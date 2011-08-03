Apple 2011 4. çeyrekte 30 milyon iPhone satabilir





Apple 2011 mali yılı üçüncü çeyrekte 28.57 milyar dolar gelir ve 7.31 milyar dolar net karı açıklamıştı. Bu dönemde satılan iPhone sayısı 20.34 milyon iken iPad sayısı 9.25 milyon adet oldu. Apple’ın rekora koşan satışları 4. çeyrek için yapılan tahminleri de fırlattı.





All Things D sitesinin BTIG analiz uzmanı Walter Piecyk’e dayanarak verdiği haberde Apple’ın 4. çeyrekte 30 milyon iPhone satarak yeni bir rekor daha kıracağı belirtiliyor.





Piecyk daha önce bu sayıyı 21.3 milyon olarak tahmin etmişti. Apple’ın üçüncü çeyrek raporlarından sonra bu tahmin daha da arttı. Piecyk tahminde bulunurken en büyük dayanağının Apple’ın satışlarda büyük artış yaşaması olduğunu belirtiyor.





Piecyk’in diğer bir dayanağı ise ABD pazarındaki geleneksel satışlar. Son çeyrekte AT&T 3.6 milyon, Verizon ise 2.3 milyon iPhone aktifleştirdi. Toplamda 5.9 milyon olan bu sayı global satışların %30’unu oluşturuyor.





Son çeyrek için ise AT&T operatörü 5 milyon Verizon operatörü ise 4 milyon cihazı aktive etmeyi bekliyor. Sprint operatörünün de CDMA uyumlu iPhone modeli için Apple ile anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen Piecyk böylece 4. çeyrek satışlarının 10 milyonu bulacağını vurguluyor. Global pazarın %30’u ABD satışlarıyla olduğu için küçük bir hesapla 4. çeyrek global iPhone satışları 30 milyonu geçiyor.





AT&T’nin bugün itibariyle toplam 23 milyon iPhone müşterisi bulunuyor. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bu müşterilerin artık yeni bir iPhone modeli için sabırsızlandığını aktaran Piecyk tahminde bulunduğu rakamın hiç de hayal olmayacağı konusunda ısrarlı. Üstelik yeni iPhone modeli çıktığında bir öncekinin 49$-99$ seviyelerine indiği de hesap edilirse yeni bir satış patlaması yaşanabilir.





Piecyk’in iddiaları tahminden öteye gitmese de pazarda oluşmaya başlayan yeni iPhone ilgisi pek çok ankette kanıtlandı. Bu durumda bu tahminlerin bile aşılabileceği ihtimali bulunuyor.