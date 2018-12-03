Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play 2018 en iyiler belli oldu

Google Play mağazasının yıl sonunda verdiği en iyiler ödülleri belli oldu. Ülkemiz mağazasında değerlendirilse de ödüllerin hemen tamamı yabancı yapımlara gitti.
5 ay
11,3b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android ekosisteminin en büyük ve resmi uygulama mağazası konumundaki Google Play, geleneksel yıl sonu en iyiler listesini açıkladı. Bu yıl kullanıcı oylarıyla seçilen oyun ve uygulama kategorileri de yer alıyor.

Google Play En İyiler 2018

Google Play 2018 en iyiler listesi ülkelere göre değişiyor. Ülkemizde de kullanıcı eğilimlerine, indirme sayılarına ve yorumlara göre editörlerin değerlendirmesi ile listeler oluşturuldu. Genelde ağırlığın yabancı uygulamalarda olduğunu belirtelim. Ayrıca Fortnite mağaza dışı dağıtıldığı için sıralamada yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu"

Oyun ve uygulama bölümlerinde 6 kategoriye yer verilmiş. En iyi ve Halkın Favorisi kategorilerinde bir yapım bulunuyor. Diğer kategorilerde ise birden fazla uygulama veya oyun bulmak mümkün. Listelere göz atarsak:

Uygulama bölümü:

En iyi uygulama – Drops dil öğrenme

Halk Oylaması - Spotify

En eğlenceli – VIMAGE, No.Draw, TikTok, Drum Pads, IGTV

En iyi gizli cevherler – Unfold, Just a Line AR, CamtoPlan mesafe ölçümü, Filmr AR, Bikoshu

En iyi kişisel gelişim – Mimo: Learn to Code, Drops, Ev Egzersizleri, Sleepo, Ultimate Guitar,

En iyi günlük yardımcılar – Tasty, Canva, Daylio günlük, Pedometre, Facetune

Oyun bölümü:

En iyi oyun – PUBG Mobile

Halkın Favorisi – PUBG Mobile

En eğlenceli oyunlar – The SIMS, Orbia Dokun ve Rahatla, Faraway 3, Dream Walker, Candy Crush Friends Saga

En yenilikçi oyunlar – Gorogoa, Hero Hunters, Battlelands Royale, Jurassic World Alive, Umiro

En rekabetçi oyunlar – PUBG Mobile, Warhammer Age of Sigmar, Asphalt 9: Legends, Lineage 2: Revolution, Kafa Topu 2

En iyi bağımsız yapımlar - Reigns: Game of Thrones, Alto's Odyssey, Cube Escape: Paradox, Evoland 2, Hexologic

Google Play 2018 ödül sayfası


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atilasat 5 ay en beğenilen
hiçbiri telefonumda yüklü değil.hele şu tik tok ucubesinin reklamlarından gına geldi artık.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Finn Mertens 5 ay
En eğlenceli: TikTok :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Technotronic 5 ay
Oyun oynayacak kadar boş zamanı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 5 ay en beğenilen
hiçbiri telefonumda yüklü değil.hele şu tik tok ucubesinin reklamlarından gına geldi artık.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay atilasat
Çok fazla olmayan belli bir miktar para verip şu tik tok denilen şeyi görmeme olsa valla veririm...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Millet nelerle uğraşıyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Feyzuli 5 ay
google play oylaması normie topluluğu olduğunu belli ediyor her sene.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Finn Mertens 5 ay
En eğlenceli: TikTok :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı 5 ay NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı 5 ay Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı 5 ay Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı 5 ay Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 5 ay Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi 5 ay Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak 5 ay Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu 5 ay App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu 5 ay Facebook ve MIT, 4 milyar insana açık adres tanımlayacak yapay zeka geliştiriyor 5 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı 5 ay Nvidia Titan RTX duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı 5 ay 2si1 | Sony'e neden ceza kesildi? 5 ay Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA 5 ay Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek 5 ay PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu 5 ay Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Play 2018 en iyiler belli oldu Sonraki Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı 5 ay Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak 5 ay Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi 5 ay Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor 5 ay Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor 5 ay Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı 5 ay Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor 5 ay Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak 5 ay Intel kripto madencilerin enerji tüketimini yüzde 15 azaltma peşinde 5 ay Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor 5 ay Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek 5 ay Afrika’nın enerji sorununa blok zinciri çözüm olabilir 5 ay Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu 5 ay Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi 5 ay Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak 5 ay Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak 5 ay Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti 5 ay Toyota'nın insansı robotu T-HR3, 5G ile donatıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim