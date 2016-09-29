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Anne babalar dikkat: Yetişkinlere yönelik sitelere giren her 10 kişiden biri 10 yaşın altında

Yapılan son araştırmaya göre internette yetişkinlere yönelik yayın yapan siteleri ziyaret edenlerin yüzde 10'luk bölümünün henüz 10 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğu ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yetişkinlere yönelik içerik barındıran birçok site ilk girişte kullanıcılara 18 yaş ve üstünde olduklarını teyit ettirse de, tahmin edebileceğiniz gibi ziyaretçilerin gerçek yaşını doğrulamaları ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu yüzden yaşı küçük internet kullanıcılarının uygunsuz web sitelerine erişim sağlamaları çok daha kolay hale geliyor.
Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın son araştırması da bu durumu destekliyor. Elde edilen verilere göre yetişkin içerikli site ziyaretçilerinin yüzde 10'luk bölümünü 10 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. İlgili yaş grubunun en çok ziyaret ettiği sitelerin başında ise Xvideos, Xnxx ve Pornhub gibi platformlar geliyor. Yetişkinlere yönelik sunulan video tüketiminin -18 yaş altı baz alındığında- yüzde 42’lik bölümü 15-18 yaş, yüzde 36’lık bölümü 10-14 yaş ve yüzde 22’lik bölümü ise 10 yaş altı oluşturuyor.

Çocuklarınızı bu tür sitelerden nasıl koruyabilirsiniz?

Konuyla ilgili konuşan Bitdefender Kıdemli Online Tehdit Analisti Bogdan Botezatu, çocukların uygunsuz web sitelerini erken yaşta ziyaret etmeye başladıklarına dikkat çekiyor. Ebeveyn kontrolü barındıran bir güvenlik çözümüyle önlem alınabileceğini söyleyen Botezatu, "Ebeveynler güvenlik çözümleri ile çocuklarının sadece uygunsuz içerikli sitelere girmesini değil aynı zamanda yetkisiz alanlara erişimini de kısıtlayabilir." diyor.
Çocuklarınızı internette güvende tutmak için yapabileceğiniz bazı güvenlik ipuçları: 
  • Aile bilgisayarını herkesin ekranı görebileceği bir yere koyun.
  • Çocuğunuza bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.
  • Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.
  • Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.
  • Çocuğunuza Android uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer Android uygulamalarını sadece Google Play gibi resmi yerlerden indirin.
  • Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz, uygunsuz içerikleri engelleyebileceğiniz, internet erişimine süre kısıtlaması getirebileceğiniz ve çocukların internetteki aktivitelerini uzaktan kontrol edebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

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fuujitsu 3 yıl
Pc lerin webcam inden bizi mi gözetliyorsunuz lan yoksa nerden biliyorlar bu rakamları.
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kadirirdem 3 yıl
çok önemli konular makale güzel olmuş.
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Rockmania01 3 yıl
Çoçuga amcana pipini göster diye öğretilen çocuklar zamanı gelir mikili filim sitelerine girer.
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BekirTemel 3 yıl
yap yapa,oha diyoruma falan baksınlar bari.
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Firaristt 3 yıl
10 sene önce bios şifresini kırıyordum. Şimdikiler daha da çakal. Nasıl durdurulacak yeni nesil emin değilim.
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# Ace # 3 yıl
İnternet varsa cinsel içerikten kurtulmak imkansızdır. Bundan çok rahatsız olacak aile ilk önce o yaşta ki çocuğa pc kullandırmayacak, yada güvenli internet ile yola devam edecekler ama elinde sonunda yine cinsel içerikli siteye girecektir çocukları.
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redoracle 3 yıl
Bilinçsiz ailelerin çocuklarının girmesi çok normal,daha geçen gün bir video gördüm ufacık çocuğu masada yerken küfürlü konuşurken çekmişler yayınlamışlar çok güzelmiş gibi,bunu yapan insanlar o çocuğa kendi elleriyle o siteleri bile açarlar,hatta erkek çocuğu olduğu için gene övgüyle izlerler,ama kız olsa ne yaparlardı siz tahmin edin.

Bilinçli ailelerin çocuğu ise zaten neyi nasıl yapacağını bildiği için önünde o siteleri açsanız kendi isyan edip kapatıp,kendi işine bakar,üstüne sizide uyarır yapma böyle şeyler bunlar benim yaşıma uygun değil diye.
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olağan_şüpheli 3 yıl
servisten engelleniyor , uygulamalar var falan filan. Çocuğu başı boş bırakmak doğru değil , internetten koparmak da doğru değil.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
10 yaşın altında olduğu nereden tespit edilmiş çok merak ettim. Google hesaplarından desem 10 yaş altına hesap oluşumu yasak, porno sitelerinden elde edilen veriler desek çoğu 18 yaş sınırı sözleşmesi istiyor herkes girebilmek için onaylayıp giriyor buradanda birşey çıkmaz. Google'da ki aramalarından mı anlıyorlar? "Yatakta anne ve babamın yaptığı şeyler videosu" diye mi aratıyorlar? Çok reklam kokan hareketler ve bunu antivirüsünün yayınlaması reklam olduğunu destekliyor.
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aspirin_00 3 yıl
liseden sonra bilgisayar kullanımı başlansa ergen ne kaybedecek ki ? hiç bir şey...
aileler çok bilinçsiz kudaktaki bebeğede bilgisayar alırlar bunlar....
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Hasan07-36 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
liseden sonra bilgisayar kullanımı başlansa ergen ne kaybedecek ki ? hiç bir şey...
aileler çok bilinçsiz kudaktaki bebeğede bilgisayar alırlar bunlar....

Emin olun çok şey kaybeder. Bilgisayar bir hobi ya da bilimsel bir hesap cihazı olmaktan çıkıp hayatın olmazsa olmaz bir ögesi haline geleli çok oldu. Öğretimde EBA vs. gibi MEB platformları kullanılıyor. İnternet doğru kullanılırsa öğretimin güçlü bir parçası haline geliyor. Bu gün öğrenci olanlar gelecekte bir işe girecek ve o işte o bilgisayarı kullanmak zorunda kalacaklar. Yoksa 18 yaşından sonra bilgisayarı görünce sudan çıkmış balığa dönmeleri olası.
Ayrıca okullarda kodlama dersi verilmesi de gerek bence. Erkenden kodlamaya alışmalı çocuklar. Eğer herkes liseden sonra bilgisayar kullanmaya başlasaydı bu gün Microsoft, Facebook, Google gibi şirketlerin kurucuları o şirketleri kuramazdı.
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alemburda34 3 yıl
Zaten interneti ders amaçlı kullanıyorum diyen yalan söylüyordur. En fazla 1 saat ders ondan sonrası Allah bilir. Valla eğer çocuk çözdüyse bilgisayarı engellemek mümkün değildir. En garanti çözüm boş bırakmamak sürekli onunla zaman geçirmek zaten biryerden sonra sizinle vakit geçirmek çocukta isteyecek.
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