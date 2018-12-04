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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

Her yıl milyarlarca içeriğin indirildiği ve izlendiği Apple’ın dijital platformlarında bu yılın en iyileri belli oldu. App Store, Apple Music ve iTunes en iyileri haberimizde.
5 ay
7,2b
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3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

2018 yılını bitirmeye çok yaklaştığımız bugünlerde farklı platformların en iyi listeleri belli olmaya başladı. Google Play üzerindeki en iyiler ödüllerinden sonra Apple da kendi platformlarındaki en iyi içeriklerin listesini yayınladı.

Apple’ın en iyi listeleri arasında App Store uygulama ve oyunları, Apple Music içerikleri ve iTunes filmleri yer alıyor. Her zaman olduğu gibi indirme sayıları, değerlendirmeler ve yorumlar baz alınarak listeler oluşturuluyor. Google gibi Apple da ülkemizi baz alarak içerikleri hazırlamış. Global olarak listeler de var.

Ayrıca Bkz. "Google Play 2018 en iyiler belli oldu"

Android tarafında gördüğümüz bazı ödül alan uygulamalar burada da ödül almayı başarmış. Ayrıca kategori biraz daha fazla olduğu için yerli içerikler kendilerine daha fazla yer bulabilmiş. Elbette YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok gibi dev uygulamalar üst sıraları kimseye bırakmıyor.

 

App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

App Store en iyiler

Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Uygulamaları

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Facebook

Facebook Messenger

TikTok

e-Devlet

letgo

Turkcell Hesabım

Snapchat

Yılın En İyi Ücretli iPhone Uygulamaları

kirakira+

Fazilet Takvimi Pro

Glitché

Facetune

Afterlight 2

KPSS SEN BİLİRSİN

CamToPlan PRO

ProCam

Video Royal Player Pro - Ultimate Edition

Forest Stay Focused

Yılın En İyi Ücretsiz iPhone Oyunları

Helix Jump

PUBG Mobile

Head Ball 2

101 YüzBir Okey Plus

A Word Game

Sniper 3D Assassin: Gun Games

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Rules of Survival

Yılın En İyi Ücretli iPhone Oyunları

Hitman Sniper Plague Inc.

Football Manager Mobile 2018

Earn to Die 2

Minecraft

Adalet Namluda: Afrin

Assasin’s Creed Identity

Construction Simulator 2014

Driving Zone: Germany Pro

Peace, Death!

Yılın En İyi Ücretsiz iPad Uygulamaları

YouTube

puhutv

Facebook

UNICORN-Color by Number Game

Netflix

Facebook Messenger

Messanger for WhatsApp Web

WzPad for WhatsApp for iPad

Colorify: Coloring Art Games

Google Chrome

Yılın En İyi Ücretli iPad Uygulamaları

Procreate

Notability

GoodReader

DuetDisplay

Toca Life: Pets

GppdNotes 4

Toca Life: AFter School

My Script Nebo

QuickSearch PDF Reader

Bilsem Tablet Deneme Sınavları

Yılın En İyi Ücretsiz iPad Oyunları

Helix Jump

Head Ball 2

Love Balls

Kick the Buddy

Rules of Survival

PUBG MOBILE

Subway Surfers

Bowmasters - Multiplayer Game

ROBLOX

Fortnite

Yılın En İyi Ücretli iPad Oyunları

Minecraft

Plague Inc.

Hitman Sniper

Earn to Die 2

Football Manager Mobile 2018

Assassin’s Creed Identity

Grand Theft Auto: San Andreas

Five Night at Freddy’s

LEGO® Marvel Super Heroes

The Amazing Spider -Man 2

Global Yılın En İyi Uygulamaları

iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket

iPhone Yılın Oyunu - Donut County

iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia

iPad Yılın Oyunu - Gorogoa

Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro

Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between

Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat

Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey

Yılın En İyi Apple Watch Uygulamaları

WaterMinder

Lifesum

10% Happier

Carrot Weather

FunGolf GPS

Swing Tennis Tracker

Slopes

App in the Air

Overcast

Just Press Record

 

App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

Apple Müzik en iyiler

Türkiye’den En İyi 5 Şarkı

Gazapizm - Heyecanı Yok

Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek (feat. Emrah Karaduman)

Ezhel - Geceler

Merve Özbey - Vuracak

Mabel Matiz - Öyle Kolay Olsa

Türkiye’den En İyi 5 Albüm

Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.1

Ezhel - Müptezhel

Manuş Baba - Dönersen Islık Çal

Ediz - Ân

Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları Vol.2

Global Yılın En İyileri

Yılın Sanatçısı: Drake

Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı: Juice WRLD

Yılın Şarkısı: I Like It - Cardi B featuring Bad Bunny & J. Balvin

Yılın Albümü: Golden Hour - Kacey Musgraves

 

App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu

iTunes en iyiler

Türkiye iTunes 2018’in En iyi Filmler

Avengers: Infinity War

Coco

Cebimdeki Yabancı

Ailecek Şaşkınız

Kelebekler

Ready Player One

Mission Impossible - Fallout

A Quite Place

Game Night

Deadpool 2

Global iTunes 2018 En İyi Filmler

A Star is Born

Avengers: Infinity War

Call Me By Your Name

Mario

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

The Greatest Showman

El Dorado

 

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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Haberin yazı stili ve yazılışı anlaşılmayı zorlaştırıyor. Güncellenirse daha iyi olur??
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Vega 5 ay
Yurt dışında bu gibi haberlerde uygulamanın yanında hep indirme linki verilir ama nedense Türkiye'de link filan bulamazsın.Mobilden giren adam ne yapacak?
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Lord Melkor 5 ay
Appstore da doları 7 alan gillerden. Şunlara da bi sorulturma açılsa
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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Haberin yazı stili ve yazılışı anlaşılmayı zorlaştırıyor. Güncellenirse daha iyi olur??
Yanıtla +7
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Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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