeladılar. Çabuk sönecektir diye tahmin ediyorum.
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Rindaman 2 ay
Dragon Ball Broly izleyin.
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a_y_k_u_t 2 ay
Pc versiyonu için konuşayım. Tam anlamıyla berbat, direk konsol versiyonunu alıp getirmişler, kontroller berbat, ya bari tuşları değiştirseydiniz bir hareket yapayım diyorum x y a b yazıyor insa hiç mi uğraşmaz. Aslında fikir çok iyi grafikler idare eder ama oynanış sıfır.. Çöp oğlu çöp...
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tahir40 2 ay
Anlamsız olmuş Goku'nun olduğu yerde. Adam dünyayı bırak galakside tokatlamadık adam koymadı da gidip diğer evrenleri temizledi... Yeni seri çıksa artık nerden rakip bulacaklarsa...
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Sarohan 2 ay en beğenilen
Büyük potansiyeli harcamışlar.
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