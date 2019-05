Teknoloji dünyasının 5 büyük şirketi yapay zeka alanında güçlerini birleştirdi

Kendi bünyelerinde farklı projelerle yapay zeka (Artificial Intelligence) alanında önemli çalışmalara imza atan teknoloji dünyasının en önemli ve büyük şirketleri, sürpriz bir hamleyle bu alanda güçlerini birleştirme kararı aldılar.

Açıklamaya göre bir araya gelen Facebook, Microsoft, Google, IBM ve Amazon, "Yapay Zekanın İnsanlara ve Topluma Faydası İçin İşbirliği" (Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society) adı verilen ortaklıkla makine öğrenimi ve yapay zekanın geleceğine ışık tutacaklar.

Apple ve Tesla ortaklığa katılmadılar

"Partnership on AI" oluşumu ise aslında yapay zekadan korkulmaması gerektiğine, önemli sorunların çözülmesini sağlayarak gelecekte insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve işleyişin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacak bir teknoloji olmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. 2014 yılında gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan -SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarından- Elon Musk, yapay zekanın gelecekte insanların ve diğer canlıların yaşamını tehlikeye atabilecek potansiyel tehdit unsuru olduğundan bahsetmişti.

Devletlerle herhangi bir bağlantısı bulunmayacak ortaklıkta finans, araştırma ve yeni teknolojilerin üretilmesi konusunda desteğin ilgili şirketler üstlenecek. Teknoloji dünyasının diğer önemli isimleri Apple (Siri) ve Tesla (OpenAI) ortaklıkta yer almayacaklar ancak Microsoft yöneticisi Eric Horvitz’in açıklamasına göre Apple ile görüşmelerin sürdürüldüğünü, aralarına katılması için davette bulunduklarını dile getiriyor.