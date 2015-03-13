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Apple A9 yongaseti için yeniden TSMC sesleri

4 yıl
3,7b
1
31
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple A9 yongaseti için yeniden TSMC sesleri

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone ve iPad modelleri için 64-bitlik A9 yongaseti üzerinde çalıştığına kimsenin kuşkusu yok. Ancak asıl soru bu yongasetini kimin üreteceği. İddialar gittikçe karışmaya başlıyor.
Bir dönem TSMC'nin büyük oranda A9 ve A9X yongasetlerinin üretimini üzerine aldığı gündeme gelmişti. Ancak Samsung'un 14nm fabrikasyon sürecinde başarılı işler yapması nedeniyle ibrenin ondan yana döndüğü iddia edilmişti.
Şimdi ise TSMC'nin yeniden ipleri ele aldığı iddia ediliyor. Samsung üretim süreçleri açısından ileride olsa da üretim verimliliği açısından TSMC bir hayli önde. Bu yıl talep patlaması beleyen Apple bu bakımdan talebin yüzde 70'ini TSMC'den sağlayacak.
Kalan yüzde 30'luk bölüm ise Samsung'a ait olacak. Ancak burada nanometre farkı ortaya çıkıyor. TSMC'nin yılın ikinci yarısında 16nm FinFET+ teknolojisine geçiş yapacağı belirtiliyor. Samsung ise 14nm fabrikasyon sürecinde üretime başladı. Aradaki fark çok büyük olmasa da watt başı performans konusunda Samsung'un üreteceği yongasetleri bir miktar daha önde olacak.
Görünüşe göre iddialar gittikçe karışmaya başlıyor. Ancak A9 yongaseti üretiminin TSMC ve Samsung tarafından yapılması artık gerçeğe yakın bir ihtimal. Sadece yükün firmalar arasında nasıl paylaştırılacağı tam olarak bilinmiyor.



http://www.phonearena.com/news/TSMC-will-manufacture-70-of-all-A9A9X-chipset-orders-for-Apple-this-year-analysts-claim_id67193 Yorum Yaz
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Masquerade89 4 yıl en beğenilen
16 ve 14 nm diye iki farklı iphone olursa samsung düşmanı elmacılar Samsung'un ürettiği işlemciyi almak için yarışa girecekler
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NoWLoadinG 4 yıl
Sarı Ekran/Düzgün Ekran farkından sonra şimdi de acaba benim işlemciyi kim üretti problemi başlayacak. 14nm üretiminde başarılı performans sunan Samsung varken neden daha önceden üretim bandında sorun çıkaran ve teknolojik gelişmede 1 adım geride kalan bir firmaya ürün ürettirilir ki. Kar bandını düşürmemek için yapılan şu hareketlere bak yahu. Ben iPhone 5'imle gittiğim yere kadar giderim ardından Nexus+iPad alır hayatıma devam ederim.
Sarı Ekran/Düzgün Ekran farkından sonra şimdi de acaba benim işlemciyi kim üretti problemi başlayacak. 14nm üretiminde başarılı performans sunan Samsung varken...
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Umrumda değil şahsen exnos 7440 işlemcili metal note 5 i bekliyorum istediğim gibi olmazsa iPhone 6s alırım bence dandik tsmc ye değil Samsung a ürettirmeli
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theyapici 4 yıl
ne tsmc si samsung samsung...
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khaos 4 yıl
"TSMC'nin yılın ikinci yarısında 16nm FinFET+ teknolojisine geçiş yapacağı belirtiliyor" o tarihte "geçiş" yapan bir firmanın sorunsuz hacimli üretim için ekstradan zamana ihtiyacı vardır muhtemelen samsung o tarihte 14 nm sürecini (hacimli üretim dahil ki s6 ve s6 edge için on milyolarca satış beklentisini ele alarak) çok daha fazla olgunlaştıracağını öngörebiliriz bu da TSMC tercihini mantıksız kılıyor.Bazı arkadaşlar sırf samsung ismine duydukları antipatiyle aleni bir şekilde var olan üstünlüğü görmemekte inat ediyorlar
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Only Me Love 4 yıl
14 mü 16 mı şuna benziyor nvidia 28 nm watt başına performansı amd hawaiye göre %300 arttırması örneklenir önemli olan a9 mimarisi. Anlayın artık TSMC de 16nm üretirse hiç sorun olmayacağını umud ediyorum apple bu bin takla attırır
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beter.böcek 4 yıl
apple in tsmc den uzak durmasi gerekir,uretim icin samsungla is ortakligi farkli birsey rakip olarak piyasada pazar payini elde etmek daha farkli birsey.
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Allons-y 4 yıl
TSMC gibi koskoca bir devi dandik ilan etmişler iki dakikada.
TSMC wafer başına fiyatta daha iyi bir teklif yaptı ise ve daha büyük üretim kapasitesi sundu ise TSMC tercih edilmiştir.
Zaten insanlar pek düşünmüyor TSMC ile üretim yaptıran Nvidia AMD qualcomm neden direk 14 nm'ye geçiş yapmıyor diye. Muhtemelen Samsung pek makul bir teklif vermiyor bu üretimler için.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-FA9189F46 4 yıl Allons-y
Allons-y
TSMC gibi koskoca bir devi dandik ilan etmişler iki dakikada.
TSMC wafer başına fiyatta daha iyi bir teklif yaptı ise ve daha büyük üretim kapasitesi sundu ise TSMC tercih edilmiştir.
Zaten insanlar pek düşünmüyor TSMC ile üretim yaptıran Nvidia AMD qualcomm neden direk 14 nm'ye geçiş yapmıyor diye. Muhtemelen Samsung pek makul bir teklif vermiyor bu üretimler için.

Evet dandik dememizin bir sebebi var üretim hataları ve 14 nm geçmediği için samsung u 1 yıl geriden takip ettiği için dandik diyiyoruz intel ve samsung şuanda 14 nm ye geçen 2 firma başka var mı ? yok
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javaprof 4 yıl
samsung o zamana kadar 14 nm 2.7 ghzlik 8 çekirdekli işlemci üretir.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
14 teoride daha iyi dir

fakat 2 farklı işletim sistemi var bu açıdan

16 mı daha iyi 14 daha iyi tartışması doğru bir tartışma olamaz

çünkü elma mı armut mu tartışmasından başka bir şey yok ortada !
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Master_Evil 4 yıl
14lük varken 16nm işlemciyi hiç sürmesinler piyasaya
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javaprof 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

14 teoride daha iyi dir

fakat 2 farklı işletim sistemi var bu açıdan

16 mı daha iyi 14 daha iyi tartışması doğru bir tartışma olamaz

çünkü elma mı armut mu tartışmasından başka bir şey yok ortada !


sen ne diyon la küçük fanboy.
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swat882 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

14 teoride daha iyi dir

fakat 2 farklı işletim sistemi var bu açıdan

16 mı daha iyi 14 daha iyi tartışması doğru bir tartışma olamaz

çünkü elma mı armut mu tartışmasından başka bir şey yok ortada !





16 mı daha iyi 14 daha iyi tartışması doğru bir tartışma olamaz








hadi uzaklarda silisyumla oynayarak fanboyluk yapabilirsin
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1ol3irol 4 yıl
iphone 6s samsung, 6s+ TSMC olur diye tahmin ediyorum. 6s kasasi daha ufak oldugundan daha dusuk nm tercih ederler.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Sadece 6s i çıkarsa o zaman istediğine ürettirir.
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McLaren64 4 yıl
Bu saatten sonra Samsung'un mis gibi işlemcileri varken TSMC'ye dönmek saçmalık olur.
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