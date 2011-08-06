App Store'da "okula dönüş" indirimleri başladı; Shift 2 Unleashed, 2.99 $

Yaza merhaba ve 4 Temmuz indirimlerinden sonra App Store'da bu hafta sonuyla birlikte yeni indirim rüzgarı esmeye başladı. Bu sefer ki indirim sebebi ise yaz tatilinin bitişi; diğer bir değişle okula dönüş.

EA başta olmak üzere birçok firma, iPad ya da iPhone farketmeksizin birçok içeriklerinin fiyatlarında %80'e varan oranlarda indirim yaptıkları "okula dönüş" indirimlerinin kısa süreli olacağını vurguluyor. Eğer satın almayıp, indirime girmesini beklediğiniz uygulamalar var ise indirim rüzgarından faydalanıp faydalanamayacağınızı kontrol etmekte fayda var.

Okula dönüş dolayısıyla 4 Ağustos'da yayınladığı en yeni oyunu Need For Speed Shift 2 Unleashed'in fiyatını 2,99 dolara indiren EA'nın bütün içeriklerinin yer aldığı App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. EA kadar olmasa da bazı oyunlarından fiyat indirimine giden Gameloft'un sayfasına ulaşmak için ise buraya tıklamanız yeterli.