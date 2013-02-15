Apple, 10.8.3'ün yeni bir derlemesini (12D68) yayınladı

Apple, OS X Mountain Lion'ın 3.büyük güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta 12D65 numaralı derlemeyi yayınlayan Apple, geliştiricilere yeni bir derleme sundu.

12D68 numaralı yeni derleme Apple, yeniden, geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ile Safari üzerine yoğunlaşmalarını talep ediyor.

Son derlemesine buradan ulaşabilen OS X 10.8.3'ün son kullanıcı için hangi tarihte yayınlanacağı ise şimdilik netleşmiş değil.