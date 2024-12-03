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    Apple çalışanı şirkete dava açtı: Telefonlarımız özel yazılımla izleniyor!

    Apple, çalışanı tarafından davalık oldu. Bir kişi, şirkete açtığı davada Apple'ın iş için kendi cihazlarını kullanmasını zorunlu tuttuğunu ve takip için özel yazılım yüklediğini iddia etti.
    apple kişisel cihazları izliyor dava Tam Boyutta Gör
    Apple’ın reklam teknolojisi bölümünde çalışan bir çalışan, şirkete kişisel cihazların izlendiği gerekçesiyle dava açtı. Apple’ın cihazda veya iCloud’da saklanan her şeyi aramasına izin veren bir yazılım yüklemeye zorladığını belirtti.

    Apple, takip yazılımı yüklüyor iddiası!

    Apple, çalışanlarının iş için Apple cihazlarını kullanmasını istiyor ancak iş için verilen cihazlar o kadar kısıtlı ki birçok çalışan kişisel cihazlarını kullanıyor veya iş cihazlarını kişisel iCloud hesaplarına bağlıyorlar. Yalnız, bunu yapmak için çalışanların Apple’ın cihazda veya iCloud’da saklanan her şeye erişmesine izin veren bir yazılım yüklemesine izin vermesi gerekiyor.

    Davada, Apple’ın politikalarının çalışanları iş dışında bile izlemesine izin verdiği iddia ediliyor.

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