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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 10.8.3'ün yeni bir derlemesini (12D68) yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 10.8.3'ün yeni bir derlemesini (12D68) yayınladı

Apple, OS X Mountain Lion'ın 3.büyük güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 12D65 numaralı derlemeyi yayınlayan Apple, geliştiricilere yeni bir derleme sundu.

12D68 numaralı yeni derleme Apple, yeniden, geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ile Safari üzerine yoğunlaşmalarını talep ediyor.

Son derlemesine buradan ulaşabilen OS X 10.8.3'ün son kullanıcı için hangi tarihte yayınlanacağı ise şimdilik netleşmiş değil.


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pillibebek 6 yıl
Valla 10.8 iken macbook daha stabildi şimdi 10.8.2'den beri kapat diyorsun bekliyor (normalde kapat dediğinde 2 sn sürmüyordu şimdi 10 sn'yi buluyor)açılmada sorun yok ama bununla ilgili çoğu insan şikayetçi ama bu aralar nedense updatelerde sorun var 12D68 kullanıyorum ve hala çok iyi diyemem hala sorunlar var garafiklerdede bir de windows 8'i destekleme konusunda forumlarda hep 10.8.3'le gelecek diyorlardı ama tam gelmiş değil hala mesela 2010 macbook pro bilgisayar bendeki sadece 7 kurabilirsin diye uyarıyor kurulmuyor değil kuruluyor windows 8 ama sürücü sorunlarından çıldırtıyor bir süre sonra.
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visiotech.gen.tr 6 yıl
bootcamp'ta olabilir ama sanal sistemlerde bir problem görmedim (vmware fusion) önerebilirim
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