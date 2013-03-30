App Store'da freemium uygulamalar, ücretli uygulamalardan daha fazla kazandırdı

Son dönemde küçük yaştaki kullanıcıların bilinçsizce kullanılması sebebiyle Apple'ın başını ağrıtan "uygulama içi satın alma teklifleri", geliştiricilerin ise yüzünü güldürüyor. Distimo'nun yayınladığı son araştırma raporuna göre ücretsiz yüklenen ancak yüksek sayıda uygulama içi satın alma tekliflerinin yer aldığı "freemium" uygulamalar, geliştiricilere ücretli uygulamalardan daha fazla kazandırdı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'nın mercek altına alındığı araştırmanın ABD ayağında elde edilen veriler ışığında, sağladıkları gelirlerin %24'ünü ücretli uygulama satışından elde eden geliştiriciler, gelirlerin kalan kısmını yani %76'lık payı ise uygulama içi satışlardan elde etmekte. Ancak uygulama içi satın alma teklifleriyle elde edilen gelirlerin ise sadece %5'lik kısmı ücretli uygulamalar içerisinde yer alan tekliflerden sağlanırken; freemium olarak nitelendirilen uygulamalardan elde edilen gelirler ise pastadan %71'lik bir pay almayı başarıyor. Yani geliştiriciler, ücretli uygulamaların direk satışından elde ettikleri gelirin neredeyse 3 kat geliri ücretsiz uygulamalardan elde etmekte.

En çok kazandıran 250 uygulamaya baktığımızda da aradaki freemium uygulamaların ne denli başarılı olduklarını görebiliyoruz. Şöyle ki, en çok kazandıran 250 iPhone uygulamasından tam 170'i ücretsiz olarak yüklenebilirken; geri kalan kısmı ise ücretli uygulamalardan oluşuyor. Ücretli uygulamalardan ise 53'ü en çok kazandırmasını uygulama içi satın alma tekliflerine borçluyken, kalan 27'si ise etiket fiyatları üzerinden geliştiricilerinin yüzlerini güldürmüş.

Ülke bazlı baktığımızda ise 3 doların üzerinde bir tutar ile en fazla Japonların, uygulama içi satın alma tekliflerine para harcadıklarını görüyoruz. Japonya dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de ise uygulama içi satın alma tekliflerine ödenen ortalama tutar ise yaklaşık 1 dolar civarında.