Müzik şirketleri YouTube videolarını MP3 formatında indirmeyi sağlayan siteye dava açtı

İnternet kullanıcıları arasında hayli popüler olan, YouTube’daki videoların MP3 formatında indirilmesini sağlayan youtube-mp3.org web sitesine karşı güçlerini birleştiren müzik şirketleri, telif hakkı ihlali sebebiyle platforma dava açtılar.

Buna göre Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record ve Warner Bros. gibi isimlerin de yer aldığı şirketler topluluğu, YouTube-MP3 sitesinden gerçekleştirilen her ihlal için 150 bin dolar tazminat talep ediyorlar. Üstelik sitenin kapatılması için de başvuran yapımcılar en azından elde edilen kârın tamamının ödenmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Aylık ortalama 60 milyon kullanıcıya sahip olan youtube-mp3.org hakkındaki bir diğer suçlama ise yasadışı yayınlanan parçalar hakkında. Edinilen bilgiye göre "Missy Elliott - Get Ur Freak On", "James Blunt - You’re Beautiful" ve "Sugar Ray - When It’s Over" gibi 304 adet parçanın site üzerinden illegal şekilde internet ortamında paylaşıldığı dile getiriliyor. Müzik şirketlerinin youtube-mp3.org’a açtıkları dava benzer diğer platformlar ve mobil uygulamalar için de uyarı niteliği taşıyor.

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37482570