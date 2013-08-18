"Apple, 2013'ün son döneminde TV ile ilgili sürpriz yapabilir."

Şimdiye kadar televizyon alanını hobi olarak nitelendiren Apple'ın, birkaç yıl içerisinde TV sektörüne giriş yapması neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak Apple, TV alanında yapacaklarının ilk sinyallerini önümüzdeki kasım ayında verebilir.

TechCrunch editörü ve Google Venture'ın yöneticilerinden olan MG Siegler, John Gruber'un The Talk Show'da konuğu oldu. Sektörün önemli isimlerinden Siegler, burada Apple'ın TV alanındaki çalışmalarıyla ilgili kulağına gelen bazı duyumları çok detaya girmeden paylaştı. Siegler'in programdaki açıklamaları şöyle:

"Burada dedikoduları çok fazla dillendirmek istemiyorum ancak son duyduğum, bir çeşit TV ürünü, yani illa televizyon olacak değil, en erken Kasım ayında karşımıza çıkabilir. Neler yapabileceği konusunda süprizlerin olacağını düşünüyorum. Fakat bu konuları şimdilik netleştirebilmiş değilim, kulağıma gelenler sadece fısıltıdan ibaret. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almayı düşünmüyorum. Ancak kulağıma gelenler (TV ürünüyle) etkileşimin ilginç olacağını gösteriyor. Şimdiye kadar genellikle sesle kontrol üzerinde duruldu, yazıldı, çizildi. Fakat ben bu konuşulanların çok doğru olmayacağını ve artık her neyse o ürün, onunla etkileşimin farklı bir yolunun olabileceğini düşünüyorum."

MG Siegler'in bu dikkat çekici açıklamaları, aslında Tim Cook'un bu yılın başında yaptığı 2013'ün en dikkat çekici ürünleri güz döneminde gelecek açıklamalarını büyük ölçüde destekliyor. Anlaşılan Apple, 2013'ün son döneminde bir televizyon çıkartmaktansa çok daha yetenekli bir Apple TV set üstü kutusuyla, TV sektörüne dair planlarını ortaya koyacak gibi duruyor.

MG Siegler'in katıldığı The Talk Show'u buradan dinleyebilirsiniz.