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Apple, A4 ve A5 işlemcilerinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla VIA tarafından suçlanıyor

7 yıl
6,1b
1
33
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Samsung'u iPad ve iPhone'daki bazı patentleri ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davalar Japonya, Avustralya, AB ülkeleri, ABD, Güney Kore gibi yaklaşık 21 ülkede devam ederken pek çok yerde Galaxy Tab 10.1, 8.9 ve 7.7 modellerine tedbiren yasak konuldu.

Ancak Apple'ın da dava edildiği patent ihlalleri mevcut. Bunlardan sonuncusu Tayvanlı yongaseti üreticisi VIA tarafından açıldı.

VIA Technologies dün Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC ve ABD Delaware Bölge Mahkemesi'ne dava başvurusu yaparak Apple'ın iPhone, iPad, iPod ve Apple TV gibi ürünlerinin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etti.

Dava konusu Apple'ın 2010 yılından bu yana mobil ürünlerinde kullandığı A4 ve A5 işlemcilerini kapsıyor. VIA'ya göre bu iki işlemci üç adet ABD kaynaklı patenti ihlal etmiş durumda. Bunlar;

"ABD Patent 6253312, Çift işlemci yüklemesi için metotlar ve aparatlar 
ABD Patent 6253311 ve 6754810, İki yönlü iletişim için talimatlar, tamsayı transferi ve nokta verilerin akışı" şeklinde.

VIA yaptığı açıklamada dava konusu ürünlerin piyasada bulunan çeşitli elektronik ürünlerde kullanılan mikro işlemcilerle ilgili olduğunu ve 5000'den fazla patente sahip portfolyalarını ve hissedarlarının haklarını sonuna kadar koruyacaklarını açıkladı.

VIA bahse konu ürünlerin ABD içerisinde satışının yasaklanmasını istiyor. Patent davalarında ITC başvuruyu inceleyerek yerinde bulursa dava açılmasına karar veriyor. Bu süreç yaklaşık üç hafta sürüyor.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
genelde ABD yargıçları yerli üreticileri (APPLE, HP vs) tutuyorlar ve uzlaştırma kurulunda cüzi ücretler karşılığında anlaştırıyorlar.
takdir ettiğim bir yaklaşım Türkiye de yabancılar korunuyor aksine...
genelde ABD yargıçları yerli üreticileri (APPLE, HP vs) tutuyorlar ve uzlaştırma kurulunda cüzi ücretler karşılığında anlaştırıyorlar.takdir ettiğim bir ya...
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bs1963 7 yıl
Apple kullanıcıları tutturmuş bir stabilite başka bir şey bilmiyorlar. Duyanda android telefonlar sürekli problem çıkarıyor zannedecek. Kullanıcıya kıpırdayacak bir aln bırakmazsan herşeyi kısıtlarsan tabiiki stabil olacak.
Apple kullanıcıları tutturmuş bir stabilite başka bir şey bilmiyorlar. Duyanda android telefonlar sürekli problem çıkarıyor zannedecek. Kullanıcıya kıpırdayacak...
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artcraft35 7 yıl
Rainbow6
samsung mu mazlum eskiden dizdiz telefonlari akilli diye 1200 liraya okutuyodu simdi galaxy tab10.1 gibi bi makinadan mecbur 500 dolar aliyo ipad olmasa 800 dolardan assa olmazdi galaxy s2 yi cikardi yaklasik 700 dolara simdi iphone 5 cikmaya yakin oldu fiyati 570 dolar ... yemezler samsung zaten olmasi gereken fiyata dogru cekiyon telefonu

iphone da kullanılan donanım s2 nin yarı gücüne sahip olmasına rağmen fiyat daha pahalı sen diyon samsung olması gereken yere çekiyo zaten olması gerektiği yerde ama iphone 2 iphone parasına satılıyo adamlar alıyo yapcak bişey yok
Rainbow6samsung mu mazlum eskiden dizdiz telefonlari akilli diye 1200 liraya okutuyodu simdi galaxy tab10.1 gibi bi makinadan mecbur 500 dolar ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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eriten 7 yıl
O zaman bir Nokia yasa samsung eski mağazalarını hatırlarsın kardesim 1 dolar ile 15 dolarida milyondolarlik oyunlar ile karıştırmamalı senin dediğine gore öyle olması gerek bende gidip bir call of duty serisi bir gears of war god of war gt gibi oyunları demedim eskiden 20 SMS e bir oyun satan operatör servisleri yada marka mağazalarını kattım olaya
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DigitalWorld 7 yıl eriten
eriten

O zaman bir Nokia yasa samsung eski mağazalarını hatırlarsın kardesim 1 dolar ile 15 dolarida milyondolarlik oyunlar ile karıştırmamalı senin dediğine gore öyle olması gerek bende gidip bir call of duty serisi bir gears of war god of war gt gibi oyunları demedim eskiden 20 SMS e bir oyun satan operatör servisleri yada marka mağazalarını kattım olaya


Onlar dolandırıcıydı. Oyun satma falan değildi. Yoksa operatörlerin sitelerinde bile bedava oyunlar vardı. Ki o oyunlar da java idi zaten. Yoksa işletim sistemi olan telefonlarda mesela symbianlarda biz bedava oynadık oyunları hep. Hala da var bunlar. Annemin cebine mesaj gelmiş neymiş üye olmuşuz. Cebine bir mesaj geliyor onu açınca direkt üye oluyorsun. Ne saçmalık ya.

Ulan iyiki vadafone a geçmişim he. Ne öyle saçma sapan mesajlar geldi ne bir reklam ne de oyunu bana ver diye bir aday mesajı.

Ben de GOD of WAR ile falan kıyaslamadım. Mantık yürüttüm. Ceplerdeki oyunlar basit kaçıyor. 1-2 dolar olmaları normal. Zaten gerçekten güzel grafikli oyunlarda fiyat hemen fırlıyor.

Bu arada hala retina diye sayıklıyanlar mı var? İnsanlar piskolojik olarak kendini kadırıyor galiba. Hani öyle bir hava var ki bir de. Misal samsung yapamaz gibi. Yahu iphone da LG üretimi bir panel var arkadaşar. LG yapıyor o ekranı. Samsung un yapamayacağı bir şey değil. Adamlar katlanabilir ekran yapıyor.

Apple a helal olsun valla ama he. IPS TN OLED nedir bilmeyen insanlara havalı bir isim verdiler. Millet retina display mi diye soruyor herşeye.
Tamam kardeşim iyidi güzeldi de geçti yani.
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sertacarslan 7 yıl
Dogrudur insallah, apple'in davayi kaybetmesini dilerim kendi adima.
Ama daha once arkadaslarin da soyledigi gibi, via kazansa bile satis durdurma karari cikmaz. Adamlar milliyetci, bizim gibi degiller ki...
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tamtamam 7 yıl
eriten
Orijinalden alıntı: artcraft35
Orijinalden alıntı: Rainbow6samsung mu mazlum eskiden dizdiz telefonlari akilli diye 1200 liraya okutuyodu simdi galaxy tab10.1 gibi bi makinadan mecbur 500 dolar aliyo ipad olmasa 800 dolardan assa olmazdi galaxy s2 yi cikardi yaklasik 700 dolara simdi iphone 5 cikmaya yakin oldu fiyati 570 dolar ... yemezler samsung zaten olmasi gereken fiyata dogru cekiyon telefonu
iphone da kullanılan donanım s2 nin yarı gücüne sahip olmasına rağmen fiyat daha pahalı sen diyon samsung olması gereken yere çekiyo zaten olması gerektiği yerde ama iphone 2 iphone parasına satılıyo adamlar alıyo yapcak bişey yok
Hersey donanim hiZi degil stabil calışma yazılım destegi ve Satis sonrası hizmet bu konuda ne dersin fiyat bakışına 1518 tl yasal 32 gb iPhone dort kullanıyorum 24 Eylul 2010 da ilk alanlardanim fiyat abartılıyor bazen samsungun ekran renklerini ve yazı karakterlerini görünce gülüyorum bu arada galaxy s2 6 ay kalmadan s3 geliyor birde super amoled ultra HD plus mega ultimate xtreme ekran olacak üzerinde diye duydum

2 aydır s2 kullanıyorum ,ip4 ümü sitedeki bir arkadaşla takasladım buna geçtim ancak yazı karakteri hiç dikkatimi çekmemişti,dikkatte ettim gülünecek bişide bulamadım,açıklayabilirmisin?
1 Yanıt Yanıtla
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eriten 7 yıl tamtamam
tamtamam

eriten

artcraft35
Rainbow6samsung mu mazlum eskiden dizdiz telefonlari akilli diye 1200 liraya okutuyodu simdi galaxy tab10.1 gibi bi makinadan mecbur 500 dolar aliyo ipad olmasa 800 dolardan assa olmazdi galaxy s2 yi cikardi yaklasik 700 dolara simdi iphone 5 cikmaya yakin oldu fiyati 570 dolar ... yemezler samsung zaten olmasi gereken fiyata dogru cekiyon telefonu
iphone da kullanılan donanım s2 nin yarı gücüne sahip olmasına rağmen fiyat daha pahalı sen diyon samsung olması gereken yere çekiyo zaten olması gerektiği yerde ama iphone 2 iphone parasına satılıyo adamlar alıyo yapcak bişey yok
Hersey donanim hiZi degil stabil calışma yazılım destegi ve Satis sonrası hizmet bu konuda ne dersin fiyat bakışına 1518 tl yasal 32 gb iPhone dort kullanıyorum 24 Eylul 2010 da ilk alanlardanim fiyat abartılıyor bazen samsungun ekran renklerini ve yazı karakterlerini görünce gülüyorum bu arada galaxy s2 6 ay kalmadan s3 geliyor birde super amoled ultra HD plus mega ultimate xtreme ekran olacak üzerinde diye duydum

2 aydır s2 kullanıyorum ,ip4 ümü sitedeki bir arkadaşla takasladım buna geçtim ancak yazı karakteri hiç dikkatimi çekmemişti,dikkatte ettim gülünecek bişide bulamadım,açıklayabilirmisin?


Yazılarda okurken uzun bir yazıyı okuduğun zaman sattığın cihazdaki rahatlık varmi bu birinci sorum ikinci sorum ise yeşil turuncu ve kırmızı renklere bak telefonundaki bende inceledim elimdeki cihazlara baksan teknoloji ile ne kadar ilgilenen takip eden biriyim anlarsın diğer bir arkadasa da bu alıntı ile cevap yazayım pazarlamak için ekranın sonuna mega ultra xtreme super amoled yazacak diye ben tiye aliyorum retina displaydeki degeri veren bir samsung ekranı varmi ? Samsung neden insanları kandirici sekilde pazarlama stratejisi takip eder ? Elindeki s2 kac tl ye düşecek 1 yıl sonra iPhone 4 sattinsa birde s2 yi satınca dediklerimi anlayacaksın yazılarda 326 piksel retina diye hitap edilen insan gözünün algısına gore tasarlanmış bir ekran ile hiç bir deger verilmemiş ama super hiper yazılmış ekranlarla oynanmış gerçekliğini yitirmiş renkler ile LCD tv Lerde bile başka markada adamdaki cild pürüzleri sivilce görürken samsungda bakın yoktur sizce hangisi iyidir ?
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alpa07 7 yıl
sağdan soldan saldırı var.:D
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ilhdmr 7 yıl
@artcraft35;

iphone bir şey sunmuyor. kazıklandıklarını kendileride biliyor. donanım, fiyat vs de savunamadıkları için böyle çocuk mazereti gibi yok şu var yok bu var deniliyor.

hala şu ay fon for a 2000 tl verenler var ya

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HRNclk777 7 yıl
Harbi cıvıttılar ya, yani olucağı bu zaten, en basit patentleri bile silah olarak kullanıyolar, global dunyada zaten o patentleri kullanmazsan bişey satamazsın ki
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eriten 7 yıl
Sizi bilmem ama ben iphone kullanmadan önce omzumda lenovo sl 500 taşıyordum 3.5 - 4 kilo yüküm vardı maillerim ve ufak tefek yazışmalarım için kullanıyordum iş için şimdi her işimi görüyorum ve evde kullandığım pc sistemim abartı bir sistem olmasına rağmen ios kullanmayan bilemez bana ios daha güzel geliyor ve sadece iphone yüzünden mac osx yüklemek istiyorum ama elimdeki sistemi satıp orjinal almak amacım kimse anlamıyor biz yılllarca korsana mahkum bırakıldık yazılım bize öcü diye tanıtıldı beyler kim windows a 250 dolar verdide kullandı aramızda belki bir kaçımız ama adamlar 1 dolara oyun 60-70 dolara işletim sistemi ve maksimum 30 dolara yükseltme paketi sunuyorlar hepiniz takdir etmek yerine taşlıyorsunuz meyve veren ağacı appstore tüm firmalara örnek olmuş bir yenilik bir sistemdir itunes öyle samsung desen kendiniz baksanız anlarsınız ne kadar kopya cihazlar olduğunu via haklı olabilir eski bir firma elinde lisansları bulunabilir ama tamamen maşadır bu pozisyonda bence onun için biz bize hizmeti ucuza verene bakalım nokia java oyunları 28 tl ye satıyordu bilmem bileniniz varmı tabi kırmasıda kolaydı pc den jar uzantılı dosyalar yükledik hepimiz iphone da jailbreak oluyor ama banka ve başka bilgilerle kullanıyorsanız beni kısıtlasın klasör adını pc den değiştireyim ama bir başkası benden habersiz banka bilgilerimi almasın ben bilmeden almadım bunları amacım gösteriş değildi alırken her yönü ve özelliği ile kullanan bir kullanıcısıyım ve takdir ediyorum android daha yeni ve çok uygulama olsun diye önüne gelene izin veriyor virüslü yazılımların bulaşma sayısı baya ciddi seviyelerde ve en çok arkadaşlarımda gördüğüm çalma çakma uygulamalar ve arama gelince açamama sorunu bile benim gördüklerim bunlar şimdilik android sorunu olarak kullanan görmedim diyorsa tel kilitlenince pil çıkarıp takan arkadaşlarım bile mevcut :D
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DigitalWorld 7 yıl
eriten

Sizi bilmem ama ben iphone kullanmadan önce omzumda lenovo sl 500 taşıyordum 3.5 - 4 kilo yüküm vardı maillerim ve ufak tefek yazışmalarım için kullanıyordum iş için şimdi her işimi görüyorum ve evde kullandığım pc sistemim abartı bir sistem olmasına rağmen ios kullanmayan bilemez bana ios daha güzel geliyor ve sadece iphone yüzünden mac osx yüklemek istiyorum ama elimdeki sistemi satıp orjinal almak amacım kimse anlamıyor biz yılllarca korsana mahkum bırakıldık yazılım bize öcü diye tanıtıldı beyler kim windows a 250 dolar verdide kullandı aramızda belki bir kaçımız ama adamlar 1 dolara oyun 60-70 dolara işletim sistemi ve maksimum 30 dolara yükseltme paketi sunuyorlar hepiniz takdir etmek yerine taşlıyorsunuz meyve veren ağacı appstore tüm firmalara örnek olmuş bir yenilik bir sistemdir itunes öyle samsung desen kendiniz baksanız anlarsınız ne kadar kopya cihazlar olduğunu via haklı olabilir eski bir firma elinde lisansları bulunabilir ama tamamen maşadır bu pozisyonda bence onun için biz bize hizmeti ucuza verene bakalım nokia java oyunları 28 tl ye satıyordu bilmem bileniniz varmı tabi kırmasıda kolaydı pc den jar uzantılı dosyalar yükledik hepimiz iphone da jailbreak oluyor ama banka ve başka bilgilerle kullanıyorsanız beni kısıtlasın klasör adını pc den değiştireyim ama bir başkası benden habersiz banka bilgilerimi almasın ben bilmeden almadım bunları amacım gösteriş değildi alırken her yönü ve özelliği ile kullanan bir kullanıcısıyım ve takdir ediyorum android daha yeni ve çok uygulama olsun diye önüne gelene izin veriyor virüslü yazılımların bulaşma sayısı baya ciddi seviyelerde ve en çok arkadaşlarımda gördüğüm çalma çakma uygulamalar ve arama gelince açamama sorunu bile benim gördüklerim bunlar şimdilik android sorunu olarak kullanan görmedim diyorsa tel kilitlenince pil çıkarıp takan arkadaşlarım bile mevcut :D

100TL lik oyunlar 8-9GB

Yani En iyi ihtimalle 4000MB bir oyun 100TL diyelim en fazla.

MB ı 0,025TL yapıyor.

İPhone da uygulama oyun ne?

1MB ile 50MB arası değişsin diyelim.

Yani iyi ihtimalle bu fiyattan 4GB bir oyun 150TL olurdu.

1-10 kişilik grupların yaptığı oyunlar ile milyon dolarlık oyunları karıştırmamak gerek.
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gokooo 7 yıl
bs1963
Apple kullanıcıları tutturmuş bir stabilite başka bir şey bilmiyorlar. Duyanda android telefonlar sürekli problem çıkarıyor zannedecek. Kullanıcıya kıpırdayacak bir aln bırakmazsan herşeyi kısıtlarsan tabiiki stabil olacak.

Gören de sabilite kötü bi' şey sanar
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gokooo 7 yıl
Samsungu taşeronu bence bu firma...
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McGhoosT 7 yıl
Helal olsun VIA adamsın :D
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djisis 7 yıl
bs1963
Apple kullanıcıları tutturmuş bir stabilite başka bir şey bilmiyorlar. Duyanda android telefonlar sürekli problem çıkarıyor zannedecek. Kullanıcıya kıpırdayacak bir aln bırakmazsan herşeyi kısıtlarsan tabiiki stabil olacak.

+1
Androdli HTC cihazımı aldığımdan beri tık demedi daha, (Vodafone saolsun :) )
Wildfire S cihaz 600MhZ işlemciyle yapmadığı kalmıyor ben bile şaşırıyorum,
(I900 Omnia'daki 624 MhZ işlemciyle karşılaştırdığımda çok çok hızlı Wildfire S Tabi pil süresinde kimse Omnia kadar olamaz :) qb7m rom saolsun...)
Görende cihazda insanlar sanki çok çok hassas önemli işler yapıyor zannedecek,
Kim IPhone'nunda veya IPad'inde render alıyor söylesin bakalım :)
Sonuçta konuşuyor, internete giriyor, oyun oynuyorsun, daha ötesi var mı?
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