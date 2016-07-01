Anonymous, İstanbul'daki terör saldırısına karşılık IŞİD’e siber operasyon başlattı

Küresel çaptaki eylemleriyle adından söz ettiren Anonymous, YouTube üzerinden paylaştığı video ile İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi ve IŞİD’e karşı siber savaş başlattığını duyurdu. Belçika’nın başkenti Brüksel ve Paris saldırılarıyla IŞİD’e yönelik eylemlerine ağırlık veren hacker grubu, terör üyelerine ve destekçilerine ait binlerce sosyal medya hesabını raporlayarak büyük bölümünün kapatılmasını sağlamıştı.

Diğer taraftan 2015 yılında yaşanan Charlie Hebdo saldırısıyla IŞİD’e ait olduğu belirtilen web sitelerini, forumları hack’leyerek çeşitli saldırı planlarını, örgüt üyelerini ve aralarındaki iletişimi ele geçiren Anonymous belgeleri tüm dünya ile paylaşmıştı.

Bazı otoriteler ise IŞİD siber saldırılarının aslında tahmin edildiği kadar etkili olmadığını, sadece üyeler arasındaki bağlantıları sekteye uğrattığını ifade ederek, fayda sağlanmak isteniyorsa çok daha derin operasyonların yapılması gerektiğine dikkat çektiler. Anonymous'un saldırıları hakkındaki bilgileri dilerseniz #OpISIS ve #OpIstanbul etiketleriyle takip edebilirsiniz.