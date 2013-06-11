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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2013'ün en iyi uygulamalarını seçti

5 yıl
2,2b
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2013'ün en iyi uygulamalarını seçti
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Apple, geleneksel Apple Tasarım Ödülleri'nin bu seneki kazananlarını, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinde açıkladı.

iPhone, iPad, Mac ve Öğrenci tarafından geliştirilen olmak üzere birden fazla kategoride yapılan değerlendirmede ipi göğüsleyen uygulamalar teknoloji, tasarım alanlarında getirdikleri dikkat çekici yeniliklerle öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikten bugüne kadar yaklaşık 1 senelik süreçte App Store'dan yayınlanan uygulamaların dikkate alındığı ödülleri kazanan uygulamalar sırasıyla şöyle:

Sadece iPad:

WWF Together

Procreate

iPhone ve iPad

Badland

Yahoo! Weather

Letterpress

Ridiculous Fishing

iPhone, iPad ve Mac

Sky Gambler: Storm Raiders (App Store, Mac App Store)

Evernote (App Store, Mac App Store)

Sadece Mac

Coda 2

Öğrenci Tarafından Geliştirilen

Finish

mosaic.io


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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Bence çok daha güzel uygulamalar var. Ücretsizlerde de ama ücretliler pahalı ama kalitesi daha yüksek tabii
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Master_Evil 5 yıl
şu oyunları hemen deneyelim bakalım
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Schwa 5 yıl
Storm Raidersi indirdim oynadım ama bir türlü sevemedim sildim. Oynanabilirlik ve kontroller bana zor geldi onun dışında grafikler ve oyun hikayesi cok guzel. Pearl Harbor gibi oyun senaryoları var. Belkide benim tarzım degildi ama yinede bu tur oyunları sevenler denesin derim
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SHERQUAN 5 yıl
yahoo weather zaten içinde gelmiyor mu :S
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barocker 5 yıl
Badland kesinlikle hak etti , her yönüyle mükemmel bir oyun.

Badland'i beğenmeyip laf edenler oyundan ve kaliteden gram anlamıyor demektir. Bu kişilerle polemiğe girmeyin ve tartışmayın derim:D
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rockerboy-h 5 yıl
Badland hak etti bence muthis oyun
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Nerevarine 5 yıl
La Badland oyununda son 5 bölümde sinir krizi geçirdim. Boşuna 4 dolar verdim o uygulamaya. Çok çok güzel değil.
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Zenci Forvet 5 yıl
Yahoo! Weather uygulamasını tavsiye ederim, kullanıyorum ve memnunum.
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aycibin 5 yıl
benim birkaç aydır gördüğüm kadarıyla accu weather yahoo'ya göre daha doğru tahmin yapıyor türkiye için

en çok kullandığım en sevdiğim uygulama açık ara yandex maps :)
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