Apple, 2013'ün en iyi uygulamalarını seçti

Haber Editörü
Apple, geleneksel Apple Tasarım Ödülleri'nin bu seneki kazananlarını, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinde açıkladı.
iPhone, iPad, Mac ve Öğrenci tarafından geliştirilen olmak üzere birden fazla kategoride yapılan değerlendirmede ipi göğüsleyen uygulamalar teknoloji, tasarım alanlarında getirdikleri dikkat çekici yeniliklerle öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikten bugüne kadar yaklaşık 1 senelik süreçte App Store'dan yayınlanan uygulamaların dikkate alındığı ödülleri kazanan uygulamalar sırasıyla şöyle:
Sadece iPad:
iPhone ve iPad
iPhone, iPad ve Mac
Sky Gambler: Storm Raiders (App Store, Mac App Store)
Evernote (App Store, Mac App Store)
Sadece Mac
Öğrenci Tarafından Geliştirilen
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Badland'i beğenmeyip laf edenler oyundan ve kaliteden gram anlamıyor demektir. Bu kişilerle polemiğe girmeyin ve tartışmayın derim:D
en çok kullandığım en sevdiğim uygulama açık ara yandex maps :)