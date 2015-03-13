Apple A9 yongaseti için yeniden TSMC sesleri

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone ve iPad modelleri için 64-bitlik A9 yongaseti üzerinde çalıştığına kimsenin kuşkusu yok. Ancak asıl soru bu yongasetini kimin üreteceği. İddialar gittikçe karışmaya başlıyor.

Bir dönem TSMC'nin büyük oranda A9 ve A9X yongasetlerinin üretimini üzerine aldığı gündeme gelmişti. Ancak Samsung'un 14nm fabrikasyon sürecinde başarılı işler yapması nedeniyle ibrenin ondan yana döndüğü iddia edilmişti.

Şimdi ise TSMC'nin yeniden ipleri ele aldığı iddia ediliyor. Samsung üretim süreçleri açısından ileride olsa da üretim verimliliği açısından TSMC bir hayli önde. Bu yıl talep patlaması beleyen Apple bu bakımdan talebin yüzde 70'ini TSMC'den sağlayacak.

Kalan yüzde 30'luk bölüm ise Samsung'a ait olacak. Ancak burada nanometre farkı ortaya çıkıyor. TSMC'nin yılın ikinci yarısında 16nm FinFET+ teknolojisine geçiş yapacağı belirtiliyor. Samsung ise 14nm fabrikasyon sürecinde üretime başladı. Aradaki fark çok büyük olmasa da watt başı performans konusunda Samsung'un üreteceği yongasetleri bir miktar daha önde olacak.

Görünüşe göre iddialar gittikçe karışmaya başlıyor. Ancak A9 yongaseti üretiminin TSMC ve Samsung tarafından yapılması artık gerçeğe yakın bir ihtimal. Sadece yükün firmalar arasında nasıl paylaştırılacağı tam olarak bilinmiyor.









http://www.phonearena.com/news/TSMC-will-manufacture-70-of-all-A9A9X-chipset-orders-for-Apple-this-year-analysts-claim_id67193