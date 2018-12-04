App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

2018 yılını bitirmeye çok yaklaştığımız bugünlerde farklı platformların en iyi listeleri belli olmaya başladı. Google Play üzerindeki en iyiler ödüllerinden sonra Apple da kendi platformlarındaki en iyi içeriklerin listesini yayınladı.
Apple’ın en iyi listeleri arasında App Store uygulama ve oyunları, Apple Music içerikleri ve iTunes filmleri yer alıyor. Her zaman olduğu gibi indirme sayıları, değerlendirmeler ve yorumlar baz alınarak listeler oluşturuluyor. Google gibi Apple da ülkemizi baz alarak içerikleri hazırlamış. Global olarak listeler de var.Ayrıca Bkz. "Google Play 2018 en iyiler belli oldu"
Android tarafında gördüğümüz bazı ödül alan uygulamalar burada da ödül almayı başarmış. Ayrıca kategori biraz daha fazla olduğu için yerli içerikler kendilerine daha fazla yer bulabilmiş. Elbette YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok gibi dev uygulamalar üst sıraları kimseye bırakmıyor.
App Store en iyiler
Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları
WhatsApp Messenger
YouTube
Facebook Messenger
TikTok
e-Devlet
letgo
Turkcell Hesabım
Snapchat
Yılın En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları
kirakira+
Fazilet Takvimi Pro
Glitché
Facetune
Afterlight 2
KPSS SEN BİLİRSİN
CamToPlan PRO
ProCam
Video Royal Player Pro - Ultimate Edition
Forest Stay Focused
Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları
Helix Jump
PUBG Mobile
Head Ball 2
101 YüzBir Okey Plus
A Word Game
Sniper 3D Assassin: Gun Games
Candy Crush Saga
Subway Surfers
Rules of Survival
Yılın En İyi Ücretli iPhone Oyunları
Hitman Sniper Plague Inc.
Football Manager Mobile 2018
Earn to Die 2
Minecraft
Adalet Namluda: Afrin
Assasin’s Creed Identity
Construction Simulator 2014
Driving Zone: Germany Pro
Peace, Death!
Yılın En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları
YouTube
puhutv
UNICORN-Color by Number Game
Netflix
Facebook Messenger
Messanger for WhatsApp Web
WzPad for WhatsApp for iPad
Colorify: Coloring Art Games
Google Chrome
Yılın En İyi Ücretli iPad Uygulamaları
Procreate
Notability
GoodReader
DuetDisplay
Toca Life: Pets
GppdNotes 4
Toca Life: AFter School
My Script Nebo
QuickSearch PDF Reader
Bilsem Tablet Deneme Sınavları
Yılın En İyi Ücretsiz iPad Oyunları
Helix Jump
Head Ball 2
Love Balls
Kick the Buddy
Rules of Survival
PUBG MOBILE
Subway Surfers
Bowmasters - Multiplayer Game
ROBLOX
Fortnite
Yılın En İyi Ücretli iPad Oyunları
Minecraft
Plague Inc.
Hitman Sniper
Earn to Die 2
Football Manager Mobile 2018
Assassin’s Creed Identity
Grand Theft Auto: San Andreas
Five Night at Freddy’s
LEGO® Marvel Super Heroes
The Amazing Spider -Man 2
Global Yılın En İyi Uygulamaları
iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket
iPhone Yılın Oyunu - Donut County
iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia
iPad Yılın Oyunu - Gorogoa
Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro
Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between
Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat
Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey
Yılın En İyi Apple Watch Uygulamaları
WaterMinder
Lifesum
10% Happier
Carrot Weather
FunGolf GPS
Swing Tennis Tracker
Slopes
App in the Air
Overcast
Just Press Record
Apple Müzik en iyiler
Türkiye’den En İyi 5 Şarkı
Gazapizm - Heyecanı Yok
Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek (feat. Emrah Karaduman)
Ezhel - Geceler
Merve Özbey - Vuracak
Mabel Matiz - Öyle Kolay Olsa
Türkiye’den En İyi 5 Albüm
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.1
Ezhel - Müptezhel
Manuş Baba - Dönersen Islık Çal
Ediz - Ân
Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.2
Global Yılın En İyileri
Yılın Sanatçısı: Drake
Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı: Juice WRLD
Yılın Şarkısı: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin
Yılın Albümü: Golden Hour - Kacey Musgraves
iTunes en iyiler
Türkiye iTunes 2018’in En iyi Filmler
Avengers: Infinity War
Coco
Cebimdeki Yabancı
Ailecek Şaşkınız
Kelebekler
Ready Player One
Mission Impossible - Fallout
A Quite Place
Game Night
Deadpool 2
Global iTunes 2018 En İyi Filmler
A Star is Born
Avengers: Infinity War
Call Me By Your Name
Mario
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Lady Bird
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
The Greatest Showman
El Dorado
Yorum Yaz Paylaş Tweetle