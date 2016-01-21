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Ankara Startup Zirvesi, girişimcilerin projelerini bekliyor

Mobil, web ve enerji alanlarındaki girişimlerin yarışacağı Ankara Startup Zirvesi, 27 - 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Farklı sektörlerden önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ankara Startup Zirvesi, girişimcilerin projelerini bekliyor

Herkesin merakla beklediği dijital ekonominin yapıtaşlarından olan Ankara Startup Zirvesi 27-28 Şubat tarihlerinde Bilkent Üniversitesinde gerçekleşecek. 2 gün boyunca girişimcilik ekosistemini bir bütün olarak canlı gözlemlemenin mümkün olacağı zirvede alanlarında her biri uzman kişilerin konferans ve panelleri gerçekleştirilecek. Ayrıca 8 proje sahibinin yatırımcılar karşısında ter döktüğü Startup Challenge ile de bu sene zirvenin ekosisteme kazandıracağı girişimleri şimdiden merak konusu.

Ankara Startup Zirvesi 12 Şubat’a kadar mobil/web ve enerji sektörlerindeki girişimcilerin başvurularına açık olacak. Girişimcilere Bilkent Cyberpark’ta ofis ve atölye imkânı, şirket kurulum desteği, 2 tane Teb Girişim evinde kuluçka merkezi, 3 projeye 6 aylık Bluemix IBM Cloud Service, Growth Tower App optimizasyon ve Netvent’ten SEO desteği, Bilkent Cyberpark uzmanları ve ağından mentörlük desteği, üniversite kampüsleri tanıtımı gibi ödüller ile birlikte sunum şansı yakalayan 8 startup'a pitching öncesi 2 günlük mini bootcamp gibi kazanımlar sağlanacak. İzleyiciler ise sunum sonrasında canlı bir yatırıma da tanıklık edebilir.

Türkiye’nin en değerli yatırım gruplarının katılımı ile gerçekleşecek Ankara Startup Zirvesi aynı zamanda Enerjisa’nın ilk defa startup yatırımcısı olarak yer alacak olması ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ek olarak 500 Startups, Endeavor, Vestel Ventures, Buran Venture Capital, Revo Venture Capital, Webrazzi Ventures, String Ventures, 212 Capital gibi fonların yanısıra BIC Angels, Galata Business Angels, TR Angels gibi birçok melek yatırım grubu da yer alacak.

Ankara Startup Zirvesi günümüze kadar birçok girişimin ekosisteme kazandırılmasında pay sahibi olmuştur. Connected2.me, oBilet, Ganipara, anlatsın.com bunlardan sadece birkaçı. Bu sene yine birçok girişimi ekosisteme kazandıracak olmamın heyecanı ile Ankara Startup Zirvesine canlı tanıklık etmek isteyenler http://ankarastartup.com adresinden biletlerini alabilir ve kontenjanın sadece 800 kişi ile sınırlı tutulduğu bu büyük buluşmada yerini alabilirler.

Startup mücadelesinin yanısıra ekosistemi canlı gözlemlemek için de büyük bir fırsat olarak nitelendirilmesi gereken Ankara Startup Zirvesi, girişimcilik dünyasından Kaan Kayabalı, Tümay Asena (nokta medya Kurucu ve CEO), Fatih Güner, Hilmi Öğütcü (eğirişim Kurucu) ve daha birçok yıldız girişimci ile konukları bir araya getiriyor. Bunun yanısıra her sektördeki inovasyon gerekliliğini konuklara sunmak için enerji sektörününden Yetik Kadri Mert (Enerjisa CEO), sağlık sektöründen Gökhan Salmanoğlu (Pfizer Avrupa Pazarlama Koordinatörü), teknoloji sektöründen Metin Salt (Vestel Arge Genel Müdürü), e-ticaret sektöründen Burak Ertaş (sahibinden.com CEO) gibi daha birçok ismi ağırlayacak.
Daha detaylı bilgi, proje başvuruları veya katılımın 800 kişi sınırlı olduğu bu zirveye canlı tanıklık etmek için bilet satışı için http://ankarastartup.com adresini ziyaret edebilirsiniz.  

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DH Misafiri 3 yıl
Neden ATATÜRK ün öğretmek için ömrünü harcadığı dili kullanmaya utanıyorsunuz da sanki ingiliz yada amerikan uşağı, kolonisiymişiz gibi ingilizce kelime kullanmayı marifet sayıyorsunuz?
Yaşadığım yerde ayakabı boyacıları, inşaat ameleleri dahi ingilizce konuşuyor. Bu aşağılamak için değil gerçektir.
ayrıca Türkçe olimpiyatlarına "start" verildi diyen zeka fukaralarını esefle kınıyorum.
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FRAPS_TR 3 yıl
Startup ne yahu, ne oldu resmi dilimiz ingilizcemi oldu. Yesinler sizin startupunuzu
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umut_baris 3 yıl
Bu startup sözcüğüne de hastayım.

Ayrıca anlatsın.com obilet dışındaki projeler tırt bence.

Yer alan konukların da tek özellikleri ceo olmaları.

Sahibinden.com 2000 de kurulduğu için ayakta bence, tek sebebi bu.

Şöyle güzel böyle mükemmel Allah'ım süperiz demek için bu kadar reklam yapılması kötü olmuş. Sözüm editöre değil doğrudan kendilerine.
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ylmzsngl 3 yıl
İşte haber değeri olan kıymetli haberlerden birtanesi. Böylesine önemli bir konu hakkında bilgilendirme yaptıgınız için çok teşekkürler.
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