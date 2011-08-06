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Apacer, Pro II AS203 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üreticisi Apacer, Pro II serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu.  AS203 serisi altıunda sunulan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler yeni yeni çıkmaya başlayan SATA-III (SATA 6Gbps) uyumlu modellerden farklı olarak SATA-II desteği sunan yeni sürücüler MLC yani Multi-Level Cell tipi NAND Flash bellek kontrolcüleri kullanıyor ve 128MB tampon bellekle geliyorlar.
Okuma ve yazma hızları modeline göre değişen sürücülerden 32GB kapasiteli model 200MB/saniye okuma ve 100MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, 64GB'lık modele ise 250MB/saniye okuma ve 180MB/saniye yazma hızları sunuyor. 128GB ve 256GB ile serinin yüksek kapasiteli modelleri olan SSD'ler ise 250MB/saniye okuma ve 230MB/saniye yazma hızlarıyla geliyorlar.
TRIM desteği de sunan yeni SSD'ler sadece sürücü  veya Acronis True Image yedekleme yazılımı ile SATA->USB dönüştürme adaptörü ve 2.5-inç ->A 3.5-inç adaptörünü içeren  SSD+ Optimizer Kit olarak ta alınabilecek. Apacer tarafından iki yıllık garanti ile piyasaya sunulan Pro II AS203 serisi SATA-II destekli yeni sürücülerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.  

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mundt 8 yıl
Ne yalan söyleyim bu markayı ilk defa duyuyorum.
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punchpranha 8 yıl
artık bu yazma-okuma hızları çok geride kaldı. Biz 1000-2000-3000 leri konuşuyor olmalıyız bu dönemde ve üstelik kapasitelerdede çok gerideler nerede 2tb-4tb-8tb lar bunlar kıyamet günümü çıkacak ve fiyatlarıda kıyamet günümü düşecek bu kadar bilişim acısı yeterli bize artık şu fiyatları yüzde 90 düştü diye haberler lazım... Çünkü ssd haberlerini her duyduğumuzda ortak beklentilerimiz var otomobil fiyatları civarında olan ssd fiyatlarının acilen düşmesini ummak.
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Arranger. 8 yıl
Hızlar çok düşük. 550Mb/s ssd'ler piyasada dolaşırken 200mb/s olanı kim ne yapsın.
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