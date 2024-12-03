Apple çalışanı şirkete dava açtı: Telefonlarımız özel yazılımla izleniyor!

Apple, takip yazılımı yüklüyor iddiası!
Apple, çalışanlarının iş için Apple cihazlarını kullanmasını istiyor ancak iş için verilen cihazlar o kadar kısıtlı ki birçok çalışan kişisel cihazlarını kullanıyor veya iş cihazlarını kişisel iCloud hesaplarına bağlıyorlar. Yalnız, bunu yapmak için çalışanların Apple’ın cihazda veya iCloud’da saklanan her şeye erişmesine izin veren bir yazılım yüklemesine izin vermesi gerekiyor.
Davada, Apple’ın politikalarının çalışanları iş dışında bile izlemesine izin verdiği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: