Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 5.Nesil iPhone öncesi iPhone 4 üretimini azaltıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
1
16
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 takvim yılının 3.çeyreği içersinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan 5.Nesil iPhone öncesinde Apple, iPhone 4'ün parça tedarikçilerine verdiği siparişleri azaltıyor.

Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organlarından Digitimes'ın, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre baskılı devre üretimi yapan Tayvanlı üreticiler, 2.çeyrekten itibaren Apple'ın iPhone 4 için verdiği siparişlerin azalmaya başlaması sonucu çeyrek fiyatlarında %10'luk indirim yapmak zorunda kaldılar.

Apple'ın iOS 5'in kullanıma sunulacağı dilimde satışa sunması muhtemel olan 4.Nesil iPhone'un, A5 işlemcisinden gücünü alması ve 8 megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; tasarımının iPhone 4'le paralellik göstermesi bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Godolphin 8 yıl en beğenilen

78erhan78


realcem
Gelsin artık umarım flash'lı sitelerde artık daha güçlü olur iPhone 4 resmen kasıyordu.

Buyur


Puffin browser + iphone 4 = Hüsran
78erhan78realcemGelsin artık umarım flash'lı sitelerde artık daha güçlü olur iPhone 4 resmen kasıyordu....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webislander 8 yıl
iphone4 ne zaman bollaştı ki şimdi daraltıyorlar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
iPhone 5 çıkınca da karambol yaşayacak mıyız acaba?Neredeyse 1 sene geçti daha yeni yeni piyasa bollaştı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taciturnn 8 yıl
Yok efendim kesin kaynak , yok efendim arkadas söyledi Haziran'da iPhone 5 çıkıyor diyolardi , ya lütfen böyle haberlerle milletin kafasını bulandırmayın , ne zaman ne olacağını zaman gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
Geriden takip eden birisi olarak iPhone biraz azalip iPad artıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
16 gb 2ooo tl ,32 gb 25oo tl
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 8 yıl
Etrafta iphone 4'ü bulmanın kolaylaşmasından belliydi zaten
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
İçeriği hemen hemen belli çıkacak telefonun.Hayırlı olsun ne diyelim türkiyede çok kişi kazıklanacak gene ama abd den alanlar karlı çıkacak fiyat farkı çok fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
Şimdi Türkiye'de bayağı insanın evine haciz gelecek. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 8 yıl
Gelsin artık umarım flash'lı sitelerde artık daha güçlü olur iPhone 4 resmen kasıyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
78erhan78 8 yıl

realcem
Gelsin artık umarım flash'lı sitelerde artık daha güçlü olur iPhone 4 resmen kasıyordu.

Buyur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Umarım bu sefer kimseyi sızdırma var diye balkondan atmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 8 yıl
halen üretiyorlarmıymış...vayy (...)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Üretimi azaltıyorki İP5 e yayılsın millet ama her şekil iphone ortada kalmaz....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 8 yıl

acbold

halen üretiyorlarmıymış...vayy (...)


adamlar daha uretmedigi telefonu satiyorlar, ne diyorsunuz..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iPhone 4 ve ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple'ın Flash stratejisini, mobil uygulamaları ve Türk yazılım sektörünü Fatih İşbecer ile konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim