Apacer, Pro II AS203 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi Apacer, Pro II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. AS203 serisi altıunda sunulan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler yeni yeni çıkmaya başlayan SATA-III (SATA 6Gbps) uyumlu modellerden farklı olarak SATA-II desteği sunan yeni sürücüler MLC yani Multi-Level Cell tipi NAND Flash bellek kontrolcüleri kullanıyor ve 128MB tampon bellekle geliyorlar.

Okuma ve yazma hızları modeline göre değişen sürücülerden 32GB kapasiteli model 200MB/saniye okuma ve 100MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, 64GB'lık modele ise 250MB/saniye okuma ve 180MB/saniye yazma hızları sunuyor. 128GB ve 256GB ile serinin yüksek kapasiteli modelleri olan SSD'ler ise 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarıyla geliyorlar.

TRIM desteği de sunan yeni SSD'ler sadece sürücü veya Acronis True Image yedekleme yazılımı ile SATA->USB dönüştürme adaptörü ve 2.5-inç ->A 3.5-inç adaptörünü içeren SSD+ Optimizer Kit olarak ta alınabilecek. Apacer tarafından iki yıllık garanti ile piyasaya sunulan Pro II AS203 serisi SATA-II destekli yeni sürücülerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.