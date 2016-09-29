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Müzik şirketleri YouTube videolarını MP3 formatında indirmeyi sağlayan siteye dava açtı

Dünyaca ünlü müzik şirketleri YouTube’daki içeriklerin MP3 formatında indirilmesini sağlayan youtube-mp3.org sitesine telif hakkı ihlali gerekçesiyle yüklü miktarda tazminat davası açtılar.
2 yıl
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37
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Müzik şirketleri YouTube videolarını MP3 formatında indirmeyi sağlayan siteye dava açtı
 
İnternet kullanıcıları arasında hayli popüler olan, YouTube’daki videoların MP3 formatında indirilmesini sağlayan youtube-mp3.org web sitesine karşı güçlerini birleştiren müzik şirketleri, telif hakkı ihlali sebebiyle platforma dava açtılar.
Buna göre Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record ve Warner Bros. gibi isimlerin de yer aldığı şirketler topluluğu, YouTube-MP3 sitesinden gerçekleştirilen her ihlal için 150 bin dolar tazminat talep ediyorlar. Üstelik sitenin kapatılması için de başvuran yapımcılar en azından elde edilen kârın tamamının ödenmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Aylık ortalama 60 milyon kullanıcıya sahip olan youtube-mp3.org hakkındaki bir diğer suçlama ise yasadışı yayınlanan parçalar hakkında. Edinilen bilgiye göre "Missy Elliott - Get Ur Freak On", "James Blunt - You’re Beautiful" ve "Sugar Ray - When It’s Over" gibi 304 adet parçanın site üzerinden illegal şekilde internet ortamında paylaşıldığı dile getiriliyor. Müzik şirketlerinin youtube-mp3.org’a açtıkları dava benzer diğer platformlar ve mobil uygulamalar için de uyarı niteliği taşıyor.

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37482570 Yorum Yaz
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lapatid 2 yıl
bu tip siteler online converting imkani sagladigi icin ve serverlarina asiri yuk bindirmekten korktugu icin donusturmelerde kalitenin canina okuyorlar.videoyu indirip iyi bir donusturucu programla cevirmenizi tavsiye ederim.
bu tip siteler online converting imkani sagladigi icin ve serverlarina asiri yuk bindirmekten korktugu icin donusturmelerde kalitenin canina okuyorlar.videoyu i...
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emre1393 2 yıl en beğenilen
Flac neyse de mp3 için boşa uğraşmayın, Spotify aile üyeliği alın, ayda 2.5 lira, sakız parası neredeyse.
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edo 2 yıl Audi383848
IDM ücretsiz mi
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artcraft35 2 yıl
Zaten evde cepte internet var youtubedan açıp dinliyoruz. Arabada çalmak için mecburen kullanıyoruz işte. Sanki kapatsalar ne olacak birini kapatsan öteki var
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Bu Amerika da herkese dava açıyor para topluyor. Yahu madem telif hakları o kadar önemli o zaman Youtube'a yüklenmiş binlerce film var çoğu da full kesintisiz, korsan. Bunların yayın hakları ne olacak? Bütün şarkıları klipleri Youtube mu çekmiş ve yayınlıyor sanki, bütün bu eserlerin gerçek sahipleri var. Bunların sahibi kendisiymiş gibi dava açması enteresan. Dedim ya her şey sırf para para para. Tıpkı Volkswagen"in emisyon skandalı gibi. Dünya ülkeleri Volkswagen'i dava edemiyor da sadece Amerika edebiliyor ve sadece onlara tazminat ödeniyor? Güçlü kimse borusu öten o. Resmen soygunculuk.
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gxhero 2 yıl
G.tleri youtube dava açmaya yetmiyor tabi... :D
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SIRADANUS 2 yıl
Stream ediliyorsa mp3'e her türlü dönüştürülür. Site olmaz da program olur, script olur vs vs...
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pastadanadam 2 yıl
Ben telefona zil sesi yaparken kullanıyordum iyi oluyordu :/
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kadirirdem 2 yıl
Das Boot

Spotify varken


ben deneme sürümünü kullandım ve açıkcası beğenmedim...
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kadirirdem 2 yıl
ben 4k video downloader uygulamasını kullanıyorum. Spotify e alışamadım ve sevemedim açıkcası...
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pastadanadam 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

ben 4k video downloader uygulamasını kullanıyorum. Spotify e alışamadım ve sevemedim açıkcası...

Neden sevmedin :D
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BekirTemel 2 yıl
bak bak haber ayağına rihanna mp3ü indirmiş
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Mixus 2 yıl
128 kbps aac dinleyenler burada mı?
1000+ kbps flac dinlemek varken :)
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M.M.G 2 yıl
Eğer işlem pc üzerinden yapılacaksa Audacity yeterli. Sadece youtube içinde değil ses verisi içeren her program yada web sitesi için geçerli. Spotify tidal apple music gibi..
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