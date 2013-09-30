AppFishing aksesuarı ülkemizde satışa sunuldu





Dünya çapında popüler mobil cihaz aksesuarları üreticisi Apptoyz, akıllı telefonlarda sanal balıkçılık yapmanıza imkan tanıyan appFishing adlı aksesuarını ülkemizde de satışa sundu.





Bir olta şeklinde üretilen appFishing aksesuarı, kaideye oturttuğunuz akıllı telefon ile gerçek balıkçılık deneyimini simüle etmenizi sağlıyor. Simülasyon Android ve iOS uygulamaları vasıtasıyla oluyor. Oltanın hareketlerini gerçekçi olarak sanal ortama taşıyan uygulama bu sayede temel seviyede bir balıkçılık eğitimi de vermiş oluyor.





Aksesuar en fazla 4.7 inç ve 720p çözünürlükteki akıllı telefonlara kadar izin veriyor. Android için 2.3 sürümü ve üzeri, iOS için iPhone 3GS ve üzeri, iPod Touch 3 ve üzeri cihazlarla uyumlu. AppFishing aksesuarı 80TL fiyat etiketi ile temin edilebiliyor.

http://www.xapptoys.com/product.php?id=15