Apple, 5.Nesil iPhone öncesi iPhone 4 üretimini azaltıyor

2011 takvim yılının 3.çeyreği içersinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan 5.Nesil iPhone öncesinde Apple, iPhone 4'ün parça tedarikçilerine verdiği siparişleri azaltıyor.

Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organlarından Digitimes'ın, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre baskılı devre üretimi yapan Tayvanlı üreticiler, 2.çeyrekten itibaren Apple'ın iPhone 4 için verdiği siparişlerin azalmaya başlaması sonucu çeyrek fiyatlarında %10'luk indirim yapmak zorunda kaldılar.

Apple'ın iOS 5'in kullanıma sunulacağı dilimde satışa sunması muhtemel olan 4.Nesil iPhone'un, A5 işlemcisinden gücünü alması ve 8 megapiksellik kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; tasarımının iPhone 4'le paralellik göstermesi bekleniyor.