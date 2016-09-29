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Teknoloji dünyasının 5 büyük şirketi yapay zeka alanında güçlerini birleştirdi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Facebook, Amazon, Microsoft ve IBM yapay zekanın insanlara ve toplama faydası için tarihi bir ortaklığa imza attılar.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kendi bünyelerinde farklı projelerle yapay zeka (Artificial Intelligence) alanında önemli çalışmalara imza atan teknoloji dünyasının en önemli ve büyük şirketleri, sürpriz bir hamleyle bu alanda güçlerini birleştirme kararı aldılar.
Açıklamaya göre bir araya gelen Facebook, Microsoft, Google, IBM ve Amazon, "Yapay Zekanın İnsanlara ve Topluma Faydası İçin İşbirliği" (Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society) adı verilen ortaklıkla makine öğrenimi ve yapay zekanın geleceğine ışık tutacaklar.

Apple ve Tesla ortaklığa katılmadılar 

2014 yılında gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan -SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından- Elon Musk, yapay zekanın gelecekte insanların ve diğer canlıların yaşamını tehlikeye atabilecek potansiyel tehdit unsuru olduğundan bahsetmişti. "Partnership on AI" oluşumu ise aslında yapay zekadan korkulmaması gerektiğine, önemli sorunların çözülmesini sağlayarak gelecekte insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve işleyişin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacak bir teknoloji olmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.
Devletlerle herhangi bir bağlantısı bulunmayacak ortaklıkta finans, araştırma ve yeni teknolojilerin üretilmesi konusunda desteğin ilgili şirketler üstlenecek. Teknoloji dünyasının diğer önemli isimleri Apple (Siri) ve Tesla (OpenAI) ortaklıkta yer almayacaklar ancak Microsoft yöneticisi Eric Horvitz’in açıklamasına göre Apple ile görüşmelerin sürdürüldüğünü, aralarına katılması için davette bulunduklarını dile getiriyor.

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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Sonyde de öyle bir şeyler deniliyordu keşke oda ortaklık etseydi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize araba sürecek !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize işleriniz yapacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize maaşınızı bile alacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinizi bile alacak !
bekleyin ; çok yakında :)
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unflattering 2 yıl
Amblemde nasıl bir mesaj var? Çözemedim!
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gxhero 2 yıl
Dünya için olabilecek en kötü ekip amblem de bunu anlatmış resmen.
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michael01 2 yıl
amblem ileride olacakları çok güzel açıklamış.
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kadirirdem 2 yıl
amblem de subliminal mesaj mı var ? .
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symbiat 2 yıl
Hepsi amerikan şirketi; ilk 3 tanesi public cloud'un ilk 3'ü, biri gezegendeki en yaygın os'in geliştiricisi, bir diğeri dünyanın en çok kullanılan arama motoru, bir başkası dünyanın en büyük insana dayalı veri madeni, bir diğeri yapay zeka konusunda zaten kapalı kapılar ardında ne halt ettiği bilinmeyen karanlık bir başka dev.
Teknoloji gelişir insanlar aydınlanıyor görünütüsü altında dahada cahilleşir; welcome to era of neo-slaves....
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mementopolis 2 yıl
Hay sizin skynetinisede sizede. nükleer pil ile calisan robot yapmalari lazim. yoksa bu pil teknolojisi ile cok zor Hasimo'dan öteye gidemesler.
yani demem o ki Yazim olarak kalacak.
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bydvd 2 yıl
geleceğin savaşı yapay zekalar ve onların yanında insan zekaları yapmacık kalmış olarakdan bi savaş.... gözümün önünde terminatör ve matrix film leri geliyor
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emir kustirika 2 yıl
Şimdi Z.......
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sniper23 2 yıl
Terminatör'e bir adım daha.
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