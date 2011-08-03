Apple 2011 4. çeyrekte 30 milyon iPhone satabilir

Haber Editörü
Apple 2011 mali yılı üçüncü çeyrekte 28.57 milyar dolar gelir ve 7.31 milyar dolar net karı açıklamıştı. Bu dönemde satılan iPhone sayısı 20.34 milyon iken iPad sayısı 9.25 milyon adet oldu. Apple’ın rekora koşan satışları 4. çeyrek için yapılan tahminleri de fırlattı.
All Things D sitesinin BTIG analiz uzmanı Walter Piecyk’e dayanarak verdiği haberde Apple’ın 4. çeyrekte 30 milyon iPhone satarak yeni bir rekor daha kıracağı belirtiliyor.
Piecyk daha önce bu sayıyı 21.3 milyon olarak tahmin etmişti. Apple’ın üçüncü çeyrek raporlarından sonra bu tahmin daha da arttı. Piecyk tahminde bulunurken en büyük dayanağının Apple’ın satışlarda büyük artış yaşaması olduğunu belirtiyor.
Piecyk’in diğer bir dayanağı ise ABD pazarındaki geleneksel satışlar. Son çeyrekte AT&T 3.6 milyon, Verizon ise 2.3 milyon iPhone aktifleştirdi. Toplamda 5.9 milyon olan bu sayı global satışların %30’unu oluşturuyor.
Son çeyrek için ise AT&T operatörü 5 milyon Verizon operatörü ise 4 milyon cihazı aktive etmeyi bekliyor. Sprint operatörünün de CDMA uyumlu iPhone modeli için Apple ile anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen Piecyk böylece 4. çeyrek satışlarının 10 milyonu bulacağını vurguluyor. Global pazarın %30’u ABD satışlarıyla olduğu için küçük bir hesapla 4. çeyrek global iPhone satışları 30 milyonu geçiyor.
AT&T’nin bugün itibariyle toplam 23 milyon iPhone müşterisi bulunuyor. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bu müşterilerin artık yeni bir iPhone modeli için sabırsızlandığını aktaran Piecyk tahminde bulunduğu rakamın hiç de hayal olmayacağı konusunda ısrarlı. Üstelik yeni iPhone modeli çıktığında bir öncekinin 49$-99$ seviyelerine indiği de hesap edilirse yeni bir satış patlaması yaşanabilir.
Piecyk’in iddiaları tahminden öteye gitmese de pazarda oluşmaya başlayan yeni iPhone ilgisi pek çok ankette kanıtlandı. Bu durumda bu tahminlerin bile aşılabileceği ihtimali bulunuyor.
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uygulamaların ekran boyutuyla değil çözünürlükle alakası var ekran büyüyecek derken bir anda 4.5 inç olmayacak herhalde şu anki çözünürlük((960-640)) zaten yeterli hatta 3.5 inç için fazla bile bence de ekranın büyümesi lazım piyasadaki telefonlardan sonra bu gayet yerinde olur ve bence çözünürlük değişmeyecek eğer çok küçük bir ihtimal değişirse ipad in çözünürlüğü gelir diye düşünüyorum...ama kesin olarak bakabileceklerimiz bence şunlar ekran biraz büyür tahminimce ve en iyi ihtimalle 4 inç olur...işlemci çift çekirdek,kamera 8 mp ve 1080p kayıt,anten problemi aşılır ayrıca kimse tasarımından bahsetmiyor apple bizi şaşırtsada farklı bir tasarımla çıksa ama apple hiçbirzaman büyük güncellemelerin adamı olmadı hep sakin ilerledi yani çok büyük beklentilere girmeyin....
apple aksine her güncellemede ciddi değişikliklere gitti.. 2g'den 3g'ye geçişte sadece arka kapak değişmiş gibi görünsede aslında donanım olarak içeride ciddi tasarım değişikliği mevcut. şayet bir gün telefonların kasalarını yada ekranlarını değiştirmeye kalkarsanız kendiniz bunu rahatlıkla görürsünüz. 2g yani ilk telefon acayip toplama misali bir yapıya sahip. telefonun içi yapıştırıcı dolu herneyse 3g'ye geçerken iç tasarımda önemli bir güncelleme geçiriyor ve üretim bandında da daha kolay üretilebilen bir telefon tasarlanıyor. 3G'den 3gs'ye geçişte ise kasa olarak fazla birşey değişmesede bu sefer ilk iç donanım tasarım değişikliğinden ve daha rahat üretilen bir iphonedan sonra sıra donanımın güçlenmesine sıra geliyor ve yaklaşık 2 kat donanım gücü artırılıyor. bu yabana atılacak bir gelişme değil.. 3gs hala en son sürüm ios güncellemesini hala almakta.. 3gs ile 4 arasındaki fark ise hem donanım gücündeki gelişme ile hemde tasarımda ortaya çıkıyor. yani kendinden önceki iki telefonunda değişikliklerini aynı anda alıyor. yani hem donanım değişiyor hemde tasarım.. donanım olarak kendi tasarladığı işlemciyi kullanmaya başlayan apple daha güçlü bir donanım yanında tasarım olarakta oldukça radikal bir şekil ile ortaya çıkıyor. apple değişikliklerin adamı değil demek apple hakkında yada ürünleri hakkında hiçbirşey bilmemek demek... bu olay sadece telefonu eline alıpta oyunları kurcalamakla anlaşılacak birşey değil. olaya bütünüyle bakabilmek lazım.. bugün dünyada en radikal firma appledır.. zaten iphoneu iphone yapan da bu zihniyettir..
Bence ek ran boyutuyla birlıkte piksel de artacaktır retina ekrandaki inç başına düşen piksel 336 dı yanlış hatırlamıyorsam apple eğer bu oranı korursa ki bence koriyacak yakında 720p panel görürüz. Android içinse bilgisayar dünyasından örnek vermek gerekirse ios mac os a, android de microsoft a benziyor ilerleyen yıllarda birçok kişi android i seçecek yazılım geliştiricilerde dahil ama herkesin hayali bi ios olacak tabi bu büyüme de yanında olumsuzlukları ile de gelecek