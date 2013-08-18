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"Apple, 2013'ün son döneminde TV ile ilgili sürpriz yapabilir."

5 yıl
874
1
35
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Şimdiye kadar televizyon alanını hobi olarak nitelendiren Apple'ın, birkaç yıl içerisinde TV sektörüne giriş yapması neredeyse kesinleşmiş durumda. Ancak Apple, TV alanında yapacaklarının ilk sinyallerini önümüzdeki kasım ayında verebilir.

TechCrunch editörü ve Google Venture'ın yöneticilerinden olan MG Siegler, John Gruber'un The Talk Show'da konuğu oldu. Sektörün önemli isimlerinden Siegler, burada Apple'ın TV alanındaki çalışmalarıyla ilgili kulağına gelen bazı duyumları çok detaya girmeden paylaştı. Siegler'in programdaki açıklamaları şöyle:

"Burada dedikoduları çok fazla dillendirmek istemiyorum ancak son duyduğum, bir çeşit TV ürünü, yani illa televizyon olacak değil, en erken Kasım ayında karşımıza çıkabilir. Neler yapabileceği konusunda süprizlerin olacağını düşünüyorum. Fakat bu konuları şimdilik netleştirebilmiş değilim, kulağıma gelenler sadece fısıltıdan ibaret. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almayı düşünmüyorum. Ancak kulağıma gelenler (TV ürünüyle) etkileşimin ilginç olacağını gösteriyor. Şimdiye kadar genellikle sesle kontrol üzerinde duruldu, yazıldı, çizildi. Fakat ben bu konuşulanların çok doğru olmayacağını ve artık her neyse o ürün, onunla etkileşimin farklı bir yolunun olabileceğini düşünüyorum."

MG Siegler'in bu dikkat çekici açıklamaları, aslında Tim Cook'un bu yılın başında yaptığı 2013'ün en dikkat çekici ürünleri güz döneminde gelecek açıklamalarını büyük ölçüde destekliyor. Anlaşılan Apple, 2013'ün son döneminde bir televizyon çıkartmaktansa çok daha yetenekli bir Apple TV set üstü kutusuyla, TV sektörüne dair planlarını ortaya koyacak gibi duruyor.
MG Siegler'in katıldığı The Talk Show'u buradan dinleyebilirsiniz.

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Legend. 5 yıl en beğenilen sangokudbgt
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.
Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler.
Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

Kör cahil
sangokudbgtTelefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gib...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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matmuhendisi 5 yıl
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler. Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

"Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler" İntihar et moruk ...
sangokudbgtTelefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Avienova 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.
Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler.
Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

Iyi guldurdu
sangokudbgtTelefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gib...
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cübbeli gandalf 5 yıl
apple samsung la her alanda yarışmak istiyor gibi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şunki smart tvler verimsiz tam olarak smart tv bile değil aslında tvlere android yada apple tv sistemi monte edilirse cok daha iyi internet deneyimi ve uygulama desteği sunarlar
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lostkate34 5 yıl
sangokudbgt

Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.

Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler.

Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

oke.
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lostkate34 5 yıl
bura_Ahmet

Legend.


sangokudbgt

Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.

Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler.

Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

Kör cahil

sende aydınlanmış bir elmasın






çok güldüm


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akgun2347 5 yıl
arkadaşlar abd de tv sistemi farklı ulusal ve yerel kanallar hbo cbs abc nbc showtime gibi kanal grupları var ve bunların hepsi bizdeki lig tv mantığı şeklinde çalışıyor kanalları kablo tv gibi bir sistem üzerinden satın alıyorsunuz yani hbo dizileri için hbo showtime içinse ise o kanalı satın alıyorsunuz ve bunlar tv rehberinize ekleniyor paket olarak satışlar mevcut
aynı şekilde sinema paketleri ve spor kanallarıda var.
geçtiğimiz yıl apple alman tv firması satın alma dedikodusu vardı ve o firma çok güzel tasarımlara imza atıyordu apple smart tv veya itunes-kablo tv paketleri şeklinde bir yazılım ile çıkar tahmini.ses veya kinect tarzı bir kontrol ile de süslenir muhtemelen SİRİ entegrasyonu olacaktır.bunun dışında bir tv için yapabilecekleri ekstra bir teknoloji pek tutmaz gibi geliyor bana
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erhansabahlarer 5 yıl
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler. Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

kara cahil detected
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makaramasuko 5 yıl
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler. Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

inş cnım ya :D
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gahst 5 yıl
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler. Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

Fandrozortlugun bu kadarı
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serafon 5 yıl
ABD de tv olayı farklı yerlerde buradan biz ise oraya göre şekilleneceğimizden çok ilginç bir durumda olay. Farklı sektörler ilk defa birleşecek veya çarpışacak. Apple turnayı gözünden vurabilir diye düşünüyorum açıkçası, epeydir çalışıyorlar bu konuda. Ama hayal kırıklığı ihtimali de var. Ben %60 şans - %40 hayal kırıklığı olasılığı diyorum.
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matmuhendisi 5 yıl
sangokudbgt
Telefon piyasasında rekabet edemeyeceğini anlayınca iphone c ibi modeller çıkardılar. Ama telefon kısmını tamamen kaybedecekler gibi ilerleyen zamanda. Zaten 2 nesil geriden takip edebiliyorlar.Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler. Doğal olarak her iflasa geçen şirket gibi sağa sola el atarak ek gelir kazanma peşindeler ama olmayak tabi. Düşüşe geçen bir firma için yapacak bir şey yoktur.

"Tablet piyasasında ise zaten kaybettiler" İntihar et moruk ...
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Master_Evil 5 yıl
bu tv işine kim girse zarar edip çıkıyor, apple için de farklı olacağını düşünmüyorum
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