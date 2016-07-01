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Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve hepimizi derinden üzen hain saldırı sonrası açıklama yapan hacker grubu Anonymous, IŞİD’e siber saldırı başlattığını duyurdu.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Küresel çaptaki eylemleriyle adından söz ettiren Anonymous, YouTube üzerinden paylaştığı video ile İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi ve IŞİD’e karşı siber savaş başlattığını duyurdu. Belçika’nın başkenti Brüksel ve Paris saldırılarıyla IŞİD’e yönelik eylemlerine ağırlık veren hacker grubu, terör üyelerine ve destekçilerine ait binlerce sosyal medya hesabını raporlayarak büyük bölümünün kapatılmasını sağlamıştı.
Diğer taraftan 2015 yılında yaşanan Charlie Hebdo saldırısıyla IŞİD’e ait olduğu belirtilen web sitelerini, forumları hack’leyerek çeşitli saldırı planlarını, örgüt üyelerini ve aralarındaki iletişimi ele geçiren Anonymous belgeleri tüm dünya ile paylaşmıştı.
Bazı otoriteler ise IŞİD siber saldırılarının aslında tahmin edildiği kadar etkili olmadığını, sadece üyeler arasındaki bağlantıları sekteye uğrattığını ifade ederek, fayda sağlanmak isteniyorsa çok daha derin operasyonların yapılması gerektiğine dikkat çektiler. Anonymous'un saldırıları hakkındaki bilgileri dilerseniz #OpISIS ve #OpIstanbul etiketleriyle takip edebilirsiniz.

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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
Kefelon
Benim anlamadığım daha düne kadar Işid destekçisi Türkiye diye dolanan dış ülkeler ve gruplar nasıl bu kadar çabuk dönüş yapıyor şaştım kaldım...

Asıl Türkiye nasıl bu kadar çabuk dönüş yapabiliyor onu düşünmeliyiz. Ayrıca anonymous ddos'tan başka bir şey yapamayan bir şov grubu haber yapmaya bile değmez.
KefelonBenim anlamadığım daha düne kadar Işid destekçisi Türkiye diye dolanan dış ülkeler ve gruplar nasıl bu kadar çabuk dönüş yapıyor şaştım ...
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Kefelon 2 yıl
Benim anlamadığım daha düne kadar Işid destekçisi Türkiye diye dolanan dış ülkeler ve gruplar nasıl bu kadar çabuk dönüş yapıyor şaştım kaldım...
3 Yanıt Yanıtla +9
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Parola_18 2 yıl
büyük iş şimdi onlar düşünsün :) bu zıpır lar kadar boş beleş insan toplulugu yok lgbti toplulugu bile bunlardan daha faydalıdır
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acbold 2 yıl
Artık Terör Örgütleri birbirini kınıyor. Komedi gibi...
El Nusra, Atatürk Havalimanı saldırısını kınadı
El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısını kınadı.
ajanshaber.com/...
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wolf silver 2 yıl
O son bombayı patlatmayacaktın IŞİD... Şimdi onlar düşünsün ???? IŞİD ne kadar internet kullanabilıyor ki? Suriye ve Irak'ta internet kabloları sağlam kalmıştı bizim mi haberimiz yok? Yaklaşık 3-4 yıl önce IRAKa gitmiştim orada bizim Türk Telekomun yaptığı gibi kablolu internet yoktu.. Ancak herkes genelde VİNN dediğimiz cihazları pc ye bağlayıp öyle internete giriyordu.. Ama o zaman internet fiyatları çok pahalıydı. Yanılmıyorsam 250 MB interneti yaklaşık 8.000 dinara almıştım. Buda ülkemizdeki parayla 14-15 tl ediyordu.
MOBİLDE ise İnterneti müşteri hizmetleri aracılığıyla yapacaktın. Ben ne Arapça nede sorani dilini biliyordum bir ara onları aradım orada Türk müşteri hizmetleri yok mu dedim. Arapça birşeyler söylüyordu ama anlamıyordum. Telefonu kapattım. En sonunda Arapça bilen bir arkadaşa söyledim o yapmıştı..
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benhuraxu 2 yıl
Anonymus'un kendisi daes'ten daha beter. Anonymus ta daes te cia işidir. 84 ulkeye petrol satan bir orgutun sahibi kafa kesen birkac gerizekali olamaz daha zeki olmak gerekir bunun icin.
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kadirirdem 2 yıl
iyi olmuş eyvallah anonymous...
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KUM23 2 yıl
Yahudilerin dünyayı ele geçirdiğinin yine emareleri ni görüyoruz israil ile anlaş al sana Rusya al sana Avrupa dost neden arada para var para kimde rus zengin de Yahudi
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Lene 2 yıl
Şimdi Işid düşünsün :)
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Umutcan 2 yıl
Işid'in zaten sosyal medya propagandasını veya sitelerini şikayet ettiğinde kapatılması lazım, hacklemeye ne gerek var ki?
Burada iş facebook'a vb. platformlara düşüyor, inceleyip kapatsınlar.
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kaazto28 2 yıl
işide saldırılacak siber yapısı mı var? yaratıklar ancak insanları katledeler.
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Parola_18 2 yıl
büyük iş şimdi onlar düşünsün :) bu zıpır lar kadar boş beleş insan toplulugu yok lgbti toplulugu bile bunlardan daha faydalıdır
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Fenomenon 2 yıl
Gölge etmesinler yeter.
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
Kefelon
Benim anlamadığım daha düne kadar Işid destekçisi Türkiye diye dolanan dış ülkeler ve gruplar nasıl bu kadar çabuk dönüş yapıyor şaştım kaldım...

Asıl Türkiye nasıl bu kadar çabuk dönüş yapabiliyor onu düşünmeliyiz. Ayrıca anonymous ddos'tan başka bir şey yapamayan bir şov grubu haber yapmaya bile değmez.
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