Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 3 senede kaç milyon iPod Touch satışı gerçekleştirdi ?

8 yıl
13,7b
1
15
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mac OS X'in bir türevi olan iOS ile 2007 Haziran'ından bu yana 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran Apple, geçen aynı sürede ne kadarlık iPod Touch satışı yaptı ? Mali raporlarından iPod'ların satışına bir bütün olarak değindiği için resmi ağızdan öğrenemediğimiz bu sorunun cevabını sektörün araştırma şirketlerinden Asymco'nun yaptığı analiz veriyor. Şirkete göre Apple, 120 milyonluk satışın %38'ini yani yaklaşık 45 milyonunu iPod Touch ile sağladı.

Şirketin iPod Touch'ın toplam satış sayısını bulabilmek için yaptığı hesaplama oldukça basit. Asymco'a göre, Haziran ayı itibariyle Apple'ın 59,6 milyon iPhone ve 3,2 milyon iPad satışı yaptığı bilinen Cupertino'lu Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 8 milyon iPhone ve 4 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Bu verilerden yola çıkarak Asymco, 120 milyonu aşan iOS'li cihazların yaklaşık 75 milyonunun iPhone ile iPad'den dolayısıyla geri kalan 45 milyon tane cihazın iPod Touch'dan oluştuğunu iddia ediyor.

Asymco, yaptığı bir önceki hesaplamadaysa iPod Touch'ın toplam iOS'li cihazların %41'ini oluşturduğunu belirtmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rock_Rage 8 yıl
Ben sunu insan tipini anlamıyorum neden iphone alan insan bide touch alır.İlginc gercekten cozemedim hala para cok herhalde
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marvinous 8 yıl

Rock_Rage

Ben sunu insan tipini anlamıyorum neden iphone alan insan bide touch alır.İlginc gercekten cozemedim hala para cok herhalde

SAYGILARLA


Olayın özeti budur arkadaşım. Yoksa iPod'da olup iPhone'da olmayan ne var ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unixslax 8 yıl

Rock_Rage

Ben sunu insan tipini anlamıyorum neden iphone alan insan bide touch alır.İlginc gercekten cozemedim hala para cok herhalde

SAYGILARLA



zenginin mali züğürdün çenesini yorarmiş tuketim toplumunda yaşiyoruz
bana bir tanesi de olsa yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brainy 8 yıl

Rock_Rage

Ben sunu insan tipini anlamıyorum neden iphone alan insan bide touch alır.İlginc gercekten cozemedim hala para cok herhalde

SAYGILARLA


Para Atacak Yer Bulamadiği İçin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan yavuz 8 yıl
ben bu sene alırım inş alamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl
Bu oranın iPod Touch 4. Nesil'le artacağını tahmin ediyorum. iPhone alan bile yanında iPod Touch almayı düşünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahbob 8 yıl
Ipod touch 4 gercekten herseyiyle "bana gore" cok iyi bir cihaz.I4 alamayanlar icin cok iyi bir alternatif olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13663 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, Apple ve
3 etiket daha iPhone ipod touch iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ekrem İmamoğlu'nun Cuma Namazı için
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim