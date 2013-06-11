Apple, 2013'ün en iyi uygulamalarını seçti

Apple, geleneksel Apple Tasarım Ödülleri'nin bu seneki kazananlarını, her sene olduğu gibi WWDC etkinliğinde açıkladı.

iPhone, iPad, Mac ve Öğrenci tarafından geliştirilen olmak üzere birden fazla kategoride yapılan değerlendirmede ipi göğüsleyen uygulamalar teknoloji, tasarım alanlarında getirdikleri dikkat çekici yeniliklerle öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikten bugüne kadar yaklaşık 1 senelik süreçte App Store'dan yayınlanan uygulamaların dikkate alındığı ödülleri kazanan uygulamalar sırasıyla şöyle:

Sadece iPad:

WWF Together

Procreate

iPhone ve iPad

Badland

Yahoo! Weather

Letterpress

Ridiculous Fishing

iPhone, iPad ve Mac

Sky Gambler: Storm Raiders (App Store, Mac App Store)

Evernote (App Store, Mac App Store)

Sadece Mac

Coda 2

Öğrenci Tarafından Geliştirilen

Finish

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