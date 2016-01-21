Ankara Startup Zirvesi, girişimcilerin projelerini bekliyor

Herkesin merakla beklediği dijital ekonominin yapıtaşlarından olan Ankara Startup Zirvesi 27-28 Şubat tarihlerinde Bilkent Üniversitesinde gerçekleşecek. 2 gün boyunca girişimcilik ekosistemini bir bütün olarak canlı gözlemlemenin mümkün olacağı zirvede alanlarında her biri uzman kişilerin konferans ve panelleri gerçekleştirilecek. Ayrıca 8 proje sahibinin yatırımcılar karşısında ter döktüğü Startup Challenge ile de bu sene zirvenin ekosisteme kazandıracağı girişimleri şimdiden merak konusu.





Ankara Startup Zirvesi 12 Şubat’a kadar mobil/web ve enerji sektörlerindeki girişimcilerin başvurularına açık olacak. Girişimcilere Bilkent Cyberpark’ta ofis ve atölye imkânı, şirket kurulum desteği, 2 tane Teb Girişim evinde kuluçka merkezi, 3 projeye 6 aylık Bluemix IBM Cloud Service, Growth Tower App optimizasyon ve Netvent’ten SEO desteği, Bilkent Cyberpark uzmanları ve ağından mentörlük desteği, üniversite kampüsleri tanıtımı gibi ödüller ile birlikte sunum şansı yakalayan 8 startup'a pitching öncesi 2 günlük mini bootcamp gibi kazanımlar sağlanacak. İzleyiciler ise sunum sonrasında canlı bir yatırıma da tanıklık edebilir.





Türkiye’nin en değerli yatırım gruplarının katılımı ile gerçekleşecek Ankara Startup Zirvesi aynı zamanda Enerjisa’nın ilk defa startup yatırımcısı olarak yer alacak olması ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ek olarak 500 Startups, Endeavor, Vestel Ventures, Buran Venture Capital, Revo Venture Capital, Webrazzi Ventures, String Ventures, 212 Capital gibi fonların yanısıra BIC Angels, Galata Business Angels, TR Angels gibi birçok melek yatırım grubu da yer alacak.





Ankara Startup Zirvesi günümüze kadar birçok girişimin ekosisteme kazandırılmasında pay sahibi olmuştur. Connected2.me, oBilet, Ganipara, anlatsın.com bunlardan sadece birkaçı. Bu sene yine birçok girişimi ekosisteme kazandıracak olmamın heyecanı ile Ankara Startup Zirvesine canlı tanıklık etmek isteyenler http://ankarastartup.com adresinden biletlerini alabilir ve kontenjanın sadece 800 kişi ile sınırlı tutulduğu bu büyük buluşmada yerini alabilirler.





Startup mücadelesinin yanısıra ekosistemi canlı gözlemlemek için de büyük bir fırsat olarak nitelendirilmesi gereken Ankara Startup Zirvesi, girişimcilik dünyasından Kaan Kayabalı, Tümay Asena (nokta medya Kurucu ve CEO), Fatih Güner, Hilmi Öğütcü (eğirişim Kurucu) ve daha birçok yıldız girişimci ile konukları bir araya getiriyor. Bunun yanısıra her sektördeki inovasyon gerekliliğini konuklara sunmak için enerji sektörününden Yetik Kadri Mert (Enerjisa CEO), sağlık sektöründen Gökhan Salmanoğlu (Pfizer Avrupa Pazarlama Koordinatörü), teknoloji sektöründen Metin Salt (Vestel Arge Genel Müdürü), e-ticaret sektöründen Burak Ertaş (sahibinden.com CEO) gibi daha birçok ismi ağırlayacak.

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