Apple, 3 senede kaç milyon iPod Touch satışı gerçekleştirdi ?

Mac OS X'in bir türevi olan iOS ile 2007 Haziran'ından bu yana 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran Apple, geçen aynı sürede ne kadarlık iPod Touch satışı yaptı ? Mali raporlarından iPod'ların satışına bir bütün olarak değindiği için resmi ağızdan öğrenemediğimiz bu sorunun cevabını sektörün araştırma şirketlerinden Asymco'nun yaptığı analiz veriyor. Şirkete göre Apple, 120 milyonluk satışın %38'ini yani yaklaşık 45 milyonunu iPod Touch ile sağladı.

Şirketin iPod Touch'ın toplam satış sayısını bulabilmek için yaptığı hesaplama oldukça basit. Asymco'a göre, Haziran ayı itibariyle Apple'ın 59,6 milyon iPhone ve 3,2 milyon iPad satışı yaptığı bilinen Cupertino'lu Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 8 milyon iPhone ve 4 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Bu verilerden yola çıkarak Asymco, 120 milyonu aşan iOS'li cihazların yaklaşık 75 milyonunun iPhone ile iPad'den dolayısıyla geri kalan 45 milyon tane cihazın iPod Touch'dan oluştuğunu iddia ediyor.

Asymco, yaptığı bir önceki hesaplamadaysa iPod Touch'ın toplam iOS'li cihazların %41'ini oluşturduğunu belirtmişti.