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App Store'un sevilen oyunlarından Dots güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
247
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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App Store'un sevilen oyunlarından Dots güncellendi

Basitlik her zaman daha fazla sevilir tezini destekleyen oyunlardan olan Dots güncellendi.

60 saniye içerisinde en fazla sayıda aynı renkteki noktaları bir araya getirmenin hedef alındığı Dots, son güncelleme ile kışın en güzel tarafı karlı tatil  temasıma kavuşuyor. Çeşitli bonus hediyelerin verildiği bu tatil temasının yanı sıra hem iOS 5'li cihazlarda karşılaşılan hem de bazı uygulama içi seçeneklerin satın alınmasından sonra meydana gelen uygulamanın kapanması sorunu da gideriliyor.

Ücretsiz olarak temin edebileceğini Dots'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Dots: A Game About Connecting - Betaworks One
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