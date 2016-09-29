Anne babalar dikkat: Yetişkinlere yönelik sitelere giren her 10 kişiden biri 10 yaşın altında

Yetişkinlere yönelik içerik barındıran birçok site ilk girişte kullanıcılara 18 yaş ve üstünde olduklarını teyit ettirse de, tahmin edebileceğiniz gibi ziyaretçilerin gerçek yaşını doğrulamaları ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu yüzden yaşı küçük internet kullanıcılarının uygunsuz web sitelerine erişim sağlamaları çok daha kolay hale geliyor.

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın son araştırması da bu durumu destekliyor. Elde edilen verilere göre yetişkin içerikli site ziyaretçilerinin yüzde 10'luk bölümünü 10 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. İlgili yaş grubunun en çok ziyaret ettiği sitelerin başında ise Xvideos, Xnxx ve Pornhub gibi platformlar geliyor. Yetişkinlere yönelik sunulan video tüketiminin -18 yaş altı baz alındığında- yüzde 42’lik bölümü 15-18 yaş, yüzde 36’lık bölümü 10-14 yaş ve yüzde 22’lik bölümü ise 10 yaş altı oluşturuyor.

Çocuklarınızı bu tür sitelerden nasıl koruyabilirsiniz?

Konuyla ilgili konuşan Bitdefender Kıdemli Online Tehdit Analisti Bogdan Botezatu, çocukların uygunsuz web sitelerini erken yaşta ziyaret etmeye başladıklarına dikkat çekiyor. Ebeveyn kontrolü barındıran bir güvenlik çözümüyle önlem alınabileceğini söyleyen Botezatu, "Ebeveynler güvenlik çözümleri ile çocuklarının sadece uygunsuz içerikli sitelere girmesini değil aynı zamanda yetkisiz alanlara erişimini de kısıtlayabilir." diyor.

Çocuklarınızı internette güvende tutmak için yapabileceğiniz bazı güvenlik ipuçları:

Aile bilgisayarını herkesin ekranı görebileceği bir yere koyun.

Çocuğunuza bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.



Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.



Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.



Çocuğunuza Android uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer Android uygulamalarını sadece Google Play gibi resmi yerlerden indirin.



Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz, uygunsuz içerikleri engelleyebileceğiniz, internet erişimine süre kısıtlaması getirebileceğiniz ve çocukların internetteki aktivitelerini uzaktan kontrol edebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin.

