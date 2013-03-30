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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store'da freemium uygulamalar, ücretli uygulamalardan daha fazla kazandırdı

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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App Store'da freemium uygulamalar, ücretli uygulamalardan daha fazla kazandırdı

Son dönemde küçük yaştaki kullanıcıların bilinçsizce kullanılması sebebiyle Apple'ın başını ağrıtan "uygulama içi satın alma teklifleri", geliştiricilerin ise yüzünü güldürüyor. Distimo'nun yayınladığı son araştırma raporuna göre ücretsiz yüklenen ancak yüksek sayıda uygulama içi satın alma tekliflerinin yer aldığı "freemium" uygulamalar, geliştiricilere ücretli uygulamalardan daha fazla kazandırdı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'nın mercek altına alındığı araştırmanın ABD ayağında elde edilen veriler ışığında, sağladıkları gelirlerin %24'ünü ücretli uygulama satışından elde eden geliştiriciler, gelirlerin kalan kısmını yani %76'lık payı ise uygulama içi satışlardan elde etmekte. Ancak uygulama içi satın alma teklifleriyle elde edilen gelirlerin ise sadece %5'lik kısmı ücretli uygulamalar içerisinde yer alan tekliflerden sağlanırken; freemium olarak nitelendirilen uygulamalardan elde edilen gelirler ise pastadan %71'lik bir pay almayı başarıyor. Yani geliştiriciler, ücretli uygulamaların direk satışından elde ettikleri gelirin neredeyse 3 kat geliri ücretsiz uygulamalardan elde etmekte.

En çok kazandıran 250 uygulamaya baktığımızda da aradaki freemium uygulamaların ne denli başarılı olduklarını görebiliyoruz. Şöyle ki, en çok kazandıran 250 iPhone uygulamasından tam 170'i ücretsiz olarak yüklenebilirken; geri kalan kısmı ise ücretli uygulamalardan oluşuyor. Ücretli uygulamalardan ise 53'ü en çok kazandırmasını uygulama içi satın alma tekliflerine borçluyken, kalan 27'si ise etiket fiyatları üzerinden geliştiricilerinin yüzlerini güldürmüş.

Ülke bazlı baktığımızda ise 3 doların üzerinde bir tutar ile en fazla Japonların, uygulama içi satın alma tekliflerine para harcadıklarını görüyoruz. Japonya dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de ise uygulama içi satın alma tekliflerine ödenen ortalama tutar ise yaklaşık 1 dolar civarında.


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Psydia 6 yıl en beğenilen
Iap cracker sagolsun
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar üzgünüm ama 2 bin TL verdiğiniz telefona 3-5 TL vererek uygulama alamıyorsanız sizin için kötü haberlerim var.
Birincisi Apple yazılım firmasıdır, dolayısıyla en büyük kazançlarını yazılımdan sağlar. Siz öyle "beleş indiriyom ehe" diye gezdiğiniz müddetçe App Store'un kalitesinin düşmesine neden olmuş oluyorsunuz.
Her uygulama ücret ödemeyi haketmeyebilir tabii ki ancak çok fazla uygulama var ve elbette çok kaliteli alternatifler mevcut. Çok sevdiğiniz bir oyunu ya da uygulamayı çok komik miktarda paralar ödeyerek alabilmek ve bunun iç huzurunu yaşayabilmek varken neden teknolojik açıdan üst düzey bir deneyim sunan iPhone'a bu eziyeti yapıyorsunuz?
Neyse ki verilerin de gösterdiği gibi bu tarz kişilerin sayısı epey az. Umarım Apple tamamen bu konunun önüne geçebilir. Jailbreak'in demiyorum bakın, yasa dışı uygulama kullanımından bahsediyorum. Her emeğin karşılığı verilmelidir. Yazılımcılar bilir ki bir uygulamayı yapmak epey zorlu bir süreç gerektirir. Tabii ki kimse hayır işi olarak bunu yapmaz.
Günümüzde akıllı telefonların artık birer eğlence aracına dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla "keyfi" olarak kullanılan cihazlardaki uygulamalar da genel anlamda olmazsa olmaz değildir. Örneğin bir oyunu almazsanız bu dünyanın sonu demek değil, eğer bu uygulamayı alamıyorsanız daha uygun bir fırsat kollamalı veya alım işleminizi ertelemelisiniz. Ama belirttiğim gibi onların emeklerini hiçe saymak doğru bir davranış değil.
Anlamadığım bir diğer husus ise bu denli fazla sermaye sahibi insanlar bu telefonu alabiliyor da neden uygulama alamıyor? Yoksa "bedava sirke baldan tatlıdır" olayı burada da mı geçerli? Çoğu uygulamanın 1.79 olduğunu düşünürsek, cihaza parayı yatıran insanların 1.79 TL verecek maddi gücü yok mudur? Tabii ki bunların cevabını hepimiz biliyoruz. Umarım Apple bu konuda daha radikal kararlar verecek ve kapalı sistemin avantajlarını kullanarak bu tür yasa dışı kullanımların önüne geçecektir.
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xconnect 6 yıl
Wahayyyyy... birde andridcilere beleşci derler, meğerse millet götürüyormuş!
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dere.beyi 6 yıl
Psydia
Iap cracker sagolsun

6.1.2 için yok heralde bulamadım bi türlü :(
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Nerevarine 6 yıl dere.beyi
dere.beyi

Psydia

Iap cracker sagolsun


6.1.2 için yok heralde bulamadım bi türlü :(

Özel mesajdan yolluyorum.
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Lord Melkor 6 yıl dere.beyi
dere.beyi
Psydia
Iap cracker sagolsun

6.1.2 için yok heralde bulamadım bi türlü :(

Locallapstore diye ara
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Psydia 6 yıl en beğenilen
Iap cracker sagolsun
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dere.beyi 6 yıl
zenginin apple store'u varsa fakirinde 25pp si var :))
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl dere.beyi
dere.beyi

zenginin apple store'u varsa fakirinde 25pp si var :))

zenginin parasi ,kredi karti var fakirinde 25pp si var daha iyi olurdu
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