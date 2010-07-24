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Antec'den yeni bir işlemci soğutucusu: Kühler Box

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
25
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa ve güç kaynağı üreticisi Antec, arka arkaya yaptığı duyurularla yeni işlemci soğutucularını lanse etmeyi sürdürüyor. KÜHLER serisi altında hazırlanan Shelf ve Flow modellerinden sonra Antec, Box adını verdiği üçüncü yeni işlemci soğutucusunu da tanıttı.  148 x 122 x 120 mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında olan çift kuleli yeni işlemci soğutucusunda 8 adet Bakır ısı borusuna, çok sayıda Alüminyum yaprağa ve 120mm çapında PWM kontrollü fana yer veriliyor.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, Soket AM2+ ve Soket AM3 işlemcileriyle uyumlu olan Antec Kühler Box, 66$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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Tolgá 9 yıl
Bir sürü kühler çıktı ama test yok ortada hala.sağlam soğutucuya benziyor 2 fan ile güzel olur
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Trecc11 9 yıl
evet soğutucu sağlama benziyor
tasarımı da gayet hoş..
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yelkowan 9 yıl
fx57

8 adet Bakır ısı borusuna,

8 Adet ısı borusu mu? Sadece 4 adet ısı borusu var gibi görünüyor!!!
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zalman_1 9 yıl

yelkowan

fx57

8 adet Bakır ısı borusuna,

8 Adet ısı borusu mu? Sadece 4 adet ısı borusu var gibi görünüyor!!!
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4 bir tarafta diğer 4 öbür tarafta yani o şekilde 8 adet oluyor
evet burular zanedersem işlemciye temas ediyor güzel soğutucuya benziyor
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djduke 9 yıl
1.2 kg baya agır bi sogutucu kesinlikle kasanın içine bi yere asmak lazım. anakartı baya esnetir. buna birde fan takılırsa performansı nasıl olur merak ettim..
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2kol3bacak 9 yıl

djduke

1.2 kg baya agır bi sogutucu kesinlikle kasanın içine bi yere asmak lazım. anakartı baya esnetir. buna birde fan takılırsa performansı nasıl olur merak ettim..



Fanı var zaten içinde. Ekstra bir fandan mı söz ediyorsunuz?
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mehmednaim 9 yıl
Borular işlemciye direkt temas ediyor galiba. Güzel bir soğutucu fakat performansını görmeden fiyatı hakkında yorum yapamayacağım.
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