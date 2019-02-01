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Antarktika buzulunun altında devasa boyutlarda oyuk bulundu

Antarktika'da Thwaites Buzulunun altında 300 m. yüksekliğinde bir oyuk bulundu. Buzulun erime hızını ciddi oranda artıran oyuk, Buzulu iyice tehdit etmeye başladı. Detaylar haberimizde.
3 ay
8,3b
2
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Buzullar, hızla ısınan dünyamızın tehlike altındaki türleri gibiler ve ne yazık ki her geçen gün farklı bir tehdit onları kaçınılmaz sona doğru yaklaştırıyor. NASA’nın Buz Köprüsü Harekâtı adını verdiği araştırma sayesinde bilim insanları, Batı Antarktika’da bulunan Thwaites Buzulunun altında dev bir oyuk tespit etti. Ortaya çıkarılan korkunç gerçek ise bölgenin geçtiğimiz yıllarda sanılandan çok daha fazla miktarda buz kaybı yaşamış olduğu ve sürecin de gittikçe hızlandığı yönünde.

Yaklaşık Florida eyaleti büyüklüğünde olan Thwaites Buzulu, eridiği takdirde deniz seviyesini 65cm. yükseltecek buz kütlesine sahip. Daha da kötüsü; ısınmaya başlayan sular ile diğer buzullar arasındaki çok stratejik bir yerde bulunan buzul eğer erirse, diğer buzulları da beraberinde götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Erime çok kısa sürede gerçekleşti 

Söz konusu araştırma kapsamında alınan radar verileri sayesinde tespit edilen buz kaybı karşısında, bilim insanları şaşkınlıklarını gizleyememiş.  Belli bir miktar kayıp olduğu zaten tahmin ediliyorken, ölçümler sayesinde ortaya çıkan ve bir zamanlar 14 milyar ton buzu içeren 300 metre yüksekliğindeki buzul altı oyuk moralleri oldukça bozmuş. Yapılan diğer tespit ise söz konusu miktarın sadece 3 yıl içinde erimesi olmuş.

Bilim insanları Thwaites’ın altındaki kaya yatağına sıkıca bağlı olmadığından uzun bir süredir şüpheleniyorlarmış. Yeni nesil uydular sayesinde ise bu tez maalesef doğrulanmış oluyor.

Kısır döngü halini alan; sıcak suyun buzulun altını oyarak oyuğu büyütmesi ve daha fazla buzun suya maruz kalması olayı sebebiyle zemin hattı da geri itilmeye başlamış, böylece Buzulun dengesi daha da bozulur hale gelmiş. 2011 ve 2017 yılları arasında Buzulun doğu kanadında geriye gitme oranı, yılda 1,2 km olarak tespit edilmiş.

Geriye gitme oranının en yüksek olduğu yer Buzulun doğu kanadı olmasına rağmen, en çok erime ise Buzulun batı kanadında tespit edilmiş. Sebebi tam olarak anlaşılamasa da araştırmacı ekibe göre buz ve okyanus etkileşimi sanılandan daha karmaşık.


https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7322 Yorum Yaz
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Camino Del Rio 3 ay en beğenilen
Gökhan bey paylaştığıniz haberleri takip ediyorum ve hoşuma gidiyor ara sıra donanım dışına çıkmak iyi geliyor lütfen paylaşmayi birakmayin
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firat_kilic 3 ay
beton ev yapmaya devam edin bir yandan da dua edin.... farkındalık diye bir şeyin ise farkında olmayın böyle devam edin... madem uyanmıyorsun sonsuzlukta uyursun...
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intel7mix 3 ay
Kazı çalışması yapılmıştır, tahmin etmek çokta zor olmasa gerek.
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sericik 3 ay
Doğa bile uyuşturucuya savaş açmış yasal satışı olan papikçi
ülkeleri sular altına alacak
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ozzzy222 3 ay
hani düzdü dünya
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10ultrAslan10 3 ay
buzullar eridikce ne tür yeni Virus ve hastaliklar cikicak acaba 🤔
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Askaparta 3 ay
Erimeden bir görseydik yakından.
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al-ozaria 3 ay
Birde şöyle bir sıkıntı var küresel ısınma açısından. Herkesin bildiği gibi açık renkler güneşi daha çok geri yansıtıyor koyu renkler daha çok çekiyor.
Dünya yüzeyindeki en açık renkli alan beyaz buzullar erdikçe yansıtan yüzey azalıyor. İşin dramatik tarafı beyazın yerine dünya yüzeyindeki en koyu renklerden biri olan lacivert geliyor emilimi arttırıyor. Çifte etkiye sahip bu döngüye insanlarda daha çok karbon salınımı vb. ile destek olunca küresel ısınma için kusursuz fırtına benzeri bir döngüsel ortam oluşuyor.
Belki bu sebeptendir ki birçok hükümet buzulları korumak yerine Dünya'daki bütün buzulların erimesi durumunda ne gibi önlemler almak gerekir ve nasıl fırsatlar doğarın hesabını yapıyor. Yalnız herkesin tahmin edeceği gibi iş kutup ayıları ile sınırlı kalmayacaktır.
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V4LKyR 3 ay
Komple erise de kurtulsak.
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opysium 3 ay
Komple erirse önümüzdeki 50 yıl içinde Türkiye'nin ortasından büyük bir nehir geçecek ve Akdeniz ile Karadeniz ülkenin ortasından birleşmiş olacak. Artık o zaman herhalde 8. köprüyü falan yaparız herhalde o köprüyü de batıdan doğuya yaparız.
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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WoXeD 3 ay dede17
son 1.5 yıllık rally e bakım cak cak öten sizler ayı piyasası bitip boğa piyasası başlayınca ne diyecek gerçekten merak ediyorum.
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Seyrim 3 ay
Ev yerine tekne almak mantıklı gelmeye başladı..
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