Apple, A4 ve A5 işlemcilerinde patent ihlali yaptığı iddiasıyla VIA tarafından suçlanıyor

Apple'ın Samsung'u iPad ve iPhone'daki bazı patentleri ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davalar Japonya, Avustralya, AB ülkeleri, ABD, Güney Kore gibi yaklaşık 21 ülkede devam ederken pek çok yerde Galaxy Tab 10.1, 8.9 ve 7.7 modellerine tedbiren yasak konuldu.





Ancak Apple'ın da dava edildiği patent ihlalleri mevcut. Bunlardan sonuncusu Tayvanlı yongaseti üreticisi VIA tarafından açıldı.





VIA Technologies dün Uluslararası Ticaret Komisyonu ITC ve ABD Delaware Bölge Mahkemesi'ne dava başvurusu yaparak Apple'ın iPhone, iPad, iPod ve Apple TV gibi ürünlerinin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etti.





Dava konusu Apple'ın 2010 yılından bu yana mobil ürünlerinde kullandığı A4 ve A5 işlemcilerini kapsıyor. VIA'ya göre bu iki işlemci üç adet ABD kaynaklı patenti ihlal etmiş durumda. Bunlar;





"ABD Patent 6253312, Çift işlemci yüklemesi için metotlar ve aparatlar

ABD Patent 6253311 ve 6754810, İki yönlü iletişim için talimatlar, tamsayı transferi ve nokta verilerin akışı" şeklinde.





VIA yaptığı açıklamada dava konusu ürünlerin piyasada bulunan çeşitli elektronik ürünlerde kullanılan mikro işlemcilerle ilgili olduğunu ve 5000'den fazla patente sahip portfolyalarını ve hissedarlarının haklarını sonuna kadar koruyacaklarını açıkladı.





VIA bahse konu ürünlerin ABD içerisinde satışının yasaklanmasını istiyor. Patent davalarında ITC başvuruyu inceleyerek yerinde bulursa dava açılmasına karar veriyor. Bu süreç yaklaşık üç hafta sürüyor.