Apacer giriş seviyesi için hazırladığı yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri ürticisi Apacer, Pro II serisi altında hazırladığı AS2020 model isimli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. Giriş seviyesini hedef alan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

Apacer tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 14/28-bit ECC hata doğrulama kodu özelliğine sahip olan ve TRIM desteği ile gelen SSD sürücüsü, bekleme durumunda sadece 0.6 Watt güç tüketiyor. 32GB modeli 210/60MB/sn, 64GB modeli 210/110MB/sn ve 128GB ile 256GB kapasiteli modelleri ise 230/180MB/sn okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD sürücüsünün iki yıllık garanti ile önümüdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.