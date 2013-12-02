App Store'un sevilen oyunlarından Dots güncellendi

Basitlik her zaman daha fazla sevilir tezini destekleyen oyunlardan olan Dots güncellendi.

60 saniye içerisinde en fazla sayıda aynı renkteki noktaları bir araya getirmenin hedef alındığı Dots, son güncelleme ile kışın en güzel tarafı karlı tatil temasıma kavuşuyor. Çeşitli bonus hediyelerin verildiği bu tatil temasının yanı sıra hem iOS 5'li cihazlarda karşılaşılan hem de bazı uygulama içi seçeneklerin satın alınmasından sonra meydana gelen uygulamanın kapanması sorunu da gideriliyor.

Ücretsiz olarak temin edebileceğini Dots'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: