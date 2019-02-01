Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu

Buzullar, hızla ısınan dünyamızın tehlike altındaki türleri gibiler ve ne yazık ki her geçen gün farklı bir tehdit onları kaçınılmaz sona doğru yaklaştırıyor. NASA’nın Buz Köprüsü Harekâtı adını verdiği araştırma sayesinde bilim insanları, Batı Antarktika’da bulunan Thwaites Buzulunun altında dev bir oyuk tespit etti. Ortaya çıkarılan korkunç gerçek ise bölgenin geçtiğimiz yıllarda sanılandan çok daha fazla miktarda buz kaybı yaşamış olduğu ve sürecin de gittikçe hızlandığı yönünde.

Yaklaşık Florida eyaleti büyüklüğünde olan Thwaites Buzulu, eridiği takdirde deniz seviyesini 65cm. yükseltecek buz kütlesine sahip. Daha da kötüsü; ısınmaya başlayan sular ile diğer buzullar arasındaki çok stratejik bir yerde bulunan buzul eğer erirse, diğer buzulları da beraberinde götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Erime çok kısa sürede gerçekleşti

Söz konusu araştırma kapsamında alınan radar verileri sayesinde tespit edilen buz kaybı karşısında, bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyememiş. Belli bir miktar kayıp olduğu zaten tahmin ediliyorken, ölçümler sayesinde ortaya çıkan ve bir zamanlar 14 milyar ton buzu içeren 300 metre yüksekliğindeki buzul altı oyuk moralleri oldukça bozmuş. Yapılan diğer tespit ise söz konusu miktarın sadece 3 yıl içinde erimesi olmuş.

Bilim insanları Thwaites’ın altındaki kaya yatağına sıkıca bağlı olmadığından uzun bir süredir şüpheleniyorlarmış. Yeni nesil uydular sayesinde ise bu tez maalesef doğrulanmış oluyor.

Kısır döngü halini alan; sıcak suyun buzulun altını oyarak oyuğu büyütmesi ve daha fazla buzun suya maruz kalması olayı sebebiyle zemin hattı da geri itilmeye başlamış, böylece Buzulun dengesi daha da bozulur hale gelmiş. 2011 ve 2017 yılları arasında Buzulun doğu kanadında geriye gitme oranı, yılda 1,2 km olarak tespit edilmiş.

Geriye gitme oranının en yüksek olduğu yer Buzulun doğu kanadı olmasına rağmen, en çok erime ise Buzulun batı kanadında tespit edilmiş. Sebebi tam olarak anlaşılamasa da araştırmacı ekibe göre buz ve okyanus etkileşimi sanılandan daha karmaşık.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7322