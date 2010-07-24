Antec'den yeni bir işlemci soğutucusu: Kühler Box

Kasa ve güç kaynağı üreticisi Antec, arka arkaya yaptığı duyurularla yeni işlemci soğutucularını lanse etmeyi sürdürüyor. KÜHLER serisi altında hazırlanan Shelf ve Flow modellerinden sonra Antec, Box adını verdiği üçüncü yeni işlemci soğutucusunu da tanıttı. 148 x 122 x 120 mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında olan çift kuleli yeni işlemci soğutucusunda 8 adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 120mm çapında PWM kontrollü fana yer veriliyor.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, Soket AM2+ ve Soket AM3 işlemcileriyle uyumlu olan Antec Kühler Box, 66$ seviyesinden satışa sunuluyor.