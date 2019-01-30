Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, Huntsville Alabama’da roket motoru fabrikası kuruyor. Blue Origin’in iki aşamalı ve kısmen yeniden kullanılabilir roketi New Glenn’e ve Birleşik Fırlatma Platformu’na (United Launch Alliance-ULA) ait Vulcan Centaur roketine güç verecek BE-4 motorları bu fabrikada üretilmeye başlanacak. Söz konusu fabrika aynı zamanda New Glenn’in ikinci seviye motoru olan BE-3U’nun da üretimini üstlenecek.

Fabrikanın 2019 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. New Glenn ve Vulcan Centaur için ise tahmini fırlatma tarihi olarak 2021 yılı ön görülmüş.

Sadece fabrika inşa edilmiyor

Blue Origin’in roket fabrikasının ise şirketin bölgedeki tek varlığı olması beklenmiyor. Bezos’un şirketi, daha önce NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi tarafından kullanılan bir binayı da satın alma arifesindeymiş gibi görünüyor. Söz konusu bina, NASA tarafından Saturn V roketi ve Uzay Mekiği motorlarını test etmek için kullanılmış. Blue Origin satın alma işlemini gerçekleştirdiği takdirde, bu binada BE-4 ve BE-3U’nun kabul testlerini yapması muhtemel görünüyor.

2017 yılında dillendirilmeye başlanan Huntsville fabrikası söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi, ULA’nın kendi roketi için BE-4 motorunu seçmesine bağlıymış. Eylül 2018’de kesin kararını veren ULA bu sayede söz konusu fabrikanın da açılmasına vesile olmuş. Gelişmeler için lütfen bizi takip edin.

https://www.engadget.com/2019/01/27/blue-origin-starts-new-glenn-rocket-factory/