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Apacer giriş seviyesi için hazırladığı yeni SSD sürücüsünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri ürticisi Apacer, Pro II serisi altında hazırladığı AS2020 model isimli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. Giriş seviyesini hedef alan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

Apacer tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 14/28-bit ECC hata doğrulama kodu özelliğine sahip olan ve TRIM desteği ile gelen SSD sürücüsü, bekleme durumunda sadece 0.6 Watt güç tüketiyor. 32GB modeli 210/60MB/sn, 64GB modeli 210/110MB/sn ve 128GB ile 256GB kapasiteli modelleri ise 230/180MB/sn okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD sürücüsünün iki yıllık garanti ile önümüdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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JoeyBane 7 yıl
Beklediğim kadar ucuz olmaz. Hızı 260MB olaydı iyiydi.
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DH Misafiri 8 yıl
eğer türkiyede uygun bir fiyatı olursa alabilrm:)
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mgedik06 8 yıl
230/180MB/sn modelinin fiyatları uygun olursa tercih edilebilir...
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s.s.s 8 yıl
Apacer eski sd ve ddr1 zamanlarinda kaliteli bellekleri ile ünlü idi. Ama sanirim distirbütör bulamadi tr de unutuldu gitti.
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devrimdoga 8 yıl
@Rey Lean ee nede olsa isim yapmış hocam :D
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Batuist 8 yıl
giriş seviyesi ama fiyatlar belli değil!!! (?)
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ahmetkep 8 yıl
bu markayı daha önce duymamıştım.64 gb liği 175-200 tl civarı olursa alınabilir bir ürün olur..
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lordhades12321 8 yıl
şu meretler bu ucuzlamadı gitti yaw hala HDD kullanıyoruz :D 256 gb lar cok pahalı 900-1000TL den asagı yok, iyi kotu idare edebilmek içinde en az 256 gb ve ustu olması elimde olsa ben yapıcam :D
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Rey Leon 8 yıl
bi 64 iyi gider sisteme ama ocz daha çok çekici geliyor bana
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aspirin_00 8 yıl
buda en az 128 gb 400 tl dir yazması çok kötü hangi markaydı 275 280 C harfiyle başlıyor. aklımda değil
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DH Misafiri 8 yıl
Bu fiyatlarla böyle giderse ssd kullanımıcaz bari telefonlarda kullansınlar oda yok bu gidişatla. Aşırı pahalılıkları yetmiyor birde bellek oranları çok komik oranlarda 128 miş 256 mış bunlar ancak telefonda kullanılabilir böyle giderse.
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redline_59 8 yıl
icimden bı ses fiyatının dusuk olucagını soyluyor
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leech 8 yıl
yazım hatası: 256MB kapasiteli
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