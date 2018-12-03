Google Play 2018 en iyiler belli oldu

Android ekosisteminin en büyük ve resmi uygulama mağazası konumundaki Google Play, geleneksel yıl sonu en iyiler listesini açıkladı. Bu yıl kullanıcı oylarıyla seçilen oyun ve uygulama kategorileri de yer alıyor.

Google Play En İyiler 2018

Google Play 2018 en iyiler listesi ülkelere göre değişiyor. Ülkemizde de kullanıcı eğilimlerine, indirme sayılarına ve yorumlara göre editörlerin değerlendirmesi ile listeler oluşturuldu. Genelde ağırlığın yabancı uygulamalarda olduğunu belirtelim. Ayrıca Fortnite mağaza dışı dağıtıldığı için sıralamada yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu"

Oyun ve uygulama bölümlerinde 6 kategoriye yer verilmiş. En iyi ve Halkın Favorisi kategorilerinde bir yapım bulunuyor. Diğer kategorilerde ise birden fazla uygulama veya oyun bulmak mümkün. Listelere göz atarsak:

Uygulama bölümü:

En iyi uygulama – Drops dil öğrenme

Halk Oylaması - Spotify

En eğlenceli – VIMAGE, No.Draw, TikTok, Drum Pads, IGTV

En iyi gizli cevherler – Unfold, Just a Line AR, CamtoPlan mesafe ölçümü, Filmr AR, Bikoshu

En iyi kişisel gelişim – Mimo: Learn to Code, Drops, Ev Egzersizleri, Sleepo, Ultimate Guitar,

En iyi günlük yardımcılar – Tasty, Canva, Daylio günlük, Pedometre, Facetune

Oyun bölümü:

En iyi oyun – PUBG Mobile

Halkın Favorisi – PUBG Mobile

En eğlenceli oyunlar – The SIMS, Orbia Dokun ve Rahatla, Faraway 3, Dream Walker, Candy Crush Friends Saga

En yenilikçi oyunlar – Gorogoa, Hero Hunters, Battlelands Royale, Jurassic World Alive, Umiro

En rekabetçi oyunlar – PUBG Mobile, Warhammer Age of Sigmar, Asphalt 9: Legends, Lineage 2: Revolution, Kafa Topu 2

En iyi bağımsız yapımlar - Reigns: Game of Thrones, Alto's Odyssey, Cube Escape: Paradox, Evoland 2, Hexologic

Google Play 2018 ödül sayfası



