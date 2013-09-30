Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AppFishing aksesuarı ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
618
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AppFishing aksesuarı ülkemizde satışa sunuldu

Dünya çapında popüler mobil cihaz aksesuarları üreticisi Apptoyz, akıllı telefonlarda sanal balıkçılık yapmanıza imkan tanıyan appFishing adlı aksesuarını ülkemizde de satışa sundu. 

Bir olta şeklinde üretilen appFishing aksesuarı, kaideye oturttuğunuz akıllı telefon ile gerçek balıkçılık deneyimini simüle etmenizi sağlıyor. Simülasyon Android ve iOS uygulamaları vasıtasıyla oluyor. Oltanın hareketlerini gerçekçi olarak sanal ortama taşıyan uygulama bu sayede temel seviyede bir balıkçılık eğitimi de vermiş oluyor. 

Aksesuar en fazla 4.7 inç ve 720p çözünürlükteki akıllı telefonlara kadar izin veriyor. Android için 2.3 sürümü ve üzeri, iOS için iPhone 3GS ve üzeri, iPod Touch 3 ve üzeri cihazlarla uyumlu. AppFishing aksesuarı 80TL fiyat etiketi ile temin edilebiliyor.  

http://www.xapptoys.com/product.php?id=15 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
godless turtle 5 yıl en beğenilen
80 TL ona vereceğime gider oltamı alır, babalar gibi de balığımı tutarım. Tamam teknoloji gelişsin ama bu her yere girme çabası neden?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
2 yıldır media marktta satılıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suluuguru 5 yıl
Tamam.
Simule edelim.
Bununla tutuğumuz balığı yemeyi de simule edelim.
Nefes almayı da simule edelim.
Hayat simulasyon mudur?
Nedir?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WiiSmash 5 yıl
ne kadar saçma bi üründür. git deniz kenarına, göle balığını tut; bi işe yara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
candeniz_1991 5 yıl
Ankara'da oturanlar için birebir :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 5 yıl
Saçmalık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 5 yıl
Tümör
2 yıldır media marktta satılıyor

Tam bunu yazacaktım. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
asosyal toplum yaratmada gelinen son soktalardan biri[>:]
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
godless turtle
80 TL ona vereceğime gider oltamı alır, babalar gibi de balığımı tutarım. Tamam teknoloji gelişsin ama bu her yere girme çabası neden?

girse zarari nedir. japonya teknolojide bu kadar ileriyse buyuk oranda halkinin teknolojiye olan ilgilerindendir. ic pazardan yuksek talep almayan hic bir sektor gelisemez. gelgelim bizde her yeni gelen cihaza, donanima acik sekilde faydali olsa bile anlayamadigim bir direnc var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 5 yıl
Yahuu bunla ugrasacagına blutooth lu deep sounder yapsalarda harbi telefonu balık bulucu gibi kullanabilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 5 yıl
teknoloji çığırından çıkmış, hafta sonu bir su kenarına gidin mis gibi temiz havada balığını tutun eğlenin bu ne* herşeyi sanallaştırıyorlar bu gidişte sonumuz gamer filmine benzeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Ne gereksiz bir icattır bu yau.

Belki yeni başlayanlar için pratiklik kazanma, öğrenme aşamasında eğitim verebilir ancak kimse salonunda bununla vakit kaybetmek istemez heralde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suluuguru 5 yıl
Tamam.
Simule edelim.
Bununla tutuğumuz balığı yemeyi de simule edelim.
Nefes almayı da simule edelim.
Hayat simulasyon mudur?
Nedir?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 5 yıl en beğenilen
80 TL ona vereceğime gider oltamı alır, babalar gibi de balığımı tutarım. Tamam teknoloji gelişsin ama bu her yere girme çabası neden?
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 5 yıl
2 yıldır media marktta satılıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gh0st01010 5 yıl ganja77
Tümör

2 yıldır media marktta satılıyor

Haberi görüp aynısını yazmaya girdim ki yazmışsın zaten


Zaten yaklaşık 2 yıldır satışta...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, ios ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme 5 yıl Toshiba Özel: Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve dahası 5 yıl WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim